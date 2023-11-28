Ошеломительный успех: любовный гороскоп для Стрельцов на 2024 год

В 2024 году волна любви и успеха буквально захлестнет энергичных Стрельцов. Они будут с легкостью достигать своих целей во всех сферах, купаясь во внимании восторженных поклонников.

Издавна считалось, что високосный год обладает особыми свойствами. В это время старались не справлять пышных празднеств и не строить масштабных планов на жизнь, дабы не навлечь на себя гнев фортуны. Всех пренебрегавших приметами непременно настигали горести и печали. Именно поэтому многие с тревогой ждут наступления 2024 года.

Однако у оптимистичных и свободолюбивых Стрельцов есть все шансы обернуть старинные пророчества в свою пользу. О том, чего ждать в личной жизни представителям огненной стихии в високосный год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Стрельцов

В 2024 году перед Стрельцами по гороскопу будут открываться все двери, а присущая им энергичность и природное любопытство помогут быстро достигать успеха в желаемых сферах. Подопечные огненной стихии буквально засияют, постоянно замечая на себе взгляды окружающих.

Заинтересованные поклонники то и дело будут появляться в поле зрения, мечтая заполучить хотя бы каплю внимания. Стрельцам же останется только присматриваться в поисках наиболее подходящего избранника. Но не исключено, что их выбор падет на холодного, отстраненного человека, который совсем не будет в них заинтересован. Любовный гороскоп также предупреждает, что отношениях со второй половинкой наступит сложный период, из-за чего не исключены апатия и периоды тотальной грусти.

«У Стрельцов в 2024 году будет время завоеваний. Им захочется достигнуть своей цели любым способом. Если цель недоступна, то это раззадорит еще сильнее, и вам захочется завоевать ее. Правильно ли это было решение, вы узнаете только летом, поэтому не стоит спешить», — комментирует астролог.

В этот момент представители зодиакального круга рискуют заиграться с собственными чувствами. Возможно, что кандидат, чьего внимания они так рьяно добивались, им на самом деле не нужен.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для состоящих в отношениях Стрельцов

В 2024 году у семейных Стрельцов выдастся спокойная пора. Все крупные ссоры и назревающие в паре кризисы обойдут их сторон, давая возможность вдоволь наслаждаться обществом второй половинки.

Идиллия в отношениях продлится вплоть до осени. Поэтому желательно заранее обсудить вариант совместного путешествия. В дальней поездке чувства к избраннику раскроются с особенной стороны, выведя отношения на качественно новый уровень.

Однако любовный гороскоп предупреждает: расслабляться нельзя, наступление дождливого сезона может ненадолго загнать представителей огненной стихии в тоску. Их все чаще будут одолевать тревожные мысли и желание побыть наедине с собой.

«Осень — более спокойная, меланхоличная пора. Она может вызвать у вас некоторые сомнения и волнения по поводу предыдущего периода. Однако уже в декабре эмоции утихнут, и вы будете чувствовать себя максимально комфортно», — рассказывает эксперт.

Любые попытки окончательно вогнать себя в апатию следует пресекать. В противном случае Стрельцы могут создать множество конфликтов на ровном месте и серьезно подпортить отношения с возлюбленным.

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Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Стрельцов

В первой половине года все внимание одиноких Стрельцов будет приковано к решению рабочих задач, поэтому времени на любовь и романтику совсем не останется. Большую часть поклонников представители огненной стихии скорее всего проигнорируют.

В этот момент гороскоп советует присматриваться к тем, кто проявит особую настойчивость. Ведь уже летом Стрельцы ощутят сильное желание вступить в любовные отношения. Солнечная и теплая погода будет лишь подстегивать их чаще выбираться на прогулки и знакомиться с новыми людьми. Возможно, в один из таких дней даже удастся встретить интересного человека с похожими взглядами.

Эмоциональные порывы сойдут на нет ближе к осени 2024. Настанет время глубокого анализа своих потребностей и желаний в любовной сфере. Окончательно эмоции стихнут уже в декабре. Стрельцам захочется остепениться и отдавать все свое внимание лишь одному человеку.