Одна в пустой квартире: почему дочь и внучка съехали из дома Ларисы Долиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда джаза Лариса Долина живет одна. Почему дочь и внучка съехали от нее и как это может повлиять на певицу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина впервые снялась в сериале. Какая роль досталась певице? Из-за чего народная артистка ищет новое помещение для своей музыкальной академии? Почему дочь и внучка съехали из ее квартиры? И как это отразится на личной жизни звезды джаза? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все было очень хорошо. И команда слаженно работала. Не было никаких таких длинных пауз, какие бывают обычно во время съемок. Так что мне понравилось», — призналась певица.

67-летняя Лариса Долина недавно снялась в российско-турецкой криминальной комедии. Исполнительница говорит: она без раздумий согласилась на роль. Ведь ее героиня очень похожа на нее характером.

«Я играю роль мамы главного героя картины. Такую очень непростую, властную женщину с характером. Иногда циничную, иногда жесткую и тем не менее любящую своего сына и свою внучку», — поделилась звезда.

Народная артистка известна своей прямолинейностью и резкими высказываниями. Лариса Александровна часто вступает в споры с коллегами, если ей что-то не нравится. Регулярно отвечает на нападки недоброжелателей на своих страницах в социальных сетях.

«Хамство и злобу не принимаю и не терплю, когда она не обоснована. До свидания», — заявила артистка.

Долина смогла построить успешную карьеру. А вот личная жизнь звезды не сложилась. Певица трижды была замужем. Но последние семь лет она одна. Звезда говорит: ей сложно найти сильного мужчину. Поэтому Лариса Долина сосредоточилась на общении с дочерью и внучкой.

«Мы с ней немножко разные. Она производит впечатление строгой госпожи. Я немножко не такая. На самом деле это такое. Она дома другая, в семье, с друзьями совершенно другая», — рассказала дочь певицы Ангелина Миончинская.

«Близкий человек когда рядом, он тебя всегда понимает. Она знает мою жизнь. Она знает, что мне нужно. Она знает, какой у меня характер», — объяснила звезда.

На протяжении многих лет женщины жили под одной крышей. Ангелина взяла на себя все заботы по хозяйству. Оградила мать от быта. Лариса Долина содержала семью и помогала дочери воспитывать внучку. Занималась с ней вокалом. Но Саша выросла и захотела жить отдельно. Начала настаивать на переезде.

«Три года ожидания этой квартиры, мне кажется, все-таки немного перевешивают эту чашу. Учитывая то, что мне неловко жить в бабушкиной квартире, потому что я хочу скорее переехать в свою комнату», — призналась внучка певицы Александра Миончинская.

«Сашка выбирала свой стиль. У меня свой стиль. У меня маленькая скрытая гардеробная комната. У меня есть один стол в старой квартире, который я сама переделала», — рассказала дочь Долиной.

«Я не знаю, что бы я без нее делала и без Сашки. Я не знаю. Мы все время оттягиваем их переезд. У них замечательная квартира. Мы прекрасный ремонт сделали. Мы втроем все время оттягиваем переезд. Я не хочу, чтобы они уезжали от меня», — поделилась певица.

Недавно дочь и внучка все-таки съехали из квартиры Долиной. Теперь звезде нужно заново привыкать жить одной.

«Ларисе Александровне сейчас будет очень непросто, потому что она безумно любит и дочку, и внучку. И, конечно, она привыкла уже к тому, что в ее доме всегда горит свет, всегда вкусно пахнет. А здесь она будет приходить в пустую квартиру. Конечно, эмоционально Ларисе Александровне будет очень непросто», — выразил свое мнение светский журналист Денис Сорокин.

Многие уверены: семье давно нужно было сделать этот шаг. Ангелине почти сорок лет, она не замужем. Да и Лариса Долина еще слишком молода и может устроить свою личную жизнь.

«Самая лучшая любовь — на небольшом расстоянии. У внучки есть мама, которая обязана и должна о ней заботиться. Взрослые женщины в целом не должны жить под одной крышей», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

«Мамы любят учить, делать замечания и часто непрошенные советы. В 40 лет нужно как-то сепарироваться от родителей», — отметила телеведущая Маша Малиновская.

«Кстати, у Ларисы Долиной может появиться воздыхатель, потому что она одна. Ей вот так стыдно было, наверное, приводить кого-то в дом, потому что дочка, внучка. Она сама в возрасте… Она, наверное, так думает: „Какой я пример покажу детям?“. А сейчас она одна, может быть, кого-то и приведет. И, может быть, будет у нее еще счастье. Потому что Лариса Александровна прекрасно выглядит, завидная невеста. Я считаю, что почти каждый мужчина в нашей стране мечтал бы быть с ней», — отметил журналист Сорокин.

А пока от одиночества певицу спасает работа. Она записывает новые песни, гастролирует, обучает начинающих артистов. В прошлом году Долина открыла собственную музыкальную академию. Желающих учится так много, что артистке пришлось искать новое помещение.

«Нам уже там стало тесно, где мы снимали год помещение. Нам просто стало тесно. Вообще мы хотим уже свое помещение. Надеюсь, что мы его получим», — рассказала исполнительница.

Долина надеется, что внучка в будущем тоже станет ее студенткой. Саша часто навещает звездную бабушку, чтобы той не было так грустно.