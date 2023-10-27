Сигнал Вселенной: почему мы часто видим одинаковые числа на часах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

Нумеролог Илаха Самедова объяснила значение каждой цифры — зная это, можно изменить жизнь к лучшему.

Случалось ли вам замечать одни и те же цифры и числа при взгляде на часы? Бывало ли, что одна цифра повторяется изо дня в день или вы каждый раз видите, например 13:37 (любой ваш вариант)? Это не просто совпадение, уверена нумеролог Илаха Самедова. Таким образом Вселенная пытается намекнуть, что у нее на вас грандиозные планы, и кое-что в вашей жизни в ближайшее время радикально изменится.

Нумерология основана на магии чисел и их способности раскрывать личность и прогнозировать будущее. И если верить законам этой теории, циферблат — один из способов, с помощью которого высшие силы связываются с человеком и помогают ему использовать открывающуюся возможность по максимуму.

«Вселенная вас взяла в работу. Над вами сейчас ведутся работы, что-то очень важное, трансформационное, в вашей жизни будет происходить. Скорее всего, вы стоите на каком-то перекрестке, и в зависимости от того, какие числа вам попадаются, будет решаться судьба. Каждое число говорит о чем-то своем, но это всегда говорит, что вы взяты в работу», — отмечает Самедова.

По словам эксперта, регулярно повторяющиеся единицы призывают человека прислушиваться к интуиции и внимательно наблюдать — повсюду искать знаки судьбы. Это поможет в принятии непростых решений. Двойки попадаются тем, кому пора наладить отношения с близкими людьми и вообще окружением. Вероятно, вы недовольны общением и хотите избежать лжи, неловкости и других проблем коммуникации.

Тройка означает удачу, которая вас заждалась. Впереди много нового, смена образа мышления и отказ от старых привычек. Если часто попадаются четверки, это предупреждение. Скорее всего, вам пора поменять тактику поведения, свое отношение к определенным вещам или людям. А еще это напоминание: что-то может не получаться с первого раза, нужно набраться терпения.

«Если вам часто попадаются пятерки, значит нужно быть более активными и научиться более четко ставить перед собой цели. Шестерки — нужно обратить внимание на сферу любви, скорее всего, ее в вашей жизни либо мало, либо переизбыток. И ваша энергия утекает только в одну сферу, отчего могут страдать все остальные», — отмечает Самедова.

Семерки, по словам нумеролога, просят задуматься о духовном развитии, немного замедлиться и поставить на паузу повседневную рутину. Восьмерка — это кармический символ, если вы видите эту цифру регулярно, грядут кардинальные перемены во всех сферах жизни. Девятка призывает масштабироваться и удваивать усилия в работе, учебе, отношениях, любви, стараться увеличивать капиталы — внутренние и внешние, материальные.

«Нули — это тотальное обнуление, Такое же кармическое число, как и восьмерка. Это говорит о том что жизнь человека в ближайшее время будет обнуляться», — заключила эксперт.

Ранее нумеролог Илаха Самедова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объясняла, как личный номер мобильного телефона может стать «оберегом» от любви и романтических отношений. Оказывается, есть цифры, противопоказанные для благополучных романов и брака.