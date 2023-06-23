Слишком серьезный разговор: как сказать ребенку, что папа больше не любит маму

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Ребенок остро ощущает, что в отношениях родителей происходит что-то не то, однако во всех семейных трудностях он винит себя.

Дети учатся выстраивать отношения с окружающими людьми, ориентируясь на ту модель поведения, которая установлена в родительской семье. Поведение мамы и папы, каким бы оно ни было, для малыша является эталоном. Именно этот образ взаимоотношений чадо через два-три десятка лет будет воссоздавать в собственном браке.

Однако начать деформироваться эта прекрасная картинка может, когда атмосфера в семье накаляется из-за постоянных ссор и конфликтов. Нередко недопонимание в паре приводит к тому, что кто-то из супругов ищет любовь на стороне. Измена родителей и, как следствие, развод разрушают созданный в неокрепшем сознании мир, и не важно, сколько малышу лет.

Что делать, если ребенок узнал о неверности одного из родителей или о грядущем разводе, и как минимизировать риск возникновения психологических травм, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Олеся Иневская

клинический психолог

Может ли ребенок почувствовать измену в семье

Чаще всего дети первыми ощущают разлад между родителями, однако это связано не с тем, что они интуитивно знают об измене. Маленькие члены семьи просто обладают большой эмпатией и чувствуют, что отношения между взрослыми стали накаляться.

«Дети очень тонко воспринимают эмоциональное состояние матери или опекающей фигуры и отца. Это эволюционно заложенный механизм. Когда ребенок еще не очень понимает речь, он очень хорошо считывает настроение своей матери», — объяснила специалист.

Дети хорошо улавливают мимику и жесты, ощущают внутреннюю напряженность взрослых. Когда дома разгораются конфликты, то ребенок ясно чувствует накалившуюся обстановку. Если тревожный фон не налаживается, то у малыша могут развиться психосоматические заболевания.

Но при скрытой измене, когда ничто в семейной атмосфере не предвещает беды, ребенок не почувствует дискомфорт. Такая новость станет для него полнейшей неожиданностью.

Почему нельзя манипулировать ребенком в случае измены супруга

Измена — одна из самых частых причин разводов. Это тяжелое испытание для всей семьи, особенно для детей. В этот момент очень важно не оставлять сына или дочь без внимания и не забывать, что им тоже больно и трудно. Но не все взрослые это понимают. Иногда возникают ситуации, когда родители по какой-то причине вовлекают детей в свою любовную драму. Это становится большой проблемой и серьезно травмирует психику ребенка вне зависимости от его возраста.

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Существуют различные механизмы, по которым дети в той или иной степени становятся «соучастниками» неверности мамы или папы.

Иногда родители берут маленьких детей на встречу с любовником или приглашают партнера домой, считая, что сын или дочь еще недостаточно взрослые, чтобы осмыслить происходящее. Однако это заблуждение.

«Ребенок может не понимать, что на самом деле творится в семье, но тонко чувствует: происходит что-то не то, <…> но он не способен сформулировать причину беспокойства. Это будет реакция только на базе чувств и ощущений», — отметила эксперт.

Если ребенок чуть постарше видит кого-то из родителей с новым избранником, у него начинают портиться отношения и с мамой, и с папой. Перед одним он будет чувствовать вину и ощущать себя причастным к этому предательству, а с другим не сможет найти общий язык, потому что тот разрушил его веру в идеальные семейные взаимоотношения.

Некоторые родители пытаются втянуть в семейный конфликт и детей подросткового возраста. Например, женщины, подозревающие мужа в неверности, нередко просят дочерей проследить за папой или выяснить, как к нему относится та или иная коллега по работе.

Самое разрушительное для психики ребенка происходит, когда обиженная сторона начинает настраивать сына или дочь против изменившего или ушедшего из семьи родителя.

«Я в своей практике встречала, когда женщина говорила: „Он (отец — Прим. ред.) предал не столько меня, сколько он предал тебя. Вот так вот мы ему с тобой нужны“. И эти слова могут очень сильно травмировать ребенка», — поделилась случаем из практики клинический психолог.

Узнав об измене кого-то из родителей или подвергаясь манипуляциям, дети часто замыкаются в себе. При этом взрослые сами, тяжело переживающие кризис в семье, могут упустить ситуацию и не заметить, что сын или дочь нуждаются в особой поддержке. Из-за смещенного фокуса внимания у них ухудшается успеваемость, возникают проблемы в отношениях с друзьями.

Невозможность разобраться в себе и утрата доверия к самым близким людям мешает дальнейшим коммуникациям в обществе. В будущем часто у детей, чьи родители развелись, особенно по причине измены, возникают проблемы в общении с противоположным полом.

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Чтобы минимизировать риск возникновения психологических травм, важно на данном этапе помочь сыну или дочери пережить неприятный момент, постоянно напоминать, что и мама, и папа любят и всегда придут на помощь.

Как правильно сказать ребенку о разводе

Когда происходят ссоры внутри родительской пары, а детям не объясняют причины конфликтов, из-за эгоцентрического восприятия мира маленькие члены семьи начинают думать, что источник проблемы заложен в них.

Особенно часто к таким выводам приходят те, кто постоянно слышат, что родители ругаются из-за того, кто будет забирать малыша из садика, отвозить в кружок или проверять уроки. Такие мальчики и девочки считают, что мама или папа ушли из семьи, по их вине.

«Ребенок начинает ощущать себя причиной конфликта, <…> что он послужил катализатором того, что мама теперь несчастна, потому что папа изменил», — привела пример клинический психолог.

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При возникновении недопониманий между супругами важно разговаривать с ребенком и объяснять сложившуюся ситуацию, особенно когда родители осознанно решили развестись, понимая, что измена вскрыла те аспекты их жизни, из-за чего они больше не способны быть вместе.

«Лучше дать себе время, эмоционально остынуть прежде, чем принимать какие-то решения, потому что это отразится очень сильно на ребенке», — прокомментировала эксперт.

Нужно обязательно проговорить, что так случается, что взрослые люди могут не справляться со своими проблемами, или один из них влюбился и ушел, но малыш здесь совсем ни при чем.

«Важно сказать, что причины того, что мама и папа ругаются не в ребенке, не в том, что кто-то кого-то не забрал. Просто есть недопонимания в семье и вещи, о которых родители, возможно, не разговаривали», — отметила эксперт.

Нужно сказать, что расстаются муж и жена, а мама и папа у малыша всегда были, есть и будут. Дети беспрепятственно смогут общаться и с мамой, и с папой, а взрослые продолжат заботиться о них после развода.

Реакция на подобную новость бывает разная. Некоторые дети начинают плакать, другие злятся и кричат. Не стоит запрещать выражать свои чувства. Неправильно прожитые эмоции способны остаться в душе в виде обиды и привести к большим сложностям в будущем.

Иногда детям бывает недостаточно один раз обсудить сложившуюся проблему. Это тоже естественно. Следует спокойно еще раз объяснить ситуацию, каким бы трудным этот разговор ни был.