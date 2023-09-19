«Нудный, старый и противный»: как жена заставила Михаила Шуфутинского похудеть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Михаил Шуфутинский не смог посетить свадьбу внука, но зато заметно похудел. Как ему удалось привести себя в такую форму, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Внук Михаила Шуфутинского женился на популярной в Израиле блогерше. Одобряет ли знаменитый дедушка выбор наследника? Как поздравил молодоженов заслуженный артист? Почему 75-летнего певца перестали узнавать поклонники? И в чем секрет его феноменального похудения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Самое главное для мужчины — чтобы у него ничего не висело. Я об этом всегда думаю, стараюсь», — признался певец.

Михаил Шуфутинский со старшим сыном Дэвидом на премьере фильма. Артиста не узнать. Он заметно помолодел и похудел. В общей сложности шансонье сбросил почти 40 килограммов.

«Я просто люблю вкусно поесть, обильно. И хорошо выпить. Поэтому вес контролировать не так легко. Но с годами ты начинаешь чувствовать, что тебе нужно как-то держать форму. И это помогает в работе, в жизни, вообще во всем. Грубо говоря, в отдыхе, в сексе. Где угодно», — рассказал Шуфутинский.

Михаил Захарович заверил: никаких хирургических манипуляций не делал. Артист уже несколько месяцев соблюдает низкоуглеводную диету под контролем специалистов, посещает домашний спортзал и бассейн.

«Я плаваю. У нас бассейн дома. У меня есть массажист постоянный. Я по мере возможности стараюсь ходить», — уточнил певец.

Михаил Шуфутинский не скрывает: он хочет соответствовать красавице-жене. Светлана Уразова почти на 30 лет моложе музыканта.

«Нудный, старый и противный. Тебя недостаточно ни в сексе, ни в чем. Срочно бросай этот стиль жизни и начинай, наконец, следить за собой. Я начал, теперь она довольна», — заявил артист.

Поклонники отмечают: третий брак явно пошел на пользу шансонье. Он не только похудел, но и стал стильно одеваться. Шуфутинский говорит, что это тоже заслуга Светланы.

«Она меня переодевает по-другому. Придумывает для меня другой вид, цвет бороды, прическу модную. Потому что она моложе меня. И поэтому она современнее, чем я. Я же закостенелый дедушка», — объяснил исполнитель.

Светлана Уразова долгое время работала в танцевальном балете музыканта. Она была тайно влюблена в Шуфутинского, да и артист проявлял к ней интерес. Но на тот момент оба были несвободны. Они сблизились, когда певец овдовел. А три года назад узаконили отношения. Сейчас Уразова проводит с мужем каждую минуту. Она ездит с ним на гастроли и охраняет от назойливых поклонниц.

«Разве не удовольствие для любящей жены всецело посвятить себя своему мужу? Мне кажется, это чудесно. Во-первых, от этого исходит и ответная такая же реакция, и такие же чувства», — сказал певец.

Женщина следит за здоровьем Шуфутинского и пытается бороться с его вредными привычками.

«Я иногда сигары курю. А ей не нравится, когда я курю сигары, потому что она думает, что я от них буду кашлять. Поэтому я курю иногда, изредка. Выпиваю. Иногда даже получается так, что чуть ли не каждый день. Не напиваюсь, но я с удовольствием себе наливаю хороший напиток и его обязательно выпиваю. С друзьями тоже. Но она меня тормозит немножко», — рассказал Шуфутинский.

У Светланы есть дочь от прошлых отношений. У Михаила Захаровича два сына и семь внуков. Но пара мечтает о совместном ребенке.

«Работаем над этим. Вы знаете, как бог на душу положит», — отметил артист.

На днях в семье Шуфутинского произошло важное событие. Его 23-летний внук Ной женился в США. Невестка пришлась знаменитому деду по душе. Ее зовут Ахува. Она популярная израильская блогерша. После регистрации брака избранница взяла фамилию супруга.

«Невестка чудесная, чудесная девочка. Она студентка, учится в университете», — уточнил Шуфутинский.

Но попасть на торжество к наследнику певцу не удалось. Он поздравил молодоженов по видеосвязи и отправил им подарок.

«Я не был там. Это Филадельфия. Я выступал здесь, в Москве, в это время. Вы знаете, я иногда выступаю в концертах, изредка мне приходится, поэтому я не смог полететь», — заявил музыкант.

Шуфутинский объясняет, что работа для него всегда была на первом месте. И даже свадьба внука не внесла коррективы в его гастрольный график. Шансонье говорит: как только у него появится свободное время, он вместе с женой обязательно навестит молодоженов.