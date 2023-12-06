Дует, грызет или стреляет: как выбрать хороший снегоуборщик

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Oelbermann; 5-tv.ru

Зима только наступила, впереди у дачников и автолюбителей множество снежных дней, а значит, самое время озаботиться покупкой вспомогательной техники.

Зима пришла как всегда неожиданно. Снега намело столько, что для выезда со стоянки или дачного участка потребуется минимум полчаса активного физического труда.

Куда же деть столько снега? Что эффективнее при уборке — лопата или снегоуборочная машина? Может ли робот заменить человека в борьбе с последствиями метели? На эти вопросы нашла ответы программа Пятого канала «Страна советов».

Куда увозят снег в крупных городах

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Собранный на улицах снег отправляют в снегоплавильный пункт. Камера представляет собой глубокий прямоугольный резервуар из железобетона. В день в ней растапливают несколько тонн осадков.

«Значит, машина подъезжает, сбрасывает снег и сразу же уезжает. В снегосплавных камерах происходит уже таяние самого снега», — пояснил руководитель пресс-службы ГУП «Мосводосток» Павел Сергеев.

По его словам, таяние происходит из-за теплой воды около 12-13 градусов.

После талая вода поступает на очистные сооружения.

Специальные снегоплавильные пункты есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Казани, Кемеровской области. В среднем за день в одном таком пункте перерабатывают порядка 65 тысяч кубометров осадков.

Какой лопатой удобнее чистить снег

Александр Ливанов занимается разработкой и продажей снегоуборочной техники. Он на этом, что называется собаку съел. Он решил устроить тест-драйв и узнать, какое устройство лучше покажет себя в борьбе со снегом.

Первый агрегат — лопата — наверняка есть в хозяйстве у каждого. В эксперименте участвуют четыре вида лопат — автомобильная, пластиковая, алюминиевая и на колесах с более широким захватом.

Классическая алюминиевая лопата — хороший помощник против сугробов.

«Плюсы, алюминиевых лопат, это, во-первых, надежность», — отметил директор компании.

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Ширина лопаты позволяет захватить большую площадь и гораздо быстрее очистить определенный участок. Но работа с ней требует немалых физических затрат. Альтернативой может стать маленькая автомобильная лопата.

«Плюс этой лопаты в том, что она компактная, и можно ее везде с собой брать. Минусы: это не штыковая военная лопата, они бывают и пластиковые, и металлические, но я бы, конечно, посоветовал брать в машину металлические лопаты однозначно», — оценил Ливанов.

Есть еще более удобный вариант — лопата на колесах.

«Для тех людей, которые не особо хотят напрягаться, есть колесные лопаты, вот такого колесного типа. Они бывают и пластиковые, и алюминиевые», — продемонстрировал эксперт.

Но колесными лопатами уже мало кого удивишь. То ли дело роботы! Этих малышей зовут Бизон и Руфер. Могут работать без перерыва от 4-х до 9 часов на дистанции до 500 метров. Управлять ими можно даже не выходя из дома.

А еще одного бойца зовут Горыныч. Его создатель Антон Вотчицев за основу взял принцип работы гусеничного трактора. В планах было внедрить дистанционное управление машиной. Но для реализации задумки познаний в электронике умельцу не хватило. До сих пор проект считается незавершенным.

Какой снегоуборщик выбрать

С лопатами разобрались. Теперь специалист перешел на изучение более современной техники. В руках у него воздуходувка.

«Бензин туда заливается. И бочка хватает примерно где-то на час работы, 45 минут, час. Идет достаточно большой поток воздуха, чтобы сдуть, как и мусор, так и свежевыпавший снег, и листву», — объяснил Александр Ливанов.

Следующая машина — привычный всем снегоуборщик — работает на аккумуляторе.

«Эти машины больше всего напоминают коляску. И женщинам достаточно приятно работать, потому что, во-первых, эксплуатация простая — вставили аккумулятор, все, машина работает. Она очень легкая, очень маневренная», — продемонстрировал директор компании.

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Какой же агрегат лучше справляется с сугробами? На проверку вышли два снегоуборщика — бытовой и коммерческий. Сначала эксперт демонстрирует работу бытовой машины. Аппарат вгрызается в высокий сугроб и выпускает из трубы столб переработанного снега.

«Как видите, он очень маневренный и абсолютно бесшумный. И кидает снег очень далеко. То есть метров на 12-13 точно. С ним очень легко управляться. Потрясающая машина», — похвалил тестировщик.

Стоит такой агрегат в пределах 20 тысяч рублей. А как же справляется со снегом техника за 350 тысяч?

«Сразу чувствуется мощь, ничего не нужно делать. Управляется очень просто. Песня, а не работа. Ну как вы видите, конечно, коммерческим снегоуборщиком, во-первых, мы прошли в два раза быстрее, во-вторых, захват шире. Мы легко справились с достаточно трудным снегом. Выбор, с точки зрения большой работы, очевиден», — развел руками он.

Вывод простой: чтобы вызволить из снега машину, достаточно небольшой автомобильной лопаты. Лучше из алюминия. Для уборки свежевыпавших осадков на маленькой территории подойдет воздуходувка. Высокие сугробы можно убрать широкой алюминиевой лопатой. На небольшом дачном участке подойдет бытовой снегоуборщик, а вот на больших территориях в борьбе с залежавшимся снегом эффективнее работает коммерческий.