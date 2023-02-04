«Нет у меня больше внука»: почему сын и отец Децла не общаются после его смерти

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Семья покойного артиста буквально рассыпалась. Александр Толмацкий заявил, что теперь его интересуют только дети от второго брака.

Продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, отказался от внука. После смерти артиста его наследник и сам отвернулся от дедушки и бабушки. Антоний Толмацкий не мог простить им активного общения с прессой и публичного обсуждения смерти папы. 3 февраля — четвертая годовщина трагедии в звездной семье, которая стала началом ее раскола. Представители издания Woman.ru накануне четвертой годовщины смерти рэпера поговорили с Александром Яковлевичем и выяснили — он и сам не собирается налаживать отношения с внуком.

Децл скоропостижно скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске, прибывшие на помощь врачи скорой помощи не смогли спасти исполнителя. Он умер от остановки сердца. Примечательно, что артист не раз говорил в интервью, что планирует инсценировать смерть именно в этом возрасте и сбежать «на какой-нибудь остров». Пророчество сбылось, но трагично.

Сын Децла Антоний от модели Юлии Киселевой не общается с бабушкой Ириной и дедушкой Александром. Сейчас ему 17 лет, он выбрал делом жизни музыку, выступает под творческим псевдонимом Juzeppe Junior. В прошлом одним из сценических имен его отца было Джузеппе Жестко. Толмацкий-младший считает, что родственники лишили семью понятия «личная жизнь».

«Если я не хочу общаться с человеком или у меня нет острой необходимости с ним контактировать, я предпочитаю держаться на расстоянии… Небольшое обращение специально для деда: мне, чтобы любить папу, не надо кричать об этом на каждом углу», — говорил наследник рэпера.

Александр Толмацкий в интервью изданию сообщил, что 3 февраля отправится на кладбище вместе с бывшей супругой. Родители Децла не устроили вечера памяти, не организовали концерт или сбор друзей покойного сына. Продюсер, отвечая на вопрос о внуке, заявил, что не следит за его жизнью и творчеством. Даже не интересуется.

«Нет у меня больше внука после всех ситуаций, после его поведения он не интересен. У меня есть дети. Вот дети мои интересны. У меня есть семья. Мне есть о ком заботиться», — сказал Толмацкий.

Ссора из-за прессы — не единственная. После смерти Децла разыгрался еще один скандал. Ожидаемо, с наследством. Антоний должен был получить все, но дедушка решил для начала убедиться, имеет ли он на это право. Продюсер потребовал экспертизы, подтверждающей родство. После получения доказательств попытался поладить с внуком, но тот якобы пошел на контакт только ради денег. Александр Толмацкий открыто зарекся помогать Антонию, даже если тот сам попросит поддержки и общения.

Ранее 5-tv.ru показывал, как сейчас выглядит могила Децла.