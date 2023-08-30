«Бушуют гормоны, ребенок протестует»: почему могла сбежать 16-летняя фигуристка?

Фото, видео: Instagram* / alinochka_gorbache; Личны архив Марии Волынкиной; 5-tv.ru

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Алина Горбачева сутки не выходила на связь с родными и своим тренером.

Исчезнувшая на сутки 16-летняя фигуристка Алина Горбачева сегодня уже находится дома рядом с мамой, которая в панике искала ее по всей Москве. О том, почему спортсменка могла сбежать ото всех, 5-tv.ru рассказала спортивный тренер и психолог фитнес-центра Мария Волынкина.

Эксперт напоминает: в 16 лет подростку достаточно тяжело, это — переходный возраст, поэтому в очень важна поддержка взрослых.

«Идет формирование организма, рост, развитие, начинают потихонечку бушевать гормоны. И девочка превращается уже в девушку. И ей здесь очень тяжело и с физической точки зрения, поскольку идет формирование организма, и с психической», — считает тренер.

В такое непростое время важно общаться с ребенком, уверяет Волынкина.

«Чтобы родители поддержали, спрашивали, как у него дела в школе, на тренировке, может, у ребенка появился возлюбленный, может быть, какая-то неразделенная любовь или он поругался с подругой или с другом», — объясняет психолог.

По словам специалиста, помимо родителей, помогать пережить сложный период подростку должны и тренер, и, что немаловажно, психолог. Так ребенку будет проще справиться с переживаниями, не будет происходить подобных срывов с исчезновениями из дома. По мнению Волынкиной, лучше, если подросток будет высказываться дома, даже кричать.

«Очень часто родители не интересуются жизнью своего ребенка, в душу к ребенку они не обращаются», — добавляет эксперт.

Из-за недостатка внимания и возникают подобные ситуации, когда ребенок протестует. Это можно предотвратить, если своевременно общаться с ребенком, например, создать традицию семейных завтраков. А тренер, в свою очередь, также может проводить своры юных спортсменов именно ради общения, особенно, если нет штатного психолога. Только всем вместе взрослым можно избежать подобных «надломов».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигуристка Горбачева впервые объяснила свое исчезновение.

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