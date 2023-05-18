Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Kremming; 5-tv.ru

В России ежегодно регистрируется порядка 40 тысяч заявлений о пропаже детей. В большинстве случаев это происходит по вине родителей. Какие главные ошибки они допускают?

Ежегодно в мире пропадают миллионы детей. Рекордсмен по потеряшкам — Штаты, там в год регистрируется свыше 4, 5 тысячи соответствующих заявлений. На втором месте Индия — более 100 тысяч, следом идут Бразилия и Канада — в стране за аналогичный период регистрируется порядка 40 тысяч потеряшек.

Примерно такая же цифра характерна для России. Ни новые технологии, ни бдительность родителей порой не срабатывают — каким-то образом удается проглядеть свое чадо.

Проблема настолько актуальна, что в международном календаре есть специальный день, посвященный пропавшим детям — это 25 мая. Отмечать дату стали 22 года назад — сначала в Штатах и ряде других государств. Россия присоединилась к традиции в 2012-м.

Сегодня в нашей стране действуют около 140 организаций, занимающихся поиском людей. Одна из самых крупных — «ЛизаАлерт». Специально к Международному дню защиты детей ее представители эфире радио «Петербург» эксклюзивно рассказали о том, как сейчас обстоит ситуация с поиском несовершеннолетних в РФ и почему это все еще происходит в XXI веке? В чем здесь вина мам и пап и где чаще всего гибнет заплутавший ребенок ? На вопрос ведущих ответили координатор поисково-спасательного отряда Антон Паулин и волонтеры организации Юлиана Шабанова и Ирина Кузьмина.

Как пропадают дети летом

По словам Антона Паулина, ситуации при которых теряются дети, абсолютно разные. С одними это происходит в лесах, кого-то злоумышленники выманивают сладостями с детской площадки, другие садятся не на тот транспорт. А кто-то решает проучить строгих родителей, и такой манифест тоже может иметь печальные последствия. Но главный корень зла — невнимательность родителей.

«Ребенок может уехать на велосипеде, на самокате, сесть не в тот транспорт, отсоединиться от родителей в природной среде. Это происходит только потому, что где-то не доглядели. Взрослому достаточно только на минуту отвернуться. Дети очень подвижные, очень активные. Минуты, секунды хватит, чтобы пропасть из виду», — предупреждает гость студии.

Причем часто подобные прецеденты случаются летом и преимущественно в природной среде. Сценарий самый банальный: семья отправляется в лес на пикник или за ягодами, и ребенок совершенно случайно отстает от своих. Засмотрелся на птичку, нашел гриб или просто ушел в свои мысли, а вокруг вдруг никого. И как назло, при себе ни телефона, ни свистка, ни компаса. Причем нередко такая неподготовленность встречается среди пожилых людей.

«Самые частые заявки — на поиск пожилых людей. Причины элементарные: не взял телефон, не знает лес, подвело здоровье. Поэтому очень просим не отпускать детей в лес с пожилыми родственниками. Лес — это агрессивная и чуждая для человека среда. Если взрослый травмируется или у него ухудшается здоровье, он помощи дождется. Как поведет себя ребенок — непонятно», — объясняет Юлиана Шабанова.

Тихо и быстро: где чаще всего гибнут пропавшие дети

Шансы у детей выжить в лесу в полном одиночестве на самом деле не такие уж и маленькие — четверо суток продержаться вполне реально.

«Опыт показывает, что дети очень выносливы. У него есть все шансы выжить сутки, двое, трое и даже четверо», — говорит Антон Паулин.

Конечно, если речь не идет о совсем малышах или дошколятах. Главное, чтобы чадо не оказалось у водоема. Именно в таком месте гибнет большинство несовершеннолетних. Поэтому поиски спасатели начинают с так называемых мокрых мест. Даже обычный ручей или мелководная река — тихий омут с чертями.

«Если взять все детские поиски, которые закончились статусом „найден, погиб“, — в 90% случаев — это вода, а не криминал и халатность. Дети тонут тихо и быстро. Поэтому каждый ребенок должен помнить, что приближаться нельзя даже к маленькому ручейку», — добавляет Юлиана Шабанова.

Предупрежден, значит, вооружен: что нужно знать с пеленок, чтобы не потеряться

К сожалению, многие взрослые несерьезно относятся к мерам профилактики. Случаи, когда дети не знают даже телефона одного из родителей, не редкие. Инструктаж по безопасности в семьях тоже отнюдь не всегда практикуется. Мама или папа порой сами-то не в курсе, что делать, заплутав в лесу. А ведь премудростей здесь — никаких, уверяют спасатели.

Первая и проверенная мера — оставаться на месте или найти по соседству поляну — это упростит задачу спасателям, если в операции будут задействованы беспилотники или вертолеты.

Во-вторых, при наличии телефона необходимо позвонить в службу 112, а уже затем — родителям.

В-третьих, применить свисток, если он, конечно, тоже имеется. Или — кричать во все горло.

Все это особенно хорошо сработает на практике, если на природу дети тоже отправятся подготовленными. При себе каждому ребенку, даже если это семейный выход, обязательно иметь:

заряженный телефон или в дополнение к мобильному — пауэрбанк;

свисток;

свисток; рюкзак с теплой одеждой;

перекус;

Также важно надеть яркую одежду. И перед выходом — проговорить все опасные ситуации из серии «а что если?».

Как действовать родителям, если ребенок заблудился в лесу

Самим родителям тоже не стоит забывать о том, как действовать, если сын или дочь случайно исчезнут из виду. Главное не паниковать и не пускаться в поиски самостоятельно.

В первую очередь также стоит связаться со службой 112, а затем — выбраться из леса. Или наоборот. На этот счет Антон Полунин привел удачный пример из личного опыта.

«У нас была ситуация в Ленобласти, когда пожилой мужчина с двумя внучками отправился в лес за грибами и ягодами. Одна из них потерялась. Тогда он быстро взял вторую внучку, вышел из леса и моментально обратился за помощью. Если бы бегал и искал, искали бы троих. Ребенка нашли засветло, он не успел даже испугаться», — рассказывает он.

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Что делать, если ребенок потерялся в общественном месте

Но, к сожалению, дети исчезают не только в лесах, но и в многолюдных местах. Был ребенок — и нет. В такой ситуации родитель должен в самые оперативные сроки обратиться в полицию, службу 112 и ожидать руководство к действию. И только потом стоит обращаться в спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его представители подключаются к поискам только тогда, когда приняты перечисленные меры.

«Первые минуты — самые ценные, лучше заявить о пропаже сразу. Гораздо хуже, когда заявка на поиск подается через пять, восемь, десять часов, — подчеркнул Полунин.

Что делать потерявшимся в общественных местах детям

Но в самой сложной ситуации оказываются сами несовершеннолетние. Часто помощи они ищут не там, где нужно — подводит детская наивность и непосредственность. Поэтому чем раньше малыш прокачает правила безопасности, тем за него будет спокойней. И тем меньше, соответственно, вероятность, что он уйдет с незнакомцем с детской площадки или откуда-то еще.

«Ребенок должен знать наизусть номер мамы и папы. Даже если у него есть собственный телефон, может случиться что угодно. Но не к любому взрослому нужно подходить и просить о помощи. Лучше — к сотрудникам полиции или охранникам ближайшего торгового центра и так далее», — объясняет волонтер «ЛизаАлерт» Ирина Кузьмина.

Но как быть, если поблизости никаких подобных объектов не оказалось, и телефона при себе — тоже?

В первую очередь — обращаться за помощью к родителям с детьми. Самый безопасный взрослый — это взрослый с ребенком.

А если кто-то из прохожих предлагает отвести домой или отправиться вместе на поиски взрослых, не поддаваться уговорам. Или — просто громко кричать.

Может случиться и так, что незнакомец якобы связывается с родителем ребенка и передает ему трубку. Но на другом конце провода совсем не тот человек, за которого он себя выдает. Здесь сработает кодовое слово. Спасатели рекомендуют проработать этот момент в семье — подозрительного типа тогда в два счета удастся вывести на чистую воду.

«ЛизаАлерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. В отряде 24 направления, действующих для максимально эффективного реагирования по каждой заявке, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие.