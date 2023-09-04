«Назло кондуктору отморожу уши»: почему подростки сбегают из дома после ссоры

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Подростки враждебно воспринимают критику в свой адрес, поэтому обычная бытовая ссора может обернуться несчастным случаем.

Главная героиня американского оскароносного фильма «Джуди» говорила о переживаниях за своего ребенка так: «Это все равно, что жить с сердцем вне твоего тела». Действительно, родители эмоционально реагируют на все неприятности, что случаются с их чадами, и всеми силами стараются оградить их от предполагаемых ошибок.

Правда, нередко картина мира мам и пап кардинально отличается от видения подростка. Порой в порыве юношеского максимализма и из желания «насолить предкам» молодежь совершает необдуманные поступки, которые могут привести к непоправимым последствиям. Психологи называют это явление подростковым бунтом.

Почему дети в пубертатный период становятся более восприимчивы к критике и на эмоциях сбегают из дома или могут нанести себе физический вред, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Ирена Сирма.

Какие дети больше склонны к бунту

Данная проблема обычно возникает, когда у ребенка наступает пубертатный период. В это время обостряются реакции на какие-либо замечания и критику. Это происходит вследствие множества факторов:

колеблется гормональный фон организма;

меняется восприятие мира;

появляются новые потребности;

происходит перестройка в подростковом социуме.

Как показывает практика, бунтуют и обычные школьники, и юные знаменитости. Так, 29 августа 2023 стало известно, что 16-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Девушка накануне вечером не вернулась домой после тренировки.

Следствие выдвигало множество версий, почему пропала спортсменка. К делу подключились поисковые отряды. Люди прочесывали парк, где фигуристку видели в последний раз, опрашивали прохожих и отсматривали данные с камер видеонаблюдения. Проверялась и самая страшная версия, что Алина могла утонуть в близлежащем водоеме.

За судьбу Горбачевой переживали не только мама и тренер, но и многочисленные поклонники юной звезды. Родные не могли понять, что подтолкнуло девушку к тому, чтобы не вернуться домой. Ее наставник Софья Федченко рассказала, что подопечная — покладистая и трудолюбивая спортсменка, но это не могло так повлиять на ее психологическое состояние.

«Она каждый день хочет делать не 100% возможного, а 150%, если у нее что-то не получилось на тренировке — это трагедия и катастрофа», — рассказала тренер знаменитости.

Только на следующий день после известия об исчезновении появилась информация, что фигуристка жива. Камеры одного из столичных кафе зафиксировали подростка. Алину вернули домой. Девушка поступок комментировать не стала, лишь написала в соцсетях, что он не связан со спортом и она продолжит тренироваться в своей команде.

Среди фанатов же бытует иное мнение. В сети предполагают, что причиной такого поступка стал бунт Горбачевой после ссоры со взрослыми, потому что, уход из дома — серьезный поступок, который чаще всего происходит, когда подростка не понимают самые близкие.

К сожалению, не всегда такие ситуации заканчиваются хеппи-эндом. Молодые люди способны на эмоциях причинить серьезный вред своей жизни и здоровью. Особенно часто на такое способны дети, недооценивающие собственные возможности, требовательные к себе и слишком ранимые.

Влияет на вероятность такого поведения ребенка и заведенный в семье уклад. Если родители равнодушны к сыну или дочери или, наоборот, проявляют гиперопеку и тотально контролируют чадо, то риск ухода из дома или нанесения себе увечий увеличивается.

Почему подростки в штыки воспринимают критику

Спусковым крючком для необдуманного поступка может стать реакция на любую мелочь: строгое замечание по поводу двойки, нелестное высказывание об объекте любви школьника, критика его увлечений.

«Детский бунт: назло кондуктору отморожу уши. За таким демаршем стоит попытка ребенка донести до взрослых ценность своей личности, своего „Я“. Во всех случаях речь шла о результатах ребенка, но не о нем самом, о результатах, которые не устраивали взрослых: тренера, учителя, маму. Но никто из них не ориентировался на чувства подростка, а <…> это и есть личность, сам ребенок», — отметила психолог.

Читайте также Тим Бертон и фабрика психотравм: как тяжелое детство может сделать из ребенка настоящего гения

Стоит помнить, что в данном возрасте психика человека продолжает формироваться, и подростки еще не могут мыслить «по-взрослому».

«Если вы не видите чувств ребенка, вы не видите самого ребенка. Дети еще не в состоянии справиться с критикой. Они не могут отделить личность от ее поступков и результатов», — пояснила эксперт.

Подросток начинает считать себя плохим, потому что не смог выполнить, как ему кажется, простое действие. Еще сложнее ему пережить ситуацию, если подобное смог совершить кто-то из сверстников. В указанный период молодежь подвержена большому влиянию группы, поэтому ему важно быть «не хуже, чем другие». Именно поэтому любой промах в этом возрасте кажется фатальным, а конфликт — глобальным и неразрешимым. Давление со стороны взрослых усугубляет ситуацию.

Конечно, каждый родитель мечтает, чтобы его чадо достигло больших успехов, но взрослые часто забывают поинтересоваться у школьника, чего хочет именно он. Конфликт интересов мамы или папы и подростка также серьезно отражается на поведении последнего.

Почему подростки прибегают к «запрещенным приемам»

Большинство подростков знают, что для их родителей главная ценность — это их чада, поэтому, причиняя себе вред, хотят сделать больно взрослым. Главный посыл, который кроется в данном поступке, — желание сделать так, чтобы мама и папа поняли, как легко могут их потерять. Бывают и обратные ситуации, когда подобное поведение является своеобразным «криком» ребенка о том, что ему нужны забота и понимание со стороны взрослых. И таким образом он хочет привлечь внимание к своим проблемам, себе как личности.

Уход из дома, попытка суицида, нанесение себе увечий — это сигнал о том, что подростку сейчас нужна серьезная поддержка близких. Он на самом деле хочет остаться вместе с мамой и папой, он любит их и не хочет терять, но протестует против того, как они ведут по отношению к нему в данный момент.

Школьники часто не способны увидеть истинный мотив в поведении взрослых и воспринимают ситуацию иначе, чем старшее поколение. Поэтому подростковый бунт может быть одним из механизмов защиты психики ребенка.

Так, уходя из дома или причиняя вред своему здоровью, они могут наказывать себя за плохой поступок, поскольку каким-то замечанием взрослые давят на их чувства стыда и вины, а также способствуют развитию комплексов. Человек считает, что достоин боли и лишений, поэтому идет на отчаянный шаг.

Также молодежь может перенаправлять на самих себя гнев, который испытывает к взрослым, поэтому совершают неблаговидные поступки.

Что делать с подростковым бунтом

Первое и важное правило — предотвратить всегда легче, чем бороться, поэтому нужно стараться не допускать подобных ситуаций и обращать внимание на желания и интересы сына или дочери.

«Семья — это система, и основной совет для всех родителей: уметь слышать и видеть, что чувствует ребенок, разговаривать с ним, а не рассматривать его как функцию: ты должен приносить пятерки, быть блестящим фигуристом, <…> должен быть таким, как я хочу. Ну конечно, у ребенка рождается протест», — прокомментировала специалист.

Также стоит объяснить подростку, что ошибка в элементе фигурного катания, двойка в школе, беспорядок в комнате не делает их плохими людьми. Конечно, подростку обидно, что у него что-то не получилось, но хуже и глупее он от этого не становится. Нужно поискать вместе с ребенком пути решения проблемы: записать его на дополнительные тренировки, нанять репетитора или, наоборот, дать отдохнуть и набраться сил, поскольку неприятности могут возникать из-за повышенной нагрузки и постоянного стресса.

«Важно не переходить на личности и говорить только о поступках, ведь <…> взрослые — на то и взрослые, чтобы грамотно и экологично донести ребенку, что поступки можно изменить, но с личностью при этом ничего не происходит», — отметила эксперт.

Нельзя забывать и о врожденных качествах подростка. Зная своего ребенка, получится грамотно выстроить отношения с ним. Для этого нужно понимать, какое действие со стороны взрослых поможет ему справиться с ситуацией, а что, наоборот, нанесет ему психологическую травму.

«Дело в том, что каждый ребенок уже рождается с какой-то своей данностью: темпераментом, характером. И родители вместо того, чтобы познакомиться с той личностью, которая пришла к ним в этот мир, начинают активно переделывать его под себя, ломать. И вполне возможно, что именно этим и вызваны побеги из дома и суициды, в том числе», — предупредила специалист.

Особую деликатность нужно соблюдать, когда ребенок после ссор причиняет вред себе. В таком случае лучше обратиться к детскому психологу, чтобы понять мотивы поведения подростка и вместе со специалистом найти выход из сложившейся ситуации.