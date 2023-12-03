Похитители снега: юрист рассказал о штрафе за воровство с чужого дачного участка

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Оказывается, даже то, что зимой поровну всем выпадает с неба, может стать причиной для явки в суд.

Если в городе в зимнее время со снегом активно борются, то некоторые дачники наоборот, ждут, чтобы выпало побольше. А все потому что посадки на участке легче переживают холода, если их укутает снежный покров. И бывает, заядлые садоводы готовы пойти на кражу ради своих огородов — они воруют снег у соседей.

Может показаться, что такой поступок приведет лишь к разборкам и ругани, но и закон может вмешаться. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Надежда Колотович. Как отметила специалист, ответственность за воровство снега в российском законодательстве не предусмотрена, однако проблемы себе все равно можно обеспечить. Не то чтобы очень серьезные, но все же.

«Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КоАП. А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти», — сказала Колотович.

Желающим очистить свой участок от снега тоже нужно знать о последствиях пренебрежительного отношения к соседям. Перебрасывание снега на чужую территорию согласно статье 19.1 КоАП считается самоуправным действием. Штраф за самоуправство может составить от 100 до 300 рублей, также человеку может быть выдано предупреждение. В общем, снег государство оценивает не очень высоко.

В отличие от растений, которые считаются личным имуществом. Если дачник заберет себе цветок или саженец с огорода соседей, его обвинят в краже. Санкции регулируются Административным и Уголовным кодексом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с помощью какого растения можно быстро избавиться от муравьев на даче.