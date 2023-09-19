«Столько бабок в жизни не тратил»: какой сюрприз Алибасов-младший сделал экс-супруге

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Бизнесмен Бари Алибасов-младший удивил свою экс-супругу дорогим подарком. Почему он решился на такой поступок, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын Бари Алибасова устроил сюрприз своей бывшей жене. Чем решил удивить Виолетту Гришину экс-возлюбленный? Почему девушка сначала испугалась, а потом заплакала? Куда она увозит дочь бизнесмена? И согласен ли он отпустить от себя ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Еще как волнуюсь. Я столько бабок в жизни не тратил ни на кого. На все прошлые семь жен, восемь, которые были», — заявил сын продюсера.

Бари Алибасов-младший приготовил сюрприз для своей третьей супруги Виолетты Гришиной, с которой он развелся в 2020 году. Когда она пришла в назначенное место, была растеряна. А после того как мужчина протянул ей коробочку, даже испугалась. Ведь после стольких лет рядом с Бари понимала: от него можно ожидать что угодно.

«Змея? Таракан? Какой розыгрыш сейчас будет?» — удивилась Виолетта Гришина.

Но вместо насекомых в коробке оказались ключи от нового авто.

«Зачем? Какой подвох?» — спросила экс-супруга Алибасова-младшего.

«Никакого. Я просто хочу, чтобы ты в Дубае помнила, кто отец твоего ребенка и самый крутой мужчина в твоей жизни. В независимости от нашего гражданского статуса», — ответил сын продюсера.

Чтобы приобрести кабриолет, Алибасов даже пожертвовал своим бизнесом в Калининграде.

«Пришлось продать свой иммерсивный онлайн-театр в Калининграде (Ранее сообщалось, что Алибасов-младший открыл вебкам-театр. — Прим.ред.) Продал его за 23,5 миллиона рублей», — уточнил предприниматель.

Алибасов-младший признался: роскошный подарок — попытка удержать жену и дочь в Москве. Виолетта уже давно работает в Дубае (ОАЭ). И теперь собирается перевезти туда их пятилетнюю дочь Амелию. Уже даже нашла для нее элитную школу.

«Одна из самых крутых школ. Там четыре миллиона надо будет отдать за первый год. Причем сразу, не помесячно. Это возьми и еще отдай», — рассказал сын продюсера.

Бари Алибасов-младший делится: он, конечно, рад, что девочка будет изучать иностранные языки и расти в мультикультурной среде.

«У нее на трех языках будет идти обучение: на английском, на арабском и на немецком. Четверть класса — китайцы, дети хитрых ушлых китайцев, делающих бизнес в Дубае. Четверть класса — это местные арабы, дети если не шейхов, то приближенного круга», — поделился Алибасов-младший.

Но из-за плотного рабочего графика Бари не сможет часто летать в Эмираты. А значит, будет редко видеться с дочерью и, естественно, скучать. Но больше всего его пугает тот факт, что в Дубае у Амелии может появиться новый папа. Более успешный и состоятельный, чем он сам. Виолетта Гришина работает в крупном агентстве недвижимости. Среди клиентов встречается много богатых мужчин.

«И вот с ней ужинает, общается человек, который хочет прикупить себе что-нибудь на 426 миллионов долларов. И здесь, конечно, я проснулся в холодном поту, когда начал смотреть ее сторисы и представлять, как моя любимая красавица-дочка начинает расти с отчимом, который на порядок круче непосредственно папы», — признался Алибасов-младший.

Бари подумал: если в Москве Виолетту будет ждать не только бывший муж, но и люксовый автомобиль, ей захочется приезжать сюда чаще. Экс-супруга в восторге от подарка. Но переживает: машина кажется такой маленькой. И багажника нет. Куда положить детские игрушки?

«Когда выбираешь машину, ты выбираешь что-то там, а-ля семейное, чтобы поместился велосипед, коляска и прочее», — объяснила Виолетта Гришина.

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В этот момент Бари Алибасов-младший невозмутимо берет экс-супругу за руку и выводит на улицу. Автомобиль маловат? Не проблема. Ведь бизнесмен купил два. Он предлагает Виолетте самой принять решение, какая машина ей нравится больше.

«Эта мне обошлась в сороковку (миллионов. — Прим. ред.), та обошлась в 26. Поэтому эта, конечно, круче и дороже, но желтый кабрик есть желтый кабрик. Поэтому сама выбирай», — отметил сын продюсера.

После долгих раздумий девушка все-таки останавливается на кабриолете. Бари выдыхает.

«Черную тогда, надеюсь, продадим, потому что 40 для этой машины — это очень дешево. Ее вообще такой в России нет. Но если ее заказывать в салоне, я думаю, озвучили бы минимум 60. Так что подарки подарками, но у ушлого Бари Алибасова все равно как-то получится сделать так, чтобы все осталось в семье, и еще даже с этого подарка заработать», — объяснил Алибасов-младший.

Бывшие супруги идут получать документы. И тут новый сюрприз для Виолетты Гришиной. Оказывается, подарок Бари Алибасов-младший предусмотрительно оформил на себя. Действительно, вдруг экс-супруга решит навсегда остаться в Дубае? Увидев ее волнение, бывший возлюбленный поспешил ее успокоить. Говорит: так удобнее. И обещал в скором времени переписать ее на Виолетту. Главное, чтобы не передумал.