«Я все время в любви»: как Равшана Куркова быстро вернулась в форму после вторых родов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью. Как звезда справляется со своими обязанностями и кто ей в этом помогает, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Равшана Куркова впервые рассказала о новорожденной дочери. Какое необычное имя выбрала для ребенка актриса? Почему она не стала уходить в декрет? И как артистке удалось быстро прийти в форму после родов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не бегаю. У меня йога, зал. Когда есть возможность. Если нет возможности, то зарядка хотя бы», — рассказала звезда.

Недавно Равшане Курковой исполнилось 43 года. В эти цифры верится с трудом. Актриса выглядит гораздо моложе своих лет: идеальная кожа, роскошные волосы, точеная фигура. А ведь в марте звезда во второй раз стала мамой. У Курковой родилась девочка.

«Уважительно отношусь к своему организму. То есть я не пихаю в него вредные продукты или какие-то другие вещи. Стараюсь как-то мыслить позитивно. У меня много любви. У меня малыши. Я все время в любви. Это тоже, мне кажется, отражается на человеческой просто даже энергии», — объяснила она.

«Равшана Куркова отлично выглядит. Она действительно выглядит, не знаю, на 30», — выразила свое мнение актриса Елена Борщева.

«Многие женщины в определенном возрасте, выйдя замуж и родив детей, просто перестают за собой следить. Потому что вроде как некуда, вроде как незачем. Муж и так любит, ребенок — тем более. Но женщины, которые на виду, себе не могут позволить расслабиться», — заявила фигуристка Анастасия Гребенкина.

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Артистка назвала наследницу Самирой. Равшана Куркова рассказала: дочь не доставляет ей хлопот. Малышка спокойная и дает спать по ночам.

«Не орет, не визжит, не лежит у меня на голове. Нескандальный, неистеричный ребенок. Все хорошо», — заверила актриса.

Трудности возникли с трехлетним сыном Гаспаром. Мальчик поначалу ревновал маму к сестре. Но Равшана нашла к нему подход.

«Я не знаю. Мне нравится фраза, что я не умею детей воспитывать, а умею их любить. Мне кажется, что мой ребенок за почти три года ни разу не слышал проявления агрессии ни с чьей стороны», — отметила звезда.

Актриса, как и в случае с первым ребенком, не стала уходить в декрет. Уже через два месяца после родов она приступила к съемкам сериала. С воспитанием Равшане Курковой помогают мама и няня.

«У меня близкие люди есть, и они мне помогают, естественно. Ничего не успеваю совмещать. Все стараюсь делать по максимуму и практически ничего не успеваю», — призналась артистка.

Куркова не испытывает вины перед детьми из-за работы, поскольку ей приходится в одиночку содержать семью.

«Каково быть работающей мамой? Сложно, ребят», — уточнила актриса.

Личная жизнь звезды не сложилась. Она дважды была замужем. Первый брак с фотографом Семеном Курковым закончился трагедией. На пятом месяце беременности Равшана потеряла ребенка.

«Гинеколог сказала: „Вам надо делать аборт. Плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови“», — рассказала артистка.

Второй супруг Артем Ткаченко не хотел заводить детей. Пара рассталась в 2008 году. В 2021-м актриса неожиданно на своей странице показала сына Гаспара. Равшана год скрывала мальчика от публики. СМИ писали, что Куркова и ее возлюбленный Сергей Амарян воспользовались услугами суррогатной матери. Многие были уверены, что бизнесмен является отцом и ее дочери. Но оказалось, что они больше не вместе. Недавно мужчина опубликовал совместный снимок с новой избранницей и сообщил, что скоро снова станет папой.

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«Мы готовим ребенка ко взрослой жизни. Чтобы он, когда вырос, был человеком, который умеет отличать хорошее от плохого, крепко стоять на ногах», — заявила актриса.

Равшана Куркова скрывает отца малышки. Но признается, материнство подарило ей долгожданное счастье. Ради сына и дочери актриса готова работать с удвоенной силой. Близкие надеются, что однажды рядом с ней появится надежный избранник.