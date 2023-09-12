Покой ей только снится: какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Юлия Ковальчук недавно родила второго ребенка. Почему вторая беременность певицы прошла тяжелее, чем первая, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Юлия Ковальчук впервые вышла в свет после рождения дочери. Как прошла беременность звезды? Правда, что супруг Алексей Чумаков сам перерезал пуповину ребенку? Какое необычное имя придумали родители для наследницы? И почему знаменитость не стала уходить в декрет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Какой отпуск? Я только родила. Декретный (смеется. — Прим. ред.)? У меня не было отпуска», — заявила певица.

Два месяца назад Юлия Ковальчук во второй раз стала мамой. У певицы и ее супруга Алексея Чумакова родилась девочка. Малышку назвали необычным именем — Алисия. Артистка признается: покой теперь ей только снится. Звезда пожаловалась на гормональный сбой и хронический недосып. А также на трудности со старшей дочерью. Амелия ревнует родителей к сестре.

«Конечно, ревность присутствует, без этого никуда. Мир вертелся вокруг нее, а сейчас вдруг тут появился кто-то еще. Сплю я по 4,5 часа. Это тяжело физически. Очень тяжело быть собранной, быть нерассеянной, хорошо выглядеть, адекватно реагировать на какую-то критику», — рассказала звезда.

Слухи о том, что супруги ждут прибавления в семье, появились еще весной. Ковальчук перестала выступать. А затем ее с округлившимся животом сфотографировали папарацци в одном из магазинов Испании. Однако Чумаков отрицал беременность жены.

Читайте также Родившая второго ребенка Ковальчук показала фигуру в откровенном платье

«Дело в том, что у нас в семье беременна я. И поэтому мои сиси наливаются молоком. А животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», — заявил артист.

Певица призналась: когда она узнала о своем интересном положении, решила до последнего хранить это в тайне.

«Беременность — это такой личный процесс, женский. Не хотелось им делиться для всеобщей публики. Испания — это хорошее место для того, чтобы себя немножечко подпитывать солнышком. То, чего не хватает у нас», — объяснила Ковальчук.

40-летняя звезда призналась, что вторая беременность протекала гораздо сложнее, чем первая. Юлия страдала от отеков, а на седьмом месяце у нее воспалился седалищный нерв. Врачи предупредили, что боли могут продлиться до самых родов. Но это не устроило певицу. Каждое утро она делала специальную зарядку, и через две недели все пришло в норму.

«У меня не было ни одного, по-моему, свободного дня, который я бы посвятила себе. Как во время первой беременности. Вот так прилегла бы, сделала масочку, посмотрела сериал. Поэтому наличие первого ребенка и еще каких-то сопутствующих дел отложили отпечаток на мою вторую беременность», — высказалась артистка.

Но в «день X» все прошло благополучно. Малышка появилась на свет в подмосковном перинатальном центре. На родах присутствовал и Алексей Чумаков.

«Мой муж практически ловил ребенка и перерезал пуповину оба раза. Сказал, что это самое прекрасное, что он видел в своей жизни», — поделилась певица.

Несмотря на плотный график, Чумаков трепетно заботится о наследнице и разделяет с Юлией все обязанности.

«Он из тех мужчин, которые могут спокойно поменять памперс, я не знаю, укачать ее, уложить, искупать и так далее. Поэтому он не тот мужчина, который первые два месяца не подходит к ребенку. А я знаю таких. Это совсем не про Лешу», — заявила Ковальчук.

С уходом за новорожденной родителям помогают бабушки и няня. Артистка не стала уходить в декрет и уже приступила к работе.

«Отработала уже концерт. Съемки у нас тоже начинаются, но мы выстраиваем график так, чтобы мне все-таки постараться ненадолго отлучаться. Я не беру пока гастроли далекие очень», — уточнила звезда.

Поклонники восхищаются фигурой Ковальчук. И удивляются, как певице удалось так быстро прийти в форму. Артистка, которая за время беременности набрала 14 килограммов, на своей странице в социальных сетях продемонстрировала плоский живот.

Юлия Ковальчук рассказала о близости с мужем после вторых родов: «Космический уровень»

«Есть над чем работать, давайте так. Я считаю, что мой организм мне очень помогает, безусловно, потому что ничего специального я не делала», — сказала певица.

Юлия Ковальчук говорит: ей нужно сбросить еще три килограмма. Свое восстановление звезда начала с правильного водного баланса и питания и не слишком интенсивных тренировок.

«У меня не получается прилечь и отдыхать. Видимо, мое, в принципе, постоянное движение и какое-то правильное питание дает мне возможность потихонечку возвращаться к своему весу. Я еще не на сто процентов к нему вернулась, но уже очень приблизилась», — заверила исполнительница.

Несмотря на все трудности, певица наслаждается материнством и уже мечтает о третьем ребенке. В ближайшие годы она планирует подарить Чумакову сына.