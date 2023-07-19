Дружит или изменяет: как банальная переписка рушит семейные отношения

Психолог Иневская: сильные чувства к другу по переписке часто приводят к эмоциональной измене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

Из-за увеличения популярности социальных сетей люди все чаще втягиваются в эмоциональную измену.

Есть тонкая грань между дружбой и любовью, которую не все осознают. Иногда приятельское общение заходит настолько далеко, что затмевает отношения со второй половинкой. Эмоциональная измена в последние годы все чаще завязывается в социальных сетях. Партнер аргументирует частые онлайн-посиделки с приятелем противоположного пола тем, что они вместе многое прошли или им просто интересно обсуждать последние новости.

В подобных ситуациях важно найти правильный выход, так как такое поведение избранника может стать первым шагом к разрыву отношений.

Чем опасна эмоциональная измена и как выйти из нездоровых отношений с «просто другом», эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Олеся Иневская

клинический психолог

Что такое эмоциональная измена и чем она опасна

Эмоциональная (по-другому — ментальная) измена — это ситуация когда, не имея физического контакта и даже, возможно, реальных встреч, человек начинает испытывать сильные чувства к какому-либо третьему лицу, причем это не обязательно сексуальное влечение.

Просто ему хочется уделять другу по переписке больше внимания и заботы, чем партнеру, делиться с ним тем, что даже не может рассказать супругу. При этом, когда у собеседника появляется какой-то другой интерес — он начинает встречаться с кем-то или реже выходит онлайн, — другой начинает ощущать тоску или даже ревность. Этим «третьим лицом» может быть кто угодно:

коллега, с которым он ходит пить кофе во время обеда, а после завершения рабочего дня не прекращает общаться в мессенджерах на отвлеченные темы; друг детства, с которым ему нравится проводить вечера и выходные, ностальгировать по прошлому, а если что-то случилось, пусть даже не такое важное, человек мчится к нему в любое время по первому звонку; знакомый из сети, с которым познакомились в группе по интересам, а затем перешли к тесному обсуждению разных насущных вопросов.

При общении с таким «другом» образуется определенное пространство, находясь в котором, супруг забывает о чувствах избранника.

«У нас появляются шутки, понятные нам двоим, какой-то общий опыт, который мы обсуждаем. И в этом пространстве, в этой переписке нет места моему действующему партнеру, то есть как будто бы там появляется другой мир», — прокомментировала эксперт.

В таком случае человек стремится больше времени проводить вместе с приятелем, засиживается в телефоне или за компьютерам до позднего вечера, постоянно созванивается с ним по любому вопросу, потому как ему кажется, что только этот собеседник понимает его.

В голове у мужчины или женщины то и дело появляются сравнения собеседника со второй половинкой, вольно или невольно закрадываются мысли, как было бы хорошо, если супруг начал понимать так же, как и «друг», или вообще приятель занял его место.

Является ли посещение сайтов знакомств эмоциональной изменой

Важно понять, что общение на сайтах знакомств нельзя назвать эмоциональной изменой. Это явление имеет под собой другие причины. Такое поведение отнюдь не связано с поиском духовной близости, а зачастую является предвестником физической неверности.

На подобных ресурсах аккаунты чаще заводят, когда в семье происходят какие-то кризисные моменты. Частыми причинами подобной ситуации являются:

Пассивная агрессия . Когда человек зол на партнера, но не хочет выражать свои эмоции. Он может проявлять чувства таким странным, на первый взгляд, образом. При этом переписки почти не скрываются. Супруг хочет заставить ревновать и показать, что он может найти кого-то еще, если муж или жена не изменит свое поведение.

. Когда человек зол на партнера, но не хочет выражать свои эмоции. Он может проявлять чувства таким странным, на первый взгляд, образом. При этом переписки почти не скрываются. Супруг хочет заставить ревновать и показать, что он может найти кого-то еще, если муж или жена не изменит свое поведение. Осознание неразрешенных проблем в отношениях. В таких случаях человек скрывает, что засиживается на романтических ресурсах. К подобному шагу его подталкивает желание получить эмоциональную разрядку от накопившихся в семье проблем.

Однако если в процессе диалога и встреч возникает духовная близость с другим человеком, то тут уже можно говорить о ментальной измене.

Чем опасна эмоциональная измена

Стоит отметить, что не всякие переписки являются изменой. Только если, общаясь с кем-то другим, человек испытывает сильные чувства и желает скрыть от партнера «родственную душу» или наоборот только и делает, что сравнивает супруга с кем-то из своих друзей.

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При этом тот, кто состоит в «странной переписке», сам понимает, что происходит что-то неправильное. Получается, что место супруга, которому можно во всем доверять, в данном «любовном треугольнике» занимает посторонний. А это страшная угроза для семейных отношений.

Со временем между собеседниками может возникнуть и сексуальное влечение. Возможно, в диалоге с «другом» появятся «острые» шутки, попытки флирта и обсуждение интимных тем. Собеседники даже могут не осознавать, что их тянет друг к другу. Однако важно вовремя остановиться и поставить границы между приятельским общением и романтическим, потому что:

При эмоциональной измене, как утверждает психолог, человек делает первый шаг к выходу из имеющихся отношений. Вызванный эмоциональной изменой «треугольник» болезненно воздействует на всех его участников. Чтобы не волновать партнера, человек способен временами обманывать вторую половинку. Но когда всплывет правда, супруг может перестать доверять. Приятель в этой ситуации тоже страдает, особенно если питает чувства к собеседнику. Такое общение способно поставить его в неловкое и даже унизительное положение, так как возлюбленный не стремится развивать эти отношения и не думает уходить из семьи, хотя и представляет, какими мог быть их брак. Недопонимание между друзьями способно навредить личной жизни приятеля, так как он может надеяться на большее, чем просто общение.

Согласно исследованиям, особенно резко на эмоциональную связь партнера с кем-то другим реагируют женщины, мужчины же сильнее реагируют на физическую неверность.

Что делать с эмоциональной изменой

Первое, что нужно сделать при эмоциональной измене, — это задать себе несколько вопросов:

что мне не хватает в текущих отношениях?

что я испытываю на самом деле к своему избраннику?

какие семейные проблемы замалчиваю?

Последний вопрос, как утверждает психолог, — самый важный, так как наиболее распространенной причиной эмоциональных измен считается невозможность высказаться. Люди во время совместной жизни копят обиды и претензии друг к другу. В приятеле они видят того, кто их понимает, не осуждает и всегда готов помочь в любой ситуации. Однако это всего лишь созданная в голове иллюзия.

Подобные состояния возникают из-за нехватки помощи и внимания, во время кризисных ситуаций и перемен, связанных с возрастом, переездами, потерей работы или повышением по службе, рождением ребенка или болезни кого-то из близких. Важно разобраться в себе и понять, почему эта ситуация возникла и что человек недополучает в отношениях с мужем или женой.

«Я больше чем уверена, что, когда вы ответите на все эти вопросы, то, скорее всего, эта переписка закончится, потому что появится пространство для того, чтобы говорить (с избранником, — прим. ред.) о том, что происходит в ваших отношениях», — прокомментировала специалист.

Эмоциональная измена часто возникает из-за того, что человек, зная недостатки партнера, начинает приписывать «другу» те качества, которых не находит у возлюбленного. Однако надумывания не приводят к позитивному итогу.

«Пока есть какой-то человек, я могу очень много про него фантазировать, как было бы здорово с ним, если бы мы начали отношения. Но на самом деле, если мы их начали бы, скорее всего, пришли бы к тем же проблемам, которые существуют в нынешнем браке», — предостерегла эксперт.

Подобные результаты, по словам психолога, подтверждаются статистикой и практической специалистов в данной области.