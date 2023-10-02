Многомиллионные долги и потеря друга: как бизнес Павла Деревянко пошел не по плану

На Павла Деревянко подали в суд и требуют выплатить десятки миллионов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Совместный бизнес Павла Деревянко и его друга привел к конфликту и многомиллионным убыткам. Как актер обосновал свой отказ платить по долгам, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Деревянко возмущен. На него подали в суд и требуют выплатить десятки миллионов рублей. Будет ли актер отдавать крупную сумму? Сколько Деревянко заработал на криптобизнесе? Как потерял почти все сбережения? И правда, что из-за Павла пострадал и его друг Артем Ткаченко? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Всякое бывает. Как же, конечно. Живем с этим как-то, справляемся», — сказал актер.

Павел Деревянко — один из самых востребованных актеров российского кино. По данным СМИ, за одну смену он получает более трехсот тысяч рублей. При этом 47-летний артист регулярно пробует себя и в других сферах. Деревянко уверен: денег много не бывает. Когда друг Григорий Мулузян предложил ему заработать на криптовалюте, не раздумывая, согласился. Актер признается: сам он ничего не понимает в этой сфере. Но доверился приятелю, так как у того уже был солидный опыт.

«До этого работал я как трейдер. Мог в бирже торговать чужими активами. Мог управлять активами доверительного управления. Собственно говоря, это весь концепт бизнеса», — объяснил бизнесмен Григорий Мулузян.

«Он бывший друг и бывший партнер», — заявил Деревянко.

Сначала все шло гладко. Партнеры вкладывали деньги и получали прибыль. По словам Мулузяна, в общей сложности Деревянко инвестировал 145 миллионов рублей за два года. Но это окупилось сполна.

«145 миллионов вложил. 46 миллионов раз снял, 24 миллиона — два, 34 миллиона — три. 34 миллиона — это чистой прибыли снял. Плюс 14 миллионов снял больше с кассы. Не было никакого контроля. Мы были два друга, и у нас не было никакой бухгалтерии, ничего. Не было компании. И мы как кто хотел, так и брали», — уточнил бизнесмен Мулузян.

«Криптовалюта — это цифровая валюта, которая не имеет какого-то физического выражения. Находится она в интернете, лежит на вашем кошельке, который представляет собой последовательность букв и цифр. Соответственно, хранится тоже онлайн», — объяснил эксперт по технологиям Александр Морозов.

Актер привел в бизнес коллегу Артема Ткаченко. Звезда сериалов вложил семь биткоинов. И был очень доволен, когда сумма на его криптовалютном счете увеличилась в разы.

«Он вложил семь битков. По итогу стало десять битков. Потом немного прибыли снял… Около 25 миллионов», — рассказал бизнесмен Мулузян.

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Григорий, в свою очередь, подключил своего давнего друга Сергея Николаенко. Тот дал им с Павлом в долг крупную сумму на особых условиях. 50% прибыли он забирал себе. А оставшуюся половину распределяли между собой Деревянко и Мулузян.

«Вложил десять миллионов, потом 20. За период полгода, за последний период полгода, он внес сумму в районе 200 миллионов», — уточнил Мулузян.

Все были довольны, пока не случилось страшное: произошел обвал на финансовой бирже, и деньги сгорели. А долг остался.

«Я ему полностью доверял, а там такое произошло. Ничего, на ошибках учатся», — отметил Павел Деревянко.

«Выигрывают единицы, большинство же теряют свои инвестиции. В России отсутствует регулирование криптовалют. То есть вы можете обменять криптовалюту на рубли, за рубли купить какую-то криптовалюту. Чек вам при этом никто не выдаст», — объяснил эксперт Морозов.

Мулузян объясняет: они с Деревянко должны были вместе выплачивали займ. Ведь договор подписывали оба. Но артист заявил, что его обманули, и отказался возвращать деньги.

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«Около 200 миллионов. Сумма солидарно должна была делиться на двоих — на него и на меня. Он подал заявление на меня и на Сергея Николаенко, чтобы этим самым просто не платить», — рассказал бизнесмен.

«Я просто кристально чист. Я не прав только в том, что я был глуп и недальновиден… Финансово, да», — уверен Павел Деревянко.

«Вся эта история с криптой, в принципе, — это одна большая афера. И те, кто на нее подписываются, сами виноваты. Поэтому Павел еще дешево отделался. Мог вообще потерять все, что у него есть», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Григорий делится: еще до этих событий Павел взял кредит в банке на развитие бизнеса. Они собирались платить за него вдвоем. Но после обвинений со стороны бывшего партнера Мулузян решил, что Деревянко должен сам разбираться с этой проблемой.

«Взял кредит около 50 миллионов. Это должна была вообще погашать фирма, пока мы не разошлись. Он до сих пор учредитель фирмы», — уточнил бизнесмен.

В случае неисполнения обязательств, которые предусмотрены договором займа, он должен возместить стоимость причиненного ущерба. Даже это не ущерб, это возвратить сумму по договору. Он должен оплатить проценты, которые предусмотрены либо договором, либо законом, и все судебные издержки», — объяснила юрист Евгения Галкина.

Теперь актер пытается доказать свою правду с помощью адвокатов. Его поддерживает Артем Ткаченко, который требует от Мулузяна вернуть ему депозит.

«Конечно, мы подали. Собственно, про это предательство и ****** я и сказал», — подчеркнул Деревянко.

Однако артист продолжает утверждать, что стал жертвой преступного сговора. У каждого из потерпевших своя правда. И отстаивать ее они будут уже в суде.