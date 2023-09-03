«Я календарь…»: Шуфутинский назвал «3 сентября» одной из главных песен в карьере

Михаил Шуфутинский назвал «3 сентября» одной из главных песен в своей карьере

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Почему именно этот хит стал для шансонье одним из самых важных?

Песня «3 сентября» одна из самых популярных в репертуаре шансонье Михаила Шуфутинского. Каждый год именно в эту дату композиция взлетает в топы чартов. Сам же исполнитель считает песню одной из самых значимых в своей карьере.

Текст наложен на мелодию композитора Игоря Крутого. Издание KP.RU сообщило, что как только Шуфутинский услышал мотив, то сразу почувствовал в нем что-то родное.

«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял — это мое. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай ее», — рассказал шансонье.

Также из года в год песня набирает больше оборотов. В прошлом году на трек выходил даже ремейк, который Михаил Шуфутинский записал вместе с певцом Егором Кридом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как рэпер записал ремейк песни «3 сентября» вместе с шансонье.