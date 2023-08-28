«Получите деньги на свои похороны»: кто угрожает убийством певице Ладе Дэнс

Ладе Дэнс угрожают расправой после ее решения требовать компенсацию за ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; 5-tv.ru

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Певица Лада Дэнс начала получать многочисленные угрозы после серьезной аварии, в которую она попала с подругами. Кто желает зла артистке и почему, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Первое выступление Лады Дэнс после страшной аварии. Как сейчас чувствует себя певица? Кто довел ее до нервного срыва? Правда, что артистке угрожают убийством? И какие травмы на самом деле получила звезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Лада Дэнс впервые вышла на сцену после страшного массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП). На концерте в честь Дня города в Нижнем Новгороде артистка пела как ни в чем не бывало. Зрители были поражены. Ведь, по словам близких, еще недавно Лада не могла говорить.

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В начале августа такси с певицей на полном ходу влетело в автомобиль, который до этого столкнулся с другими машинами. Лада и ее подруги серьезно пострадали. Артистку забирали с места происшествия на вертолете МЧС.

«Конечно, мы все в ужасе, когда узнали, что она попала в ДТП, что она повредила себе лицо. Я знаю, как это страшно для артистки», — высказался певец Прохор Шаляпин.

Врачи диагностировали у Дэнс травмы головы и бедра, а также многочисленные ушибы и раны. Певица перенесла несколько операций на лице, после которых ей предписали соблюдать режим «мимической тишины».

«При подвижности кожа будет двигаться так, что может растягивать рубец, тем самым приводить к очень плачевным последствиям: к образованию грубых рубцов», — объяснила пластический хирург Дарья Фитисова.

Продюсер Сергей Пудовкин рассказал: восстановление артистки займет не менее трех месяцев. Коллеги переживали, что она лишилась заработка.

«Я, конечно же, соболезную Ладе. Потому что остаться без концертов, остаться без той финансовой поддержки…» — сказал певец Митя Фомин.

«Ей пришлось отменить все выступления, отдать назад деньги», — отметил Прохор Шаляпин.

Ладу жалели всей страной. Тем более вскоре выяснилось, что бедную женщину, которая и так пострадала, еще и довели до нервного срыва. Неизвестный мужчина буквально атаковал звезду эстрады. Он отправил ей десятки голосовых сообщений, в которых обещал напасть на нее и даже убить.

«Сумасшедших людей много. Может, это какой-то сумасшедший», — предположил бывший муж Лады Дэнс Леонид Величковский.

Оказалось, это давний поклонник артистки. Сначала он пытался пробиться в палату, где лежит Дэнс. Потом хотел передать ей подарки. А когда столкнулся с отказом, буквально слетел с катушек.

«Угрозы поступают через социальные сети, мессенджеры и посредством звонков на мобильный телефон», — уточнил адвокат Сергей Жорин.

Однако безумный фанат — не единственный человек, который желал Ладе зла. По словам продюсера, на певицу сыпались угрозы из-за ее решения требовать компенсацию с транспортной компании, которая владела тем самым такси. В ходе проверок были обнаружены нарушения. А после подачи иска певица стала получать жуткие сообщения:

«Лада, если вы будете продолжать в том же духе требовать 12 миллионов рублей от нашей транспортной компании, вы же сами понимаете, вас ножом тогда зарежут, я вам обещаю, так и будет, вы получите деньги на свои похороны».

Представители Лады обратились в полицию.

«Мы подготовили заявление в правоохранительные органы с просьбой установить личность злоумышленника и провести проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (Уголовного кодекса. — Прим. ред.). Это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы», — рассказал адвокат Жорин.

Из-за угроз расправой близкие приняли решение оградить Ладу от соцсетей и перевезли ее в другую, закрытую клинику.

«Я считаю, что артисты, Лада, девушка — это вообще бриллианты. Их надо очень аккуратно возить, носиться с ними, охранять, чтобы ничего не произошло», — подчеркнул Прохор Шаляпин.

А спустя несколько дней Ладу Дэнс привезли в Нижний Новгород и вывели на сцену. А как же озвученные продюсером три месяца? Режим «мимической тишины»? Неужели артистка чудесным образом исцелилась в столь короткий срок?

«Творческий человек не готов, даже когда больной, сидеть на месте. Потому что он думает подсознательно, что его могут забыть», — объяснила певица Таша Белая.

«Я был против, потому что медицинские показатели были далеки от нормы. Но есть такое понятие — адреналин, артистическая ответственность и обезболивающие препараты», — уточнил продюсер Сергей Пудовкин.

«Буквально через пару дней после второй операции на лице (это очень важно) Лада выступает на большом концерте в Нижнем Новгороде на Дне города. И выступает не с одной песней, а выступает с полноценным концертом», — удивился PR-директор Антон Богославский.

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Многие считают: информация о травмах, которые получила Лада, изначально была преувеличена.

«Меня это крайне удивляет и наводит на какие-то определенные мысли по раздутию мыльного пузыря такого из довольно обычной аварии. Хайп на эмоциях своих поклонников, людях, которым она небезразлична, он крайне для меня омерзителен», — заверил Антон Богославский.

Однако концерт все же не прошел бесследно. После выступления продюсер Пудовкин сообщил, что певице стало хуже. Пришлось отменить запланированную на август телесъемку. А полноценные концерты исполнительница начнет давать только во второй половине осени 2023-го.