Игра в «крипту»: звезда сериала «Вампиры средней полосы» потерял миллионы на биткоине

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артист уже обратился в полицию — он считает, что стал жертвой мошеннической схемы.

Актер Артем Ткаченко потерял десять биткоинов, а также шесть миллионов рублей после того, как инвестировал в криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» решил обогатиться с помощью криптовалюты по совету своего коллеги по цеху, актера Павла Деревянко. Артист познакомился с инвестором и передал ему свои биткоины, чтобы увеличить прибыль.

Первое время расчет казался верным, прибыль в размере 10% от 7,5 биткоина действительно была, но спустя какое-то время доход начал падать. А позже аккаунт Ткаченко и вовсе заблокировали, а находящиеся на нем десять биткоинов заморозили.

Как ему объяснил тогда инвестор, причиной стала попытка актера попасть в виртуальный кошелек с территории Крыма. Более того, он обвинил обоих артистов в том, что из-за этого бизнес потерял аж 20 миллионов рублей, и Деревянко пришлось выплатить криптоинвестору эту сумму в качестве компенсации.

Однако этим дело не закончилось. Летом прошлого года инвестор вновь обратился к артистам с предложением вложиться в криптовалюту.

Цена вопроса на тот момент составляла порядка 150 тысяч долларов — Ткаченко и Деревянко согласились. Но уже через пару месяцев курс биткоина резко упал.

В итоге актеры потеряли свои деньги, и Ткаченко пошел в полицию с заявлением о мошенничестве. Иск подан на сумму 195 тысяч долларов, что составляло на тот момент десять биткоинов, а также еще шесть миллионов рублей.

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