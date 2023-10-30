Знак бесконечной удачи: рожденным в какие даты больше повезет в 2024 году

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Рассчитав свое число года по простой формуле, можно узнать судьбу на ближайшие двенадцать месяцев 2024 года.

Дата рождения способна многое рассказать о характере человека, его жизненном пути и истинном предназначении. Изучает это влияние нумерология — особый метод получения информации о личности с помощью цифр. Существует множество формул, позволяющих узнать будущее человека по его числу, месяцу и году появления на свет.

Есть простой способ, с помощью которого можно вычислить, какие события стоит ожидать в 2024 году. Формулой расчета эксклюзивно с Пятым каналом поделилась нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Для кого 2024 год будет самым удачным по нумерологии

Если рассматривать новый год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью восьмерки, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается данное число. 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

«Соответственно, для людей, которые тоже в восьмерке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным», — поделилась эксперт.

Таким образом, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждет тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечетную дату: 1, 3, 5, 7 и так далее.

Как вычислить свое число года по нумерологии

Для того, чтобы воспользоваться подсказками нумеролога и рассчитать персональный прогноз на новый год, нужно запомнить определенную формулу: ко дню рождения прибавить месяц и цифру 8, которая символизирует грядущий период.

Если день рождения — двузначное число, то нужно его сначала довести его до однозначного.

Например, если человек родился 24 августа (восьмой месяц), то чтобы получить персональный прогноз, следует провести следующую вычислительную операцию: 2+4+8+8=22.

Так как вышло двузначное число, нужно сложить два и два. Получается, что персональное число года — четыре. Подобным образом можно предсказать события любого года, надо лишь изменить последнее слагаемое.

Персональный прогноз на новый 2024 год по нумерологии

Получив однозначное число по нумерологической формуле, легко узнать, к каким событиям стоит приготовиться в грядущем году. Считается, что жизнь человека делится на девятилетние циклы, во время которых возникают определенные задачи.

Судьба как бы подталкивает личность к тому, чтобы тот вышел на истинный путь и нашел свое предназначение. Для определения жизненного этапа следует прочитать описание своей цифры, полученной по формуле.

Один: время обнуления

Один — это начало какого-то нового цикла. Вероятно, что в данный период запустится какой-то проект или произойдет обнуление в какой-то сфере. Не следует бояться сделать решительный шаг. Переезды, смена работы, открытие бизнеса принесут максимальный успех.

«Если у вас получилась единица, этот год станет для вас новой главой. <…> Это будет удачный момент для всех начинаний», — прокомментировала нумеролог.

Однако многие вопросы придется решать самостоятельно. Не стоит оглядываться на мнение окружающих. Возможно, иногда будет настигать чувство одиночества, но это временное явление. Надо взять себя в руки и не отступать от намеченной цели. Испытания обязательно удастся преодолеть.

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Два: настрой на объединение

Год партнерства и сотрудничества ждет тех, кто в результате нехитрых вычислений получил двойку. Согласно нумерологии, достижению успеха в новом году максимально будет способствовать коммуникации в обществе. Обычно на этом этапе появляются новые друзья, компаньоны, соратники, подписывают договоры, соглашения.

Особенно благоприятен период для тех, у кого долго время не ладились дела на личном фронте. Одинокие наконец смогут найти своего спутника, а те, кто уже нашел вторую половинку, задумаются о свадьбе или рождении детей.

«Если у вас получилась в итоговой сумме два, то год будет больше на тему отношений, и вся ваша энергия будет стекаться в эту сферу», — отметила эксперт.

В рабочих моментах обязательно следует находиться в центре внимания, а также делиться идеями с друзьями, коллегами и деловыми партнерами. Среди них обязательно найдутся люди, которые помогут реализовать задуманное.

Три: придется хорошенько подумать

Данное число активирует умственную деятельность, поэтому удачно подходит для того, чтобы расширять круг общения, проходить обучение, заниматься планированием, презентовать проекты.

«Если у вас получилась тройка, то это также очень удачный год, успешный, очень энергичный. И все, за что бы вы ни брались, у вас будет очень хорошо получаться», — поделилась нумеролог.

Важно помнить, что три — это особая цифра. В год, обозначенный этим числом, могут возвращаться старые проблемы. Возможно, в жизни вновь замаячат старые друзья и бывшие партнеры. Однако перед тем, как впустить их в свою жизнь, следует тщательно все продумать. Рациональный подход позволит найти лучший выход из любой ситуации.

Четыре: торжество стабильности

В нумерологии это число стабильности и большой физической активности. Однако успех во всех делах будет приходить медленно. Чтобы добиться определенных высот, придется приложить максимум усилий. Однако перенапрягаться тоже не стоит, поскольку четверка указывает на то, что в первую очередь в данный период надо прислушиваться к самочувствию. В новом году следует уделять время отдыху и больше времени проводить в кругу семьи.

«Четверка — это больше про здоровье. Обратите внимание на этот аспект. Может начать что-то беспокоить», — предостерегла эксперт.

Если говорить о финансах, период благоприятен для покупки недвижимости и инвестиций. Вложенные в 2024-м средства начнут приносить небольшой, но стабильный доход.

Пять: освобождение от груза прошлого

Половина цикла преодолевается в год под цифрой пять. В это время происходят важные перемены не только внутри человека, но и вокруг него. Обычно в подобные периоды в жизни появляется множество новых людей, а также возможности для дальнейшего развития в деловой сфере.

«Пятерка, наверное, — самый удачный год. Если у вас в сумме получился такой результат, это говорит про переезды, путешествия, смену обстановки, новую яркую и насыщенную жизнь», — пояснила специалист по нумерологии.

Однако это число не свидетельствует о каких-либо положительных переменах в любви. Человек в данный год больше направлен на самореализацию. Чтобы сохранить имеющиеся отношения, важно не забывать об интересах второй половинки.

Шесть: энергия любви и ответственности

Когда человек чувствует стабильность и удовлетворен тем положением, что имеет, его сердце непременно открывается для любви. Именно в года под покровительством шестерки в личном прогнозе случаются судьбоносные встречи, и охватывает окрыляющее чувство.

«Это самое сильное число, касающееся любви, так как символизирует планету Венеру. <…> Люди создают семьи, у них появляются детки, ну а кто-то, наоборот, решает какие-то вопросы, связанные с семьей в минус», — пояснила эксперт.

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Важные правила в данный момент — ответственность и дисциплина. Это поможет создать крепкий союз или усилить связь с партнером в имеющихся отношениях. В данный период также может бурлить творческая энергия и вдохновение, что позволит реализоваться в новых проектах, однако больший упор в текущий период стоит уделить семье.

Семь: время для духовных трансформаций

В данный год, по данным нумерологии, появляется желание пересмотреть то, что случилось за предыдущее время, провести промежуточные итоги цикла. Важно понять свои сильные и негативные стороны.

«Семерка — больше про духовность. Скорее всего, если у вас получилось это число, вы будете обращать внимание на духовную составляющую своей жизни, начнете задумываться о смысле жизни, искать ответы на внутренние вопросы», — прокомментировала эксперт.

Важно научиться проявлять сострадание и помогать тем, кто нуждается в защите и поддержке. Год благоприятен для благотворительных и социальных проектов. Также можно заняться какими-то духовными практиками.

Восемь: ключ к карме

Тех, у кого в результате подсчета получилось восемь, ждет самый удачный год, так как число совпадает с суммой цифр 2024-го. Именно в этот момент удается достичь баланса и получить максимальный результат от той деятельности, что велась в течение последних лет.

«Вообще, восьмерка — это про карьеру, деньги, стабильность, и это, конечно же, очень такой кармический год, кармическое число», — отметила нумеролог.

В этот момент важно исправить ошибки прошлого. Также, вероятно, появится возможность передать свои знания и стать мудрым наставником.

Девять: конец эпохи

Людей, чей 2024-й пройдет под цифрой девять, ждет полная трансформация. В жизни человека предвидится выход на принципиально новый уровень.

«Год завершения старого и начала нового. Обнуление. То есть цикл человека <…> каждые девять лет обновляется. Соответственно, все старое уходит», — прокомментировала эксперт.

В 2024-м может произойти что-то особенное: найдется новая работа, родится ребенок, придет слава в той области, в которой специализируется человек. В данный период проявлять особую осторожность тем, кто состоит в длительных отношений, но не успел зарегистрировать их. Если не вывести их на новый уровень, то, вероятно, произойдет довольно болезненный разрыв.

Нужно найти новый источник энергии и почаще прислушиваться к интуиции, чтобы сделать правильный выбор.