«Передалась папина подача»: сын Децла определился с будущим

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Читайте нас в: Дзен Новости

На выбор будущего молодого человека во многом повлияло детство, проведенное с отцом.

Сын Децла, Антоний Толмацкий, в интервью KP.RU поделился планами на будущее. Молодой человек заявил, что подал документы на факультет журналистики в МГУ, на специальность «Медиакоммуникации». Однако пока он не уверен, хватит ли ему баллов.

Кроме того, Антоний, как и его отец, занимается музыкой. Несколько дней назад у него вышел новый трек под названием DEJAVU. По словам парня, все детство он провел на концертах вместе с отцом.

«Удивительно, что мне передалась папина подача. Я сам этого не считываю, но все знакомые говорят, что это так. Новый трек DEJAVU можно отнести сразу к нескольким стилям — хип-хопу, фанку и хаосу. Пока я не вижу смысла выпускать альбомы, потому что это работа на полгода, а по факту от силы два трека залетят аудитории», — рассказал молодой музыкант.

Также он рассказал, что поддерживает контакт с дедом, Александром Толмацким. Взаимоотношения с ним Антоний охарактеризовал как «неплохие».

«Нет у меня больше внука»: почему сын и отец Децла не общаются после его смерти

Ранее 5-tv.ru сообщал, что повзрослевший сын Децла сильно похож на отца. В сети появились фото молодого человека с последнего звонка.