Дыхание осени: когда в России включат отопление в 2023 году

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В некоторых населенных пунктах России отопительный сезон уже стартовал. Но большинство жителей страны только начинают задаваться вопросом, когда же в их квартиры начнет поступать тепло.

Летняя погода на большей части России уже подходит к концу. Все чаще идут дожди, а кое-где начинаются заморозки и выпадает первый снег.

Жильцы многоквартирных домов проверяют трубы в надежде наконец-то почувствовать исходящее от них тепло. Пятый канал собрал информацию, когда в России стартует отопительный сезон в 2023 году.

Как определяют дату начала отопительного сезона в России

Разные регионы России очень отличаются своими климатическими особенностями. Поэтому в каждом субъекте страны решение о начале отопительного сезона принимают индивидуально, ориентируясь на несколько факторов:

Температура воздуха на улице;

Прогноз синоптиков;

Дата окончания ремонтных работ системы теплоснабжения;

Готовность ТЭЦ.

По правилам, трубы в помещениях должны стать теплыми в том случае, если среднесуточная температура не превышала восемь градусов тепла на протяжении пяти суток и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение. В Центральной России обычно такие условия начинают проявляться со второй половины сентября.

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Однако власти не всегда ориентируются на данный показатель. Отопительный сезон могут начать и досрочно. Такое происходит, например, если коммунальщики уже готовы давать тепло потребителям, а температура воздуха только приблизилась к целевому значению.

Работы по запуску и регулировке системы отопления обычно длятся несколько суток. Сначала батареи включают в социальных учреждениях: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Следом отопление появляется в жилых домах и на коммерческих объектах.

Во время отопительного сезона температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — не менее 20 градусов. К сожалению, не всегда это условие выполняется.

Когда включат отопление в России в 2023 году

В некоторых населенных пунктах России отопительный сезон уже стартовал. Например, администрация Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) приняла решение в 2023 году подать тепло в дома жителей и на другие объекты с 25 августа.

В большинстве регионов страны трубы становятся горячими в конце сентября — первой половине октября.

Что делать, если трубы в квартире так и не стали горячими

Иногда жители квартир мерзнут в помещении, когда отопительный сезон уже официально начался. Батареи при этом могут быть холодными или слегка теплыми. Проблема здесь может быть как на стороне конкретной квартиры или дома, так и компании, предоставляющей услуги.

Часто причинами плохого отопления выступают:

Воздух в системе. Воздушная пробка создает препятствие для нормального движения воды. Это приводит к тому, что батареи плохо нагреваются.

Засор в стояке. Характерным признаком этой проблемы выступает ситуация, когда на одних этажах трубы горячие, а на других — прохладные.

Засор одной из секций. В этом случае стояк горячий, а батарея остается холодной из-за того, что накопившийся технологический мусор внутри системы мешает свободной циркуляции воды.

В этих случаях можно вызвать специалиста, который установит точную причину проблемы с отоплением и решит ее.

Нередко возникает ситуация, когда батареи в квартире горячие, но в комнатах все равно холодно. Тогда надо в первую очередь проверить окна на наличие щелей и изношенного уплотнителя. Также причина потерь тепла может заключаться в неутепленном балконе или плохой теплоизоляции стен.

Если же на стороне потребителя проблем нет, значит, речь идет о некачественном предоставлении услуг со стороны коммунальщиков. В этом случае нужно связываться с управляющей компанией.