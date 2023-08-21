«У меня никогда не было дедушки»: почему сын Децла не общается с родственниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Чем сейчас занимается единственный сын покойного репера, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын рэпера Децла Антоний Киселев рассказал, как живет после смерти отца. Смог ли молодой человек помириться с дедушкой? Правда, что в последние годы у семьи Кирилла Толмацкого были проблемы с деньгами? Как папа помогает юноше даже с того света? И от чего на самом деле умер знаменитый музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если полностью имя: Киселев Меркурий Антоний Иоанн Кириллович. А если псевдоним, то Джузеппе Джуниор», — уточнил наследник Кирилла Толмацкого.

Этот молодой человек с длинными волосами — единственный сын одного из самых популярных артистов нулевых — рэпера Децла. Антонию 18 лет. В этом году он закончил школу, сдал экзамены и поступил в университет. Будет изучать медиакоммуникации в МГУ. Но на самом деле мечтает связать свою жизнь с музыкой. Так же, как его папа.

«Я живу так, как карта ляжет, как ветер дунет. Главное, паруса держать», — признался Антоний Киселев.

Молодой человек делится: его постоянно сравнивают с отцом.

«Я бы очень хотел снова заплести дреды. Но я все еще сомневаюсь, потому что это пойдет еще одна волна хейта из серии: „О боже, он косит под отца“. Хотя я с самого детства ходил, и мама моя ходила, и папа ходил. И папа с мамой мне струной от гитары заплетали их», — рассказал наследник Децла.

Необычный внешний вид в свое время вызывал недоумение у одноклассников мальчика. Из-за этого он часто становился объектом насмешек.

«Меня всегда сверстники не уважали, ни во что не ставили, принижали, унижали», — признался Киселев.

Но Децл всегда учил сына не обращать внимания на негатив и в любой ситуации оставаться самим собой. А потом главного человека в жизни Тони не стало.

«В 13 лет лишиться папы — достаточно сложный этап. Когда, по сути, вся ответственность переходит на тебя», — сказал сын Децла.

Кирилл Толмацкий ушел из жизни в 2019 году. Ему стало плохо на гастролях в Ижевске. Приехавшие на вызов врачи констатировали у 35-летнего артиста смерть от сердечной недостаточности.

«Есть огромный пласт людей, которые до сих пор думают, что Децл умер от наркотиков. Хотя это не так абсолютно. Есть даже бумаги, это подтверждающие», — рассказал наследник рэпера.

Антоний признается: он очень скучает по папе. Бережно хранит его вещи. Особо дорога ему любимая кожаная куртка.

«Там потертые рукава такие, потому что он с машины рукавом зимой стирал снег. У нее своя история. Большая, длинная. А так вообще все, что меня окружает и люди — это, наверное, как напоминание: «Сын, я с тобой“», — уверен сын Децла.

По словам Антония, даже после смерти отца он ощущает его помощь.

«Папа до сих пор меня кормит и одевает. Я до сих пор донашиваю его вещи, потому что у меня не хватает денег периодически себе на одежду. И раз в три месяца с каких-то других вещей я получаю отчисления. И за счет них живу», — объяснил Киселев.

Чтобы получать эти средства, юноше пришлось побороться. Сразу после смерти Децла его близкие оказались в центре скандала.

Сначала выяснилось, что в свидетельстве о рождении Антония в графе «Отец» стоит прочерк. И мальчик должен был подтвердить свое родство с погибшей звездой. Дедушка Александр Толмацкий тогда заявил: он всегда сомневался, что Тони — сын Кирилла. И стал настаивать на тесте ДНК.

«Он не похож на Кирилла. Он на маму похож на свою», — заявил продюсер Александр Толмацкий.

Гражданская жена Децла Юлия Киселева отказалась давать разрешение на исследование. Но впоследствии генетическая экспертиза все-таки была проведена. Теперь Антоний получает определенную сумму наравне с родителями рэпера. Вдове не досталось ничего.

«Я, бабушка и дедушка. Поскольку мама с папой были в гражданском браке, законодательство не признало ее как официального наследника», — уточнил сын Децла.

Антоний рассказал: этих денег едва хватает на жизнь. Но юноша с детства привык экономить. Вспоминает: они с родителями жили очень скромно в маленькой квартире в старой пятиэтажке.

«Мы могли месяц-два питаться просто рисом с бобами, потому что не было денег на еду», — вспомнил Антоний Киселев.

Но даже в самые сложные моменты Кирилл не желал обращаться за помощью к своему отцу — влиятельному продюсеру. Артист так и не смог простить Толмацкому уход из семьи. Воспринял его новый брак как предательство. И разорвал все контакты.

«С Сашей (дедушкой. — Прим. ред.) мы не виделись практически никогда. Первый раз мы увиделись на похоронах», — сказал наследник рэпера.

После смерти Децла и череды скандалов Толмацкий-старший говорил, что хочет забыть все обиды и наладить общение с внуком. Но якобы не может до него дозвониться.

«Он заблокировал телефоны наши. Нет контакта. Я даже с другого звонил. После этого другой телефон тоже был заблокирован», — объяснил Александр Толмацкий.

Продюсер был уверен, что Антония против родственника настраивает мать.

«Тони — марионетка. Так же, как Кирилл был марионеткой в ее руках. И я не мог с ним общаться», — заявил он.

«Дедушка разыграл из этого скандал. Что она такая, все дела. А на самом деле она тоже много что пережила. Так же, как и я. И ей сейчас просто нужно душевное спокойствие», — рассказал наследник рэпера.

Сейчас Антоний вырос. Говорит, что хочет наладить отношения с дедушкой. Вот только продюсер рискует повторить ошибку, которую допустил с сыном Децлом. Наследник считает, что тот воспринимает его не как внука, а как коммерческий проект.

«Речь про то, что я хочу про семью с ним поговорить, а он про работу. Я просто хочу дедушку. У меня никогда не было дедушки», — признался Антоний Киселев.

Сын Децла рассказал, что мечтает о большой дружной семье. Он уже давно встречается с девушкой по имени Диана. И через пару лет планирует сам стать отцом.

«Чем моложе родители, тем круче, наверное, для самих детей. Потому что за ними в школу приходят молодые люди, они с ними вместе тоже растут», — высказался наследник рэпера.

Именно ради будущих детей Антоний не оставляет попыток помириться с дедом. Киселев надеется, у него получится сделать то, что не удалось папе — уладить многолетний конфликт и собраться всем вместе за одним большим столом.