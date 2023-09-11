Родившая второго ребенка Ковальчук показала фигуру в откровенном платье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале июля у звезды и ее супруга Алексея Чумакова родилась дочь Алисия.

Певица Юлия Ковальчук, которая недавно стала мамой во второй раз, продемонстрировала подписчикам, что уже пришла в форму после родов.

Экс-солистка «Блестящих» опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в платье с глубоким декольте, подчеркнувшим ее тонкую талию и стройную фигуру. Поклонники восхитились формами певицы и осыпали ее комплиментами.

Одна из фанаток призналась, что вдохновляется женственностью и добротой Ковальчук, другая отметила «ухоженность и индивидуальность» артистки. За время беременности Ковальчук набрала 14 килограммов.

Сейчас, по словам певицы, ей осталось сбросить немного до «фигуры мечты». Она пояснила, что приводит себя в форму постепенно, чтобы не навредить здоровью. Также знаменитость посетовала, что не может полноценно заниматься собой, поскольку много времени у нее отнимает забота о новорожденной дочери Алисии.

Instagram* / juliakovalchuk_official_fan

Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков впервые стали родителями в 2017 году. Тогда на свет появилась их первая дочь Амелия.

Вторая девочка — Алисия — родилась у звездной четы в начале июля. Роды, по словам певицы, прошли благополучно, и она даже готова пойти на это и в третий раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук рассказала о «космическом уровне» близости с мужем после вторых родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ