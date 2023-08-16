«Теперь я просто Лада»: какие шансы у певицы Лада Дэнс восстановиться после ДТП

Певице Ладе Дэнс с трудом даются даже простые движения после ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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После серьезной аварии Ладе Дэнс предстоит долгий процесс восстановления. Сможет ли певица снова зажигательно танцевать на сцене, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

56-летняя Лада Дэнс пострадала в серьезном ДТП. Почему певицу забирали с места происшествия на вертолете? Кто виноват в аварии? Какие травмы получила звезда 90-х? И правда, что артистка больше не сможет танцевать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела тревожная новость: певица Лада Дэнс попала в ДТП. Авария произошла на трассе под Подольском. Такси, в котором ехали артистка и ее подруги, врезалось сразу в два автомобиля.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоящие на проезжей части автодороги», — уточнил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

В результате удара женщины сильно пострадали. С места происшествия Ладу Дэнс забирали на вертолете МЧС.

«В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказал представитель МВД Пышкин.

«У одной девочки сломано ребро, у второй более сильные повреждения. То есть она в жестком воротнике уезжала. И травмы на лице», — отметил друг Лады Дэнс Максим Объедков.

Он рассказал: певица получила черепно-мозговую травму, травму бедра и многочисленные ушибы. При поступлении в больницу звезда чувствовала себя так плохо, что врачи заподозрили у нее перелом позвоночника. К счастью, опасения не подтвердились.

«Хочется выразить самые искренние слова поддержки нашей дорогой Ладе, замечательной певице, актрисе и просто хорошему человеку. Лада, держись! Ты нам всем нужна», — обратился к артистке певец Роман Жуков.

Сейчас артистка находится в частной клинике. Впереди ей предстоит длительное восстановление. Когда она вышла на связь со своим директором Сергеем Пудовкиным, то пожаловалась, что ей сложно говорить и ходить. Еще недавно 56-летняя Лада танцевала страстные танцы и крутилась на пилоне.

«Пилон — это спортивная гимнастика, можно сказать, очень сильная. Я рекомендую каждой девушке, женщине в любом возрасте, кто видит меня, то, что я делаю. Это говорит о том, что это может любая, в принципе, освоить, если очень захочет», — говорила Лада Дэнс.

«Нужна мимическая неподвижность»: почему Лада Дэнс не может сама говорить и передвигаться

Теперь артистке с трудом даются даже самые простые телодвижения. Она призналась, что, видимо, нескоро сможет выйти на сцену:

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно».

«При легких сотрясениях мозга — это два-три месяца. При тяжелых, конечно, этот срок увеличивается. Плюс еще заложимся на какой-то срок для восстановления мышц: закачать их, разогреть», - объяснил травматолог Сергей Савченко.

Чтобы оптимизировать порезы и разрывы на лице Лады, врачи провели ей несколько операций. Но после хирургического вмешательства певице стало хуже. По информации прессы, у нее появились проблемы с дыханием.

«Сама травма понизила защитные возможности организма. Плюс эти все нагрузки ничего хорошего не дают для нервной системы. И на фоне этого, конечно, человек будет чувствовать себя плохо. Может повышаться давление, может быть тахикардия, аритмия», — уточнил врач Савченко.

«С ней нет связи. Насколько я знаю, она особо никому не отвечает», — рассказал Максим Объедков.

«Самое дорогое, что есть в жизни, — это здоровье. Поэтому Ладе смелости, сил, уверенности, что все будет хорошо. Мы все молимся за нее и готовы оказывать любую помощь», — заверила писательница Лена Ленина.

Пока знаменитость восстанавливает здоровье, Сергей Пудовкин занимается юридическими вопросами. Директор намерен от лица своей подопечной подать в суд на транспортную компанию, которая предоставила звезде эстрады такси.

«Там есть серьезные нарушения, которые выявлены в процессе проверки. Например, несоответствие класса автомобиля договорным контрактам и тому, что было по факту», — поделился продюсер Пудовкин.

«Необходимо выяснение разных обстоятельств. Проходил ли водитель медицинское освидетельствование перед началом выполнения заказа? Было ли проведено техническое обслуживание автомобиля и технический осмотр предрейсовый непосредственно перед подачей автомобиля?», — объяснил юрист Антон Ковалев.

По сообщениям СМИ, в качестве компенсации Пудовкин собирается требовать 12 миллионов рублей. Он уверен: компания, которая рискует жизнями своих клиентов, обязана понести соответствующее наказание.