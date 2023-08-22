«Не может выйти из дома»: Ладе Дэнс стало хуже после концерта в Нижнем Новгороде

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Певица находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Самочувствие Лады Дэнс ухудшилось после выступления в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил ее директор Сергей Пудовкин.

Концерт, прошедший в Нижнем Новгороде 19 августа, стал первым выступлением для певицы после серьезного ДТП, в котором пострадала певица. Напомним, такси, в котором ехала Лада, столкнулось с двумя другими автомобилями на трассе в Подмосковье. Из-за этого артистка была вынуждена проходить реабилитацию.

Вернувшись на сцену спустя две недели, Лада выступила на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. По словам ее директора, после выступления ей стало хуже.

«К сожалению, возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести. Последствия такие, что Лада не может выйти из дома, где находится под круглосуточным наблюдением врачей», — цитирует издание слова Пудовкина.

Директор отмечает, что теперь поклонники смогут посетить концерты Лады Дэнс «в полном объем» только во второй половине осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент аварии с участием Лады Дэнс попал на видео.