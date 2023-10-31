Разочарования настигнут три знака зодиака: гороскоп на ноябрь 2023 года

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Наступающих сезон Скорпиона серьезно повлияет на общий эмоциональных фон. Представители зодиакального круга могут столкнуться с размолвками и недопониманием, которые надолго выбьют из колеи.

Последний месяц осени вступает в свои законные права, принося не только промозглые ветры, но и яркие эмоции. Так как править ноябрем будет скрытный и независимый Скорпион, в жизни представителей зодиакального круга на первый план выйдут вопросы романтики и взаимоотношений с близкими.

Кроме того, месяц будет насыщен астрологическими явлениями. На первые числа выпадут перемещения в знаках Сатурна, Меркурия и Марса, а также мощное полнолуние. О том, кому звезды уготовили в этот период сложные испытания в карьере и любви, а кому наоборот предоставят отличные возможности проявиться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Гороскоп на ноябрь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

После относительно спокойного сезона Весов у подопечных зодиакального круга практически не будет времени на раскачку, так как полнолуние в Скорпионе наступит уже 3 ноября.

Новая конфигурация на небосводе поднимет темы жадности, власти и скрытых желаний. Главная задача в этот период — раскрыть теневую сторону. Тех, кто откажется обнажить потаенные уголки своей души, полнолуние накажет необоснованными страхами и тревожностью.

Успешно справившись с первой проверкой на прочность водной стихии, представители зодиакального круга ощутят прилив новых сил. Это будет связано с Сатурном, который 4 ноября выйдет из ретроградной фазы.

«С учетом движения [планеты] в знаке зодиака Рыбы ожидаем в будущем больше рациональности и понятности в общественных слоях. Для нас же дела и планы, в особенности те, что долго не разрешались по неясным причинам, начнут приобретать четкие границы, и придет понимание, как действовать», — прокомментировала астролог.

В это же время не исключены интересные знакомства, которые в перспективе могут перерасти в нечто более серьезное. Влиять на любовную сферу будет Венера, переходящая 8 ноября в собственную обитель — знак Весов. В воздухе будут витать романтика и нотки очарования. Период хорош для работы над имиджем, самооценкой, посещением красивых мест.

Причем ситуации вокруг станут меняться крайне быстро, так как на небосводе запланированы масштабные сдвиги. Уже 10 ноября в знак Стрельца совершит переход Меркурий, а 23 и 24 числа к нему присоединятся Марс и Солнце. В этот период нужно особенно внимательно следить за своей речью, так как многие под влиянием огненной стихии станут более прямолинейными и резкими.

«Активное начало собственных желаний, авторитет и эго будут идти впереди планеты всей. Действуйте широкими мазками, компромиссы исключены. Только собственная выгода и авторитет», — отметила эксперт.

В конце месяца произойдет новолуние в Близнецах. Оно выпадет на 27 ноября и подарит отличный период для знакомств и старта крупных проектов. Также в это время желательно оставить рутину, запланировав поездку или встречу с друзьями.

Среди фаворитов Вселенной в ноябре 2023 окажутся — Львы и Водолеи. А тем же Девам, Ракам, Козерогам и Рыбам в последний осенний месяц придется изрядно потрудиться, ведь препятствий на их пути встретится немало.

Овен — гороскоп на ноябрь 2023

В ноябре энергия и эмоции станут буквально переполнять Овнов. Гороскоп советует не упускать возможности покрасоваться в обществе. Чем инициативнее и ярче в этом месяце окажутся представители данного знака зодиака, тем больше полезных знакомств получится обрести.

Многие увидят долгожданные плоды упорной работы, которые могут вылиться в повышение или выгодное предложение. Прекрасный период, чтобы упрочить авторитет в обществе коллег. Однако в вопросах любви гороскоп советует не предпринимать решительных действий — серьезные разговоры и громкие признания лишь ухудшат ситуацию.

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Телец — гороскоп на ноябрь 2023

Долгожданное спокойствие наступит в жизни Тельцов. Проблемы, накопившиеся за сентябрь и октябрь, покинут представителей земной стихии. Останется лишь принимать подарки Вселенной и наполнятся энергией спокойствия.

В сезон Скорпиона эмоциональный фон знака зодиака изменится. Возрастет чувствительность, которую желательно направить в творчество, например в рисование, танцы или близкую по энергии работу с цветами и землей. Накопленные силы особенно понадобятся в период с 13 на 14 ноября в период новолуния.

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Близнецы — гороскоп на ноябрь 2023

Не самый продуктивный месяц выдастся у Близнецов. Большую часть времени их будут одолевать тревоги и сомнения. Но не стоит думать, будто от подопечных воздушной стихии отвернулся весь мир. Это всего лишь этап сложной трансформации, которую знаку зодиака нужно стойко перенести.

Гороскоп советует расслабиться и стараться плыть по течению. Избежать препятствий не получится, так что Близнецам остается лишь стойко переносить удары судьбы. Ближе к концу ноября наступит белая полоса.

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Рак — гороскоп на ноябрь 2023

Ноябрь уготовил Ракам сложные и выматывающие проверки на прочность. На любовном фронте то и дело будут возникать сложности и ссоры. Одиноких представителей водной стихии поглотит одиночество и тоска.

Таким образом сезон Скорпиона проверяет умение знака зодиака полагаться исключительно на себя и мужественно переносить возникающие на жизненном пути трудности. Гороскоп советует сосредоточиться на сохранении стабильности в финансах и личной жизни, так как колебаний будет немало.

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Лев — гороскоп на ноябрь 2023

Львов в последний осенний месяц будет переполнять позитивная энергия. У окружающих будет складываться впечатление, что подопечные огненной стихии словно светятся изнутри.

Приятные знакомства, отличные возможности для развития по карьерной лестнице, перспективные предложения — неожиданные подарки судьбы будут сами идти в руки Львов. Гороскоп советует не робеть. В ноябре окружающие будут благосклонны и с радостью придут на помощь в любом деле.

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Дева — гороскоп на ноябрь 2023

В ноябре Девам понадобится железное терпение, так как в их жизни то и дело будут возникать мелкие неурядицы, портящие все планы. Педантичных и скрупулезных представителей земного знака зодиака подобные обстоятельства могут загнать в сильный стресс.

Поэтому им гороскоп рекомендует заранее озаботиться наличием финансовой подушки, так как по теме карьеры не исключены неприятные сюрпризы. В любви наступит период тотального затишья.

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Весы — гороскоп на ноябрь 2023

Нерешительным Весам сезон Скорпиона подарит возможность проявить себя с самой лучшей стороны. Но это не значит, что в последний месяц осени знаку зодиака можно расслабиться. Результаты во всех сферах будут всецело зависеть лишь от личной активности.

Гороскоп советует не распыляться, а выбрать одно интересующее направление, будь то любовь или работа, и усердно работать над его улучшением. Одинокие Весы могут смело отправляться на свидания, где-то там их уже заждался судьбоносный избранник.

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Скорпион — гороскоп на ноябрь 2023

Наступает долгожданный сезон Скорпиона. В этот период звезды дарят подопечным водной стихии отличный шанс отдохнуть и насладиться плодами собственных трудов.

Гороскоп советует сфокусироваться на чувствах. У некоторых особенно эмоциональных представителей знака зодиака в любовной сфере возможны драмы на ровном месте. Не стоит поддаваться ревности и надуманным тревогам, ближе к зиме в отношениях вновь наступит идиллия.

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Стрелец — гороскоп на ноябрь 2023

Яркие конфигурации на небосводе в ноябре привнесут в жизнь Стрельцов отличные перспективы для развития. На знак зодиака окажут влияние сразу три планеты — Марс, Солнце и Меркурий. Подопечным огненной стихии нужно лишь поспевать за быстрой сменой событий вокруг.

Общий настрой этого периода будет напрямую зависеть от намерений и мыслей Стрельцов. Гороскоп советует активизировать все эмоциональные резервы и тогда улучшения в жизни не заставят себя ждать.

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Козерог — гороскоп на ноябрь 2023

Несмотря на то, что коридор затмений будет словно выбивать почву из-под ног Козерогов, они успешно и легко его преодолеют. В этом месяце удача определенно на стороне знака.

Все располагает к тому, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице и закрыть давно мучающие вопросы. А если Козерог изъявит желание заняться своей личной жизнью, то его ждет успех. Также в октябре можно улучшить отношения или познакомиться с достойным человеком.

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Водолей — гороскоп на ноябрь 2023

Самые безумные и яркие идеи данного знака зодиака в ноябре 2023 года наконец получат поддержку окружения. Отличное время, чтобы заняться творчеством. Мысленный поток значительно возрастет, поэтому рекомендуется обзавестись ежедневником.

Гороскоп советует больше времени проводить в обществе. Не исключены приятные и полезные знакомства, которые в перспективе выльются в долгую и крепкую дружбу.

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Рыбы — гороскоп на ноябрь 2023

Сложный период накроет представителей знака Рыбы. Создастся ощущение, что прочный жизненный фундамент уходит из-под ног. Поэтому важно заранее озаботиться наличием финансовой подушки.

Сильное воздействие на подопечных водной стихии окажет Сатурн, всецело влияющий на социальную сферу. Возможны радикальные изменения в ближайшем круге общения — новое интересное знакомство или же, наоборот, неожиданная потеря старого друга.

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