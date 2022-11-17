Небесное удобрение: что делать со снегом на пользу кустам и деревьям

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Снег — особый инструмент дачников. Он помогает защитить растения от морозов и сохранить питательные вещества. Есть несколько полезных советов, чтобы использовать зимний ресурс по максимуму.

Зима — особый период в жизни дачи. На первый взгляд может показаться, что делать на участке в это время года нечего, но судьба садовода такова, что даже в морозный период у него полно забот.

Главный вопрос, который возникает в это время у владельцев частных хозяйств: как правильно распорядиться снегом, чтобы защитить растения от морозов. Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

На каких участках можно использовать снег на даче

Счищать снег зимой на даче нужно обязательно с проводов и крыш жилых и хозяйственных помещений, так как они могут не выдержать тяжести. Стряхивать наносы стоит и с веток деревьев, чтобы они тоже не стали жертвами снегопада.

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Но вот на грядках трогать его не стоит. Во-первых, могут вернуться морозы, а во-вторых, «снежный полив» благоприятно влияет на рост растений и сохранит влагу, если весна вдруг выдастся сухой. Поэтому и те наносы, которые мешают садоводу перемещаться по даче, нужно применить с пользой. По словам эксперта, накопить больше снега на грядках и в саду — главная задача садовода зимой.

«Есть такое понятие, немножко забытое, как снегозадержание. Так вот снегозадержание — это прекрасный агроприем. Чем больше снега, тем лучше зимуют растения, тем больше влаги накопится для весны и для начала лета», — рассказал специалист.

Но если на даче снега слишком много или бороться с ним на дорожках, особенно в весенний период, нет сил, стоит его растопить. Поможет в этом проверенный народный способ — печная зола.

«Если вы хотите побыстрее, чтобы снег растаял, есть простейший способ — печная зола. <…> Вы просто будете очень удивлены, как места, посыпанные золой, будут просто мгновенно таять», — сообщил эксперт.

Однако торопиться со сходом снега на грядках и в саду в конце зимы не следует, потому что могут вернуться морозы, которые нанесут вред растениям.

Какую пользу несет снег на участке

Снег — это настоящее богатство, поэтому каждому садоводу следует им правильно распорядиться зимой, чтобы в новом сезоне получить хороший урожай. Этот ресурс выполняет следующие важные функции на даче:

Защищает посевы от морозов. Под сугробами растения комфортно себя чувствуют зимой. Через поры, которые образуются между частицами, к ним поступает воздух, благодаря чему они не чувствуют кислородное голодание. Но теплое одеяло снега может превратиться в темницу, если покроется толстой ледяной коркой. Увидев это, садовод должен разрыхлить снег в местах, где посажены растения. Повышает устойчивость к морозам. Под мягкими снежными сугробами растения на даче чувствуют себя достаточно комфортно зимой, потому что там сохраняется благоприятная для их существования температура. Но нарушить баланс можно, если утаптывать снег. Утрамбованные частицы перестанут создавать препятствие для проникновения холодов, поэтому растения могут погибнуть от мороза. Обеспечивает безопасность деревьев. Некоторых деревья могут страдать в конце зимы — начале весны от солнечных ожогов и холодных ветров. Также перепады температур негативно сказываются на растениях. Чтобы обезопасить своих подопечных на даче, садоводу необходимо сделать сугробы вокруг стволов. Снежные насыпи защитят растение от капризов погоды. Сохраняет водный запас. «Снежная вода» способно обеспечить влажность почвы на долгое время. Сугробы тают постепенно, поэтому «полив» происходит равномерно.

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Снег можно использовать не только для того, чтобы обезопасить растения в саду и огороде. Его применяют и для полива домашних цветов зимой. Талая вода благоприятно отразится на их биохимических процессах. Но не стоит использовать холодную воду. Она должна быть комнатной температуры. Не рекомендуется долго хранить «снежную жидкость», потому что ее полезные свойства быстро испаряются.

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