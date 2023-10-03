«Ты не теряйся»: зачем Азиза предложила молодому мужу завести несколько женщин

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Звезда 90-х Азиза пересмотрела взгляд на многие вещи в своей жизни. Почему это привело к мыслям о разводе, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Азиза заявила, что перестала общаться с молодым мужем. Неужели артистка собралась подавать на развод? Почему звезда 90-х несколько месяцев не выходила в свет? Правда, что она сменила профессию? И действительно ли хочет уйти со сцены, чтобы лечить людей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ждет меня в Италии. Приезжает в конце месяца все-таки за мной. Но с ним… Не знаю (поеду или нет. — Прим. ред.)», — рассказала певица.

Два года назад вся страна обсуждала шикарную свадьбу певицы Азизы и итальянского бизнесмена Александро Лортэ. Артистка говорила, что впервые так сильно влюбилась. Планировала обвенчаться с молодым мужем и подарить ему ребенка. Однако недавно она призналась, что, возможно, совершила ошибку.

«Потому что не знаешь. Человек не готов, не понимает некоторые вещи. Поэтому на таком уровне мы с ним общаемся», — отметила артистка.

«Для Азизы это такой последний шанс и вхождение в последний вагон уходящего поезда. А для этого парня это просто какая-то выгода. Это, возможно, заработок, это, возможно, отношения с более состоятельной женщиной», — предположил светский журналист Антон Беккужев.

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Проблемы начались в семье звезды практически сразу после росписи. Сначала оказалось, что Александро на самом деле является российским эмигрантом. А его заграничный бизнес — это ресторан, который принадлежит матери. Потом разбились мечты Азизы о ребенке. Певица не могла забеременеть. Прибегла к услугам суррогатной матери. Но и здесь столкнулась с неудачей. В отчаянии предложила мужу завести гарем.

«У нас на Востоке у мужчин есть же несколько женщин, гаремы. Я ему говорю: „Давай. Ты не теряйся, потому что все на здоровье отразится“. Нет, он такой весь правильный», — призналась звезда.

Лортэ уверял, что любит только Азизу. Вот только окончательно переезжать в Россию не собирался. Он постоянно улетал в Италию по делам. В его отсутствие певица занималась духовными практиками. И чем больше звезда познавала себя, тем яснее осознавала: они с Александро совершенно разные.

«Я поняла, что он не дорос до того духовного состояния, в котором я. И мне немножко сложновато его тащить, понимаете, на себе», — объяснила Азиза.

«Если ты берешь в супруги мужчину из Италии, понятно, что он будет там. Надо было брать Азизу в руки и туда. Потому что она понимает, что там ее никто не ждет», — выразила свое мнение певица Таша Белая.

Несколько месяцев назад Азиза внезапно пропала из светской жизни. Она не посещала мероприятия и даже не выступала на концертах. Звезда рассказала: все это время она повышала квалификацию в другой сфере. Певица уже давно занимается целительством. Ей нравится помогать людям. В какой-то момент она даже хотела навсегда уйти со сцены. Но передумала.

«Я ни к кому не приходила, никому не звонила», — подтвердила звезда.

Пока Азиза находилась в творческом отпуске, она писала картины. Причем непростые. Певица уверяет: ее работы несут в себе целебную силу.

«Она работает на энергоинформации. Сначала это берется холст и прописывается там программа. Программа, которую ты желаешь конкретному человеку. Хорошо, когда ты пишешь, зная, кому ты пишешь, а не просто так», — рассказала она.

По словам артистки, каждая картина — настоящее произведение искусства. Ведь для их изготовления она использует дорогостоящие материалы.

«У меня марблы. Это запеченные стекла, из которых делают витражи цветные. С Урала присылают самоцветы. У меня поталь. Поталь — это золотая фольга», — уточнила певица.

Друзья советуют Азизе выставить хотя бы часть работ на продажу. Но она отказывается.

«Я против этого, потому что я к ним так прирастаю, что мне потом тяжело с ними расстаться. Они как живые. У них есть своя душа, и у них есть свое сознание. И с ними можно разговаривать, с ними можно тактильно общаться. И запрограммировать на здоровье, на удачу, на любовь, на деньги, на состояние», — объяснила артистка.

Певица делится: в последнее время она пересмотрела взгляд на многие вещи. Перестала общаться с людьми, которые не близки ей по духу. И, к большому сожалению артистки, среди них оказался молодой муж.

«Я сократила общение. Сократила общение до минимального. К ним относится мой супруг, с которым я не разведена и который так и считает, что я его супруга», — сказала Азиза.

«Я думаю, ей сейчас очень сложно ударить в грязь лицом. Ей трудно признать всей стране, что эта пышная, красивая история любви и свадьба, оказалась таким пшиком», — предположил журналист Беккужев.

Азиза признается: ей обидно, что мечты о счастливой семье не сбылись. Но она не хочет жить с человеком, который ее не понимает. Певица сказала, что пока не подала на развод официально. Планирует дать Александро еще один шанс. Однако если тот не исправится, без сомнений поставит точку в этом браке.