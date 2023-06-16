Поймать на горячем: какие неочевидные признаки выдают измену мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox

Даже незначительное изменение в поведении супруга часто выдает его измену. Признаки мужской неверности бывают весьма неожиданными.

Запах чужих духов, следы от помады на вороте рубашки и подозрительные чеки — эти признаки измены знакомы всем женщинам из фильмов и телепрограмм. Однако выдать, что у мужа недавно появилась другая, способны некоторые другие странности в поведении благоверного.

Измена мужа часто проявляется как в кардинальных, так и незначительных переменах в отношении к супруге. Первые звоночки могут остаться незамеченными, но дальше ситуация только накаляется.

Как выяснить, что супруг неверен, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

1. Экономит на отдыхе

Если супруг ни в какую не хочет вместе проводить отпуск, ссылаясь на финансовые сложности или грядущую крупную покупку, это повод задуматься.

Одним из распространенных признаков измены является ситуация, когда муж решает, что им с женой нужно отдохнуть друг от друга. Некоторые мужчины, делая вид, что заботятся об избраннице, отправляют ее на отдых одну с ребенком, другие же решают, что сами должны куда-то уехать из-за разницы в увлечениях.

Читайте также Любовь в отпуске: три секрета успешного курортного романа с продолжением

Свидетельствовать об измене может нежелание мужа проводить свободное время вместе с супругой, для чего он может прикрываться работой, хотя раньше серьезных задержек в будни и отъездов по выходным не требовалось.

2. Прячет телефон

У каждого есть право на личное пространство. Это касается и общения в мессенджерах и социальных сетях. Однако если муж начинает тщательно прятать смартфон, не расстается с ним, даже идя в ванную, то это может быть ярким признаком того, что у него кто-то появился. Супруг просто не хочет, чтобы жена случайно увидела уведомление от любовницы или прочитала их переписку.

Какой тип женщин прощает измену: мнение психолога

Также о романе может говорить необычно рьяное увлечение какими-то играми или фильмами, чего не было раньше. Супруг засиживается до позднего вечера перед экраном, причем во время этих просмотров уединяется в другой комнате.

3. Стал другим

Когда муж заводит адюльтер, у него меняется поведение, особенно в тех вопросах, которые касаются взаимоотношений с женой. Перемены могут происходить как в хорошую, так и в плохую сторону.

www.globallookpress.com / a.isenegger

К примеру, если до определенного момента были постоянные ссоры и конфликты, а потом муж внезапно стал шелковым, или вдруг невероятно преобразились интимные отношения, то это может говорить, что он пытается загладить вину.

«Или у вас была, скажем так, не самая активная физическая близость, и вдруг в какой-то момент у мужа много возбуждения и желания возникает», — прокомментировала психолог.

В некоторых семьях наблюдается противоположная картина. Раньше все было идеально, жили душа в душу, а потом гармония куда-то исчезла, любимый превратился в тирана. У него быстро портится настроение и возникает негативная реакция даже на какие-то приятные сюрпризы и подарки.

«В целом, у нас хорошее отношение вызывает обратную симпатию. А вот если это провоцирует на некие негативные эмоции или даже агрессию, это, скорее всего, будет признак того, что с вашими отношениями не так. И возможно, здесь есть причина в какой-то другой женщине», — пояснила специалист.

4. Ревнует

Внезапно начавшаяся патологическая ревность может говорить об измене. В таком случае неверный муж проецирует свою модель поведения на партнершу, приписывает ей свои мысли и чувства, потому что подсознательно понимает, что поступает нечестно, и старается оправдать себя.

«Если мы что-то в себе не признаем, то начинаем искать это поведение в других. Поэтому люди, которые изменяют, часто начинают подозревать своих партнеров в неверности», — предупредила клинический психолог.

Поначалу многие женщины принимают ревность за проявление любви, однако такое поведение способно быстро превратиться в манию. Отъявленные «Отелло» могут проверять телефон избранницы, просматривать переписки в социальных сетях и устраивать скандалы по поводу малейших задержек по пути домой.

Читайте также У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену

5. Задумал исполнить давнюю мечту

Часто, вступая в брак, человеку приходится чем-то жертвовать и пересматривать свои мечты и ценности. Некоторые со временем забывают о когда-то имевшихся планах, но прошлое может вновь всплыть в памяти после какого-либо случая.

Грубость и отсутствие романтики: что такое эмоциональная измена и как с ней бороться

Когда в семье случается несчастье (болезнь или смерть кого-то из близких), партнер начинает анализировать свою жизнь. На ум сразу приходят нереализованные в юности мечты. Желание воплотить старые замыслы способно подтолкнуть супруга к новым знакомствам.

Например, муж в молодости хотел быть режиссером, и вдруг на жизненном пути встречает женщину, которая каким-то образом связана с киноиндустрией. Он начинает чувствовать себя причастным к этому искусству и думать, что именно с этой спутницей обретет настоящее счастье. На этом фоне и завязывается роман.