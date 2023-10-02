Это не закончится никогда: что требуют Цивин и Дрожжина от семьи Баталовых в новом иске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Михаил Цивин и Наталья Дрожжина пытаются оспорить приговор суда, вынесенный весной 2023 года. Зачем они еще и подали в суд на семью Баталовых, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Осужденные по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подали в суд на родственников покойного артиста. Какие требования выдвигает пара? Правда, что 88-летняя вдова актера Гитана Леонтенко не так проста, как хочет казаться? Почему Дрожжина ни разу не навестила мужа в тюрьме? И какие проблемы со здоровьем он испытывает в заключении? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Весной 2023 года суд признал актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина виновными в афере с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова. У вдовы Баталова и его младшей дочери супруги обманным путем похитили более 20 миллионов рублей, а также присвоили недвижимость. Артистка отделалась условным сроком, а ее 76-летнего мужа отправили в тюрьму на пять лет. Сейчас он отбывает наказание в Бутырке.

«Чувствует себя он неважно. Постоянно нужен, каждый день, определенный медицинский уход, посещение врачей», — рассказал адвокат Цивина Вячеслав Макаров.

«Капельницы. У него аллергия, мне сказали», — уточнила телеведущая Елена Старостина.

Ранее Цивин был недоволен условиями содержания. Он требовал сменить ему старый матрас из-за болей в спине и просил особое питание из-за сахарного диабета. Недавно члены наблюдательной комиссии посетили юриста. Они говорят: мужчина получил желаемое. Но за последние пять месяцев сильно сдал.

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«Немножко похудел. Но так озлоблен все-таки», — заметил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Лобарев.

Цивин так и не смирился с приговором и тяжело переживает разлуку с женой. За весь срок заключения Наталья Дрожжина ни разу не проведала супруга.

«Он ждет свидания с женой. Должен был один случай. Не по его причине свидание с женой и с адвокатом просто сорвалось», — рассказал Лобарев.

Знакомые уверяют: Дрожжиной сейчас не до свиданий с мужем. Она тяжело больна. Еще во время судебных разбирательств актриса перенесла три инсульта и операцию.

«Я разговаривала с ней позавчера. И она стала хуже говорить, к сожалению, после инсульта», — отметила телеведущая Старостина.

«Наталья Георгиевна — тяжело больной человек. Некоторые СМИ пишут, что она заявляет о том, что перенесла три инсульта. Она не заявляет. Об этом есть медицинские документы в деле», — подчеркнул адвокат Макаров.

Недавно суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Дрожжиной и Цивина касаемо приговора. Но заседание опять перенесли по причине неявки актрисы. Говорят, что она снова в больнице. Многие уверены: Наталья Георгиевна специально тянет время. Артистка, в отличие от мужа, осталась на свободе.

«Представителями Дрожжиной документов представлено не было о том, что она находится в медицинском учреждении. Надеемся, что она следующий судебный процесс все-таки посетит сама», — заявила адвокат Татьяна Киреенко.

Адвокаты семьи Баталовых говорят: супруги не хотят возвращать украденные деньги. А ведь они далеко не бедные люди. По некоторым данным, Цивину и Дрожжиной принадлежат более 30 столичных квартир и жилых помещений.

«На сегодняшний день арестованы комнаты Дрожжиной и квартира Цивина. Деньги нужны не для того, чтобы Дрожжина в Chanel ходила и маникюры свои делала, а для того, чтобы Маше (дочь Баталова. — Прим. ред.) поправлять здоровье», — сказала Киреенко.

Однако Дрожжина и Цивин не намерены так просто расставаться с нажитым имуществом. Недавно супруги подали новый иск к вдове и дочери покойного артиста о незаконном обогащении. Осужденные считают: если уж они обязаны вернуть пострадавшим деньги, тогда Баталовы должны отдать им квартиру Марии стоимостью 13,5 миллиона рублей. В 2019 году Наталья Георгиевна купила две смежные комнаты в коммуналке на Кутузовском проспекте за счет тяжелобольной подопечной и теперь не хочет расплачиваться за ее имущество из своего кармана.

«Дрожжина сняла 107 тысяч долларов наличными. Пытаются всем доказать, что денежные средства, снятые со счетов, они потратили на приобретение комнаты. Но, простите меня, там же сумма долга — почти 25 миллионов, понимаете? А они говорят: „Вот 13,5 миллиона“. А с остальными что мы будем делать?» — задал вопрос адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин.

«Они тянут, тянут. А мне много лет. Я хочу, при жизни моей чтобы я знала, что Маше все останется», — уточнила Гитана Леонтенко.

Вдова Баталова также боится, что Дрожжина начнет ей мстить. Пожилая женщина призналась: ей не будет покоя, пока актриса не сядет в тюрьму. И уже попросила суд ужесточить ей наказание.

«Я знаю, что там предела нет. Конечно, я ее боюсь», — призналась Леонтенко.

«Мы просим увеличить наказание: Цивину до шести лет, Дрожжиной до пяти лет с изменением на реальное лишение свободы», — подчеркнул адвокат Лукин.

Однако многие уверены: Гитана Аркадьевна слишком увлеклась судами. А некоторые стали открыто поддерживать осужденную пару. Они считают, что Леонтенко не так проста, как кажется. Припомнили ей суд за баню с соседом по даче и борьбу за наследство мужа с его старшей дочерью. В итоге Надежде не досталось от отца ни копейки.

«Это идет убийство двух приличных, честных, пожилых, очень больных людей», — высказался актер Владимир Долинский.

Следующее заседание суда назначено на 26 октября. Леонтенко мечтает, что однажды в тяжбах с Цивиным и Дрожжиной будет окончательно поставлена точка, а на ее счета вновь вернутся миллионы покойного мужа.