Даже лютые морозы нипочем: из какого материала нужно строить теплый дом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

Загородный дом должен быть не только просторным и прочным, но и хорошо сохраняющим тепло.

Малейшая ошибка при строительстве дома может привести к огромным счетам за отопление. Кроме того, тратить деньги придется и на уход за древесиной. Поэтому многие специалисты советуют возводить дома не из дерева, а из строительных блоков.

По словам владельца строительной компании Анатолия Ножова, на возведение домов из этого материала приходится около 70-80%. Восемь домов из десяти примерно в каждом поселке строятся из этого материала.

Специалист предупредил, что блоки бывают разных видов, поэтому новичку легко запутаться. Так из каких же надежнее? А главное, выгоднее строить дом? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Из какого строительного блока строить дом дешевле всего

Лучший способ ответить на все вопросы — испытать материалы в деле. Выбраны четыре популярных строительных блока: газобетон, керамика, полистиролбетон и так называемый СКЦ — стеновой керамзитоцементный блок.

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Полистиролбетон и СКЦ оказались самыми дешевыми. Один кубометр стройматериалов стоил по восемь тысяч рублей.

Полистиролбетон — это бетон с добавлением вкраплений полистирола, проще говоря — шариков пенопласта. Так понижается теплопроводность блока. В случае СКЦ — дробленный цементный раствор, а в качестве наполнителя у него дробленый керамзит. Газоблоки обошлись немного дороже. За кубометр материала придется выложить почти девять тысяч рублей.

«Это классический газоблок, который состоит из извести, цемента, песка и воды. Так называется, потому что у него пузырьки внутри, как пемза. Так, благодаря им тепло задерживается гораздо более эффективно и становится более теплопроводным и более легким», — объяснил Ножов.

Дороже всего стоил теплая керамика, кубометр блоков обошелся в 12 500 рублей. При том, что по сути это тот же кирпич только с улучшенными свойствами.

«Она теплая, потому что здесь уменьшена теплопроводность стены за счет пустот внутри стены. То есть если раньше кирпич был полнотелый кусок глины, то теперь с развитием технологий стало возможно внутри блока образовывать определенные пустоты. Поэтому теплопроводность стала ниже», — рассказал специалист.

Какой строительный блок дольше сохраняет тепло

По рекомендации мастера, в первую очередь, людям нужно акцентировать внимание на теплопроводность материала. Теплопроводность строительных блоков проверили с помощью газовой горелки. С помощью тепловизора была зафиксирована температура с обратной стороны.

Это позволит выяснить, здание из какого материала будет теплее. Проще говоря, тот блок, который прогреется быстрее, окажется менее эффективным с точки зрения энергосбережения.

Каждый из образцов нагрели в течение получаса. Но уже к концу десятой минуты блок из полистиролбетона начал выделять едкий химический запах. Эксперты уверяют, всему виной тот самый наполнитель из шариков пенопласта. Они прогорают, цементный раствор остается. Возможен пожар. В основе других образцов искусственный камень, поэтому с ними таких проблем не возникло. Однако цифры на экране тепловизора удивили даже эксперта.

«Я думал, что керамика покажет лучший результат. А на данный момент, к сожалению, от фактов деваться некуда. И у нас показалось, что керамика на самом деле оказалась холодной», — выразил удивление он.

Дорогая керамика быстро прогрелась, а значит, будет также быстро и отдавать тепло. Чуть лучше результат у блока СКЦ, он разогрелся до 150 градусов. А самую низкую температуру показали газобетон и полистиролбетон. Буквально сантиметр поверхности бетонного блока прогрелся на 40 градусов.

Эксперт уверяет, что блоки с низкой теплопроводностью помогут сэкономить не только на счетах за отопление, поскольку материал этот более теплый, его потребуется меньше купить для того, чтобы построить теплый дом и соответственно.

Также из-за большого количества воздушных ячеек внутри блока газобетон легче, чем керамика или СКЦ. Это тоже помогает снизить расходы. Затраты на строительство меньше, потому что фундамент требуется менее массивный, ведь здание в целом весит меньше.

Как строительные блоки поглощают влагу

При выборе блоков для дома вдобавок важно проверить, как они поглощают влагу. Если вода остается внутри строительного материала и зимой она там замерзает, вода расширяется и разрывает материал изнутри. Испытуемые образцы оставили в пластиковых поддонах с водой на шесть часов.

За это время теплая керамика и карамзитобетон впитали больше всего жидкости. На втором месте газоблок. А в лидерах были полистирол. Но чтобы сделать окончательные выводы, материалы разбили и проверили, насколько глубоко вода проникла внутрь. Здесь газоблок приятно удивил. Он остался внутри почти полностью сухим.

Полистиролбетон не промок ни грамма. Казалось бы, лучше результат у него, но специалист предупреждает: у такого низкого водопоглощения есть свои недостатки.

«Если он намокнет, высушить его будет так же сложно. С глиной ситуация немножко другая. Она как быстро намокла, так и быстро высохнет», — заверил он.

Полистиролбетон выигрывает, но его защищать от влаги тоже нужно.

Какой из материалов прочнее всего

По словам Ножова, чем прочнее материал, тем выше можно построить дом, тем могут быть тяжелее перекрытия. Соответственно, они могут быть не деревянные, а например, бетонные. Они гораздо удобнее в быту, потому что они звуконепроницаемы.

Испытание провели на специальном прессе. Для чистоты эксперимента обрезали блоки так, чтобы они стали одного размера. Лидер предыдущих испытаний — полистиролбетон — проверку на прочность полностью провалил. А лучший результат показал блок СКЦ. Он выдержал 33 тонны. За ним газобетон — 31 тонну. Керамика выдержала 27 тонн. Полистиролбетон стал аутсайдером — 625 килограммов.

Для строительства дома, как заключил мастер, нужно выбирать газоблок. Его можно легко распилить даже обычной ножовкой, при нагреве материал не выделяет вредные примеси. А за счет низкой теплопроводности газобетонные блоки помогут снизить затраты на отопление дома.