Музея не будет: почему внучка решила продать секретную дачу Людмилы Гурченко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Людмила Гурченко скрывала свою дачу в Подмосковье, которую очень любила. Почему внучка актрисы отказалась от идеи создания музея на этом месте, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Внучка Людмилы Гурченко продает ее любимую дачу. Из-за чего Елена Королева передумала делать из дома музей памяти своей легендарной бабушки? На что сейчас живет наследница звезды кино? И почему Людмила Марковна много лет прятала свой подмосковный участок от родственников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Людмила Гурченко очень любила свою дачу в деревне Глаголево. Именно здесь, вдали от городской суеты, народная артистка СССР чувствовала себя особенно комфортно. Она не хотела, чтобы ей кто-то мешал наслаждаться тишиной. Поэтому прятала это место от друзей и даже членов семьи. О существовании дома ее дочь и внучка узнали только после смерти звезды кино.

«От всех родственников своих скрывала до последнего. Они узнали, только когда в наследство вступали», — рассказал певец Прохор Шаляпин.

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Согласно завещанию Людмилы Гурченко, которая ушла из жизни в 2011 году, тайная дача досталась ее дочери Марии. А когда той не стало, перешла внучке артистки Елене Королевой. Но потом о своих правах на имущество заявил отец девушки. Началась судебная тяжба, которая растянулась на долгие годы.

Недавно Елена рассказала: ей удалось договориться с папой. Когда-то Королева говорила, что собирается открыть в доме музей имени своей знаменитой бабушки. Но теперь хочет избавиться от дачи. И как только получит все необходимые бумаги, тут же выставит ее на продажу.

«Делается до сих пор ряд документов, которые из-за бюрократической проволочки все никак не сделаются. И в принципе, дача будет продана», — заявила внучка Людмилы Гурченко.

Видимо, о своих планах насчет дома-музея Королева забыла. Еще бы. По информации СМИ, дачу наследница продает за 16 миллионов рублей. Для участка в десять соток со стареньким домом — это огромная сумма.

«Чуть дороже рыночной стоимости… Я очень суеверна. Чтобы не сглазить», — призналась Елена Королева.

Многие осудили ее за такой поступок. Ведь эту дачу в подмосковной деревне с радостью бы посещали поклонники Людмилы Гурченко. А новые владельцы наверняка пустят ее под снос.

«Если там есть что-то такое ценное, куда могли бы действительно прийти люди, то, наверное, лучше сделать музей. Все-таки Людмила (Гурченко. — Прим. ред.) — народная героиня», — высказалась актриса Ангелина Миримская.

Но Королева считает, что не должна ни перед кем оправдываться.

«Даже если я распродаю имущество, я же имею на это право — распродавать свое собственное имущество. Кто-то за неимением своего и критикует», — уточнила внучка Гурченко.

Свое решение она объясняет тем, что предпочитает проводить отпуск на заграничных курортах, а не в ближайшем Подмосковье.

«Мне проще отдыхать где-нибудь на море (Италия, Сицилия или Средиземное море), нежели в нашей лесополосе», — призналась внучка Людмилы Гурченко.

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Правда, когда в последний раз была в Италии, Елена Королева уже не помнит. В прессе регулярно появляется информация о ее финансовых проблемах. Наследница актрисы и сама не раз жаловалась на нехватку денег.

«Она очень простая, добрая, наивная. Профукать такое состояние, конечно, это надо было постараться. Лен, ты извини», — выразил свое мнение Прохор Шаляпин.

Певец уже давно дружит с внучкой Гурченко. Он был рядом в самый трудный для нее период. Год назад беременную женщину бросил любимый мужчина, а сразу после этого она потеряла ребенка. Королева долгое время не могла выйти из депрессии. Позже она призналась: именно поддержка Шаляпина помогла ей прийти в себя. Одно время им даже приписывали роман.

«Если уже там самый край, я ему звоню. И мой монолог всегда начинается: „Любовь моя, надо то-то, то-то“», — рассказала Королева.

Певец поддерживает решение внучки Гурченко о продаже дачи. Говорит, что и сам бы с радостью прикупил такой прекрасный дом.

«Такая дача мне бы подошла. Она скромная, уютная, кирпичная. Но я пока не имею возможности выкупить», — признался певец Шаляпин.

Прохор объясняет: музей требует вложений. А лишних средств у Королевой нет. Из стабильного дохода — только авторские отчисления за работы бабушки. Зато расходов очень много. Наследница звезды затеяла ремонт в московской квартире, которая досталась ей от Людмилы Гурченко.

Елена Королева также в одиночку воспитывает дочь Таисию, которая скоро закончит школу и будет поступать в университет.

«Просто талантливый ребенок, который очень отличается, извини, от твоего темперамента (Королевой. — Прим. ред.). Она достаточно деятельная», — сказал Шаляпин.

Таисия мечтает стать актрисой. По словам друзей семьи, ей передался талант Людмилы Гурченко. В свое время Елена Королева тоже хотела сниматься в кино. Но из-за природной скромности так и не смогла в этом никому признаться. Теперь очень сильно жалеет об упущенных возможностях и надеется, что наследница не повторит ее ошибок.