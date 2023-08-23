Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Читайте нас в: Дзен Новости

Новые правила сдачи экзаменов, увеличение количества образовательных программ и добавочные пенсионные выплаты — какие законы вступают в силу в начале осени?

Осенью 2023 россиян ждут изменения во многих сферах жизни. Государственные инициативы в большей степени коснутся образовательной, медицинской и социальных сфер.

Пятый канал собрал основные нововведения, которые вступят в силу с сентября 2023 года.

Вступает в силу новый порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ

В преддверии учебного года в России начнут действовать новые правила подачи заявления на участие в ГИА (государственная итоговая аттестация) для учеников девятых и одиннадцатых классов. Теперь выбрать нужные для экзаменов предметы можно будет в дистанционном формате на портале «Госуслуги».

Читайте также В ЛДПР заявили о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ

Кроме того, начиная с сентября 2023 года одиннадцатиклассники, сдающие ЕГЭ, могут поменять уровень сложности экзамена по математике не позднее, чем за две недели до проведения соответствующего экзамена. Ранее учащиеся могли выбрать базовый или профильный вариант. Такую возможность давали единожды, поэтому решать нужно было осознанно и крайне серьезно. В противном случае выпускники подавали документы в другие вузы (с имеющимся набором предметов) или пересдавали требуемые экзамены через год. Не прошедшие аттестацию, начиная с осени, смогут изменить перечень предметов для повторной сдачи.

Нововведения также коснутся девятиклассников. Теперь обязательное итоговое собеседование по русскому языку разрешено проводить в дистанционном формате. Во время экзамена участникам будет запрещено иметь при себе средства сотовой связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Изменится основной и дополнительный день для сдачи. Теперь официальная дата — 8 февраля, запасная — третий понедельник апреля (раньше резерв проводился в мае).

Выпускники прошлых лет, начиная с 1 сентября, вправе изменять или дополнять указанные в заявлениях предметы. Однако теперь они смогут присутствовать на ЕГЭ только в даты резервного срока основного периода (ранее им давалась возможность сдать экзамены досрочно).

Как перевести ребенка в другую школу по новым правилам

В сентябре вступает в силу новое постановление Министерства образования и науки РФ о переводе ребенка в другую школу. Чтобы перейти в новое учебное заведение, родители или законные опекуны должны подать соответствующие документы лично, через заявление на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ (многофункциональном центре).

Кроме того, важно указать одну из возможных причин смены школы:

учебное заведение закрылось;

семья переезжает в другой город или страну;

учащийся плохо усваивает программу, либо, напротив, превосходит сверстников;

в школе не преподают нужные для ребенка предметы углубленно;

ученик часто конфликтует с учителями и сверстниками;

школа неудобно расположена.

Получить отказ в переводе можно в двух случаях — в выбранной школе нет свободных мест, или же ребенок не справился со вступительными испытаниями, которые проводятся на усмотрение администрации.

В российские школы вернут серебряные медали

Начиная с сентября 2023 года в российские школы вернется серебряная медаль. Ею награждаются ученики, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «пять» и не более двух отметок «четыре» по общеобразовательным предметам учебного плана.

Ранее постановление о выдаче выпускникам школ серебряных медалей было упразднено, это произошло в 2014 году. Количество претендентов на школьный знак отличия в 2010-х значительно выросло, при этом, никаких льгот и дополнительных баллов степень не давала. В связи с чем и было принято решение о ее отмене.

Согласно новому постановлению, обладатели серебряной медали смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в вуз (точное количество определяется администрацией заведения). Для этого нужно иметь в аттестате не более двух четверок.

В школах появятся обязательные часы трудового воспитания

Согласно поправкам в закон «Об образовании», которые вступят в силу уже в сентябре 2023 года, российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности (уборка класса, дежурства, работа в библиотеке, субботники и другие мероприятия). Также изменения коснутся названия предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), его переименуют в «Основы безопасности и защиты Родины».

Кроме того, во всех субъектах Российской Федерации появится должность советника директора по воспитательной работе. Нововведение коснется не только школ, но также и колледжей, техникумов.

Российские старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам

С 1 сентября ученики российских школ начнут изучение истории по новым учебникам. Курс «Истории России» и «Всеобщей истории» будет содержать информацию о причинах начала СВО, а также вхождении новых регионов в состав России. Будет значительно дополнена информация о событиях XX века: помимо Великой Отечественной войны, школьники также будут изучать и общемировую повестку тех лет.

Авторами нового учебника стали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Появятся льготы для перехода на бюджет в вузах и колледжах

Осенью в России вступит в силу очередное нововведение. Участники СВО, а также их дети смогут претендовать на бесплатное высшее образование. Осуществить переход можно при отсутствии у студента:

задолженностей по оплате обучения;

дисциплинарных взысканий;

академических задолженностей.

Для получения льготы нужно будет предоставить администрации вуза соответствующие документы подтверждающие:

личность;

участие в специальной военной операции или родство с участниками СВО.

Такая возможность будет доступна до 31 августа 2024 года.

В столичных колледжах появятся 94 новые образовательные программы

Начиная с 1 сентября в Москве произойдут нововведения в сфере среднего профессионального образования (СПО). Более половины первокурсников СПО в 2023 году начнут обучение по 94 новым программам.

Кроме того, изменения будут направлены на получение учащимися колледжей и техникумов необходимых прикладных навыков. Количество часов, отведенных на практику, составит от 30 до 70 процентов времени. К примеру, те же повара станут уделять больше внимания непосредственно готовке, а не теории.

Вступят в силу новые правила продажи лекарств

Осенью 2023 продажу лекарств в российских аптеках начнут отслеживаться через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Препараты, отпускаемые по рецепту, теперь будет невозможно купить без специального листа, выписанного лечащим врачом. Фармацевт вправе отказать в продаже при отсутствии реквизитов рецепта — даты, номера и серии.

Мера предпринята в связи с тем, что многие аптеки отпускали препараты по рецептам, написанным на обыкновенной бумаге без подписи и печати врача, или вовсе ничего не запрашивали. Фармацевту, который поддастся уговорам клиентов и продаст лекарство без рецепта, грозит административный штраф до 20 тысяч рублей. Безрецептурных лекарств данное нововведение не коснется.

Читайте также Движение вверх: как вырастет МРОТ в России в 2024 году

Кому в сентябре стоит ждать единоразовых выплат к пенсии

Социальный фонд России (СФР) сообщил, что в сентябре пенсионеров, трудившихся в 2022 году, ждет очередной перерасчет страховых выплат. Корректировка затронет держателей выплат по старости и инвалидности, при этом никакие дополнительные документы или заявления не понадобятся. Повышение проведут автоматически.

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2023 года, с 1 сентября получат повышенную фиксированную выплату в размере семи с половиной тысяч рублей.

Кроме того, можно получить надбавку по возрасту на региональном уровне. Для этого требуется подтверждение личности в местных органах помощи гражданам (МФЦ, через портал «Госуслуги»). Например, в Санкт-Петербурге по достижении 90 лет пенсионер может рассчитывать на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей, с 95 лет — 20 тысяч рублей, и со 100 лет — 25 тысяч рублей.

С 1 сентября изменится норма рабочего времени для таксистов

Осенью в России вступят в силу новые правила для работников такси. С 1 сентября водителям запретят работать более 12 часов за одну смену, так как это может привести к превышению рабочей нормы, установленной Трудовым кодексом России. Согласно законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

В случае если сотрудник не может завершить смену из-за длительной поездки, разрешается превышение установленной нормы не более чем на два часа. В официальный приложениях перевозки граждан будет установлен таймер, по истечении которого таксист не сможет брать новые заказы.

Изменения в перспективе увеличат безопасность на дорогах и улучшат качество оказания услуг по перевозке пассажиров.