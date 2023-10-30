Как номер телефона помогает узнать свою судьбу

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В каждом номере мобильного заложена определенная программа, расшифровав которую, можно узнать свое будущее.

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни. Люди постоянно кому-то звонят или общаются в мессенджерах. Однако мало кто знает, что номер оказывает особое влияние на судьбу абонента и не входящие вызовы и сообщения, которые на него приходят.

Учение о том, как цифры способны изменить жизнь, называют нумерологией. Согласно ему, в различных комбинациях может скрываться особое послание от Вселенной. О чем может рассказать номер телефона, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Как правильно рассчитать энергетику номера мобильного телефона

Номер мобильного телефона серьезно влияет на судьбу, особенно на деловую сферу. Чтобы узнать энергетику номера по нумерологии, следует сложить все одиннадцать знаков, входящих в его состав. Результаты нужно довести до однозначного числа. При этом расчет важно начинать с 8, несмотря на то, что многие привыкли записывать контакты, начиная с +7.

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К примеру, для номера 8 948 799 57 09 нужно произвести следующие вычисления:

Сложить все числа: 8+9+4+8+7+9+9+5+7+0+9=75.

Затем продолжить сложение: 7+5=12.

Повторить действие, пока в сумме не останется однозначное число: 1+2=3. Это и есть число номера телефона.

По нему можно узнать: принесет он удачу или, наоборот, будет способствовать несчастьям. При этом у каждого числа есть свое значение, исходя из которого можно узнать, что ждет обладателя по нумерологии.

Один

Единица — это позитивный знак, особенно для тех, кто часто решает важные вопросы по телефону.

«Единица будет благоприятна для успеха в работе, в делах, которые связаны с деньгами», — прокомментировала эксперт.

Такой номер мобильного телефона, согласно нумерологии, очень подходит для тех, кому постоянно нужно искать новые контакты и знакомства. Благодаря силе единицы, нужные люди всегда будут дозваниваться до абонента.

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Два

Двойка больше подходит для домашних и семейных номеров. Ее лучше оставить тем, кому важно иметь телефон для личных контактов.

«Двойка не подходит, если вы хотите общения с большим кругом людей. <…> Это, скорее, домашнее число, и оно не годится для тех, кто находится большую часть времени на работе», — рассказала нумеролог.

Но сыграть позитивную роль в жизни он все-таки сможет. Данный номер помогает привлечь любовь, поэтому, если есть несколько SIM-карт, то на первом свидании лучше оставить понравившемуся человеку тот контакт, который в сумме дает двойку.

Три

Успехам в деловой сфере способствует число три. Она помогает тем, кто общается с большим количеством клиентов или заказчиков.

«Если ваш мобильный в сумме дает тройку, то это также удачное число для каких-то деловых разговоров, вопросов, связанных с финансами, работой, карьерой», — прокомментировала эксперт.

Также этот номер поможет благополучно решить вопросы, связанные с путешествиями и развлечениями. Так что владельцам ивент-агентств и творческих мастерских стоит обзавестись таким телефоном.

Четыре

Если в итоге получилось четыре, то этот номер больше подходит для домашних номеров.

Однако стоит помнить, что в нумерологии четверка тесно связана со здоровьем и вялотекущими процессами, а также, согласно древним поверьям, символизирует провал. Поэтому нумеролог посоветовала такой контакт сменить или использовать его только для того, чтобы поддерживать связь с близкими.

Пять

Везению во всех начинаниях, согласно нумерологии, всегда способствуют номера, дающие в сумме пятерку. Такой мобильный телефон подойдет тем, кто желает продвинуться по карьерной лестнице и добиться высоких целей.

«Пятерка — это самый удачный номер. На него всегда будут дозваниваться люди, которые принесут вам большие деньги», — прокомментировала эксперт.

Особенно такой номер подходит тем, кто не может стоять на месте, любит путешествовать или постоянно находится в командировках. С номером-пятеркой они везде найдут нужные контакты.

Шесть

Шестерка — тоже позитивное число во всех сферах, но наибольшую удачу оно принесет обладателям в сферах любви и отношений. Как утверждается в нумерологии, это число Венеры.

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Данная планета способствует благоприятным переменам в любовном плане. Также небесное тело отвечает за тесные коммуникации. Возможно, люди, которые будут постоянно связывается с владельцем данного номера, вскоре станут надежными партнерами по бизнесу или настоящими друзьями.

Семь

Семерка в номере телефона — неблагоприятный знак. Это число означает одиночество, поэтому на данный мобильный вряд ли станут поступать важные звонки и сообщения.

«Семерку я бы тоже не советовала использовать. Она не будет приносить вам большое количество новых знакомств и полезных разговоров», — прокомментировала эксперт.

Обладатели номера, представляющем в сумме данное число, также рискуют понести какие-то потери, так как цифра 7 по нумерологии не предполагает финансовых и карьерных высот.

Восемь

Данный мобильный номер особенно подойдет людям, работающим в финансовых структурах: бизнесменам, банковским служащим, страховщикам, брокерам, риелторам и так далее. Это число, словно магнит, притягивает деньги к его владельцу.

«Восьмерка очень подходит для людей, которые хотят побольше заработать, чтобы до них дозвонились очень важные, перспективные люди, способные в дальнейшем чем-то смогут помочь», — поделилась нумеролог.

Также восьмерка помогает и с личной сфере, способствуя улучшению отношений между партнерами.

Девять

Если в сумме получилось девять, обладателя этого номера телефона ждут постоянные перемены, вызовы станут вносить какие-то новые краски в жизнь абонента.

Дело в том, что девять — это символ завершения определенного цикла: чем чаще владельцу SIM-карты будут звонить, тем больше перемен в его жизни произойдет. Если человек не готов к такому сценарию, то, по словам эксперта по нумерологии, лучше поменять номер.