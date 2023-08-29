Здравствуй, школа! Как подготовить ребенка к первому классу

Педагог Ямбург: в первом классе у ребенка должны быть развиты мелкая моторика и монологическая речь

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Первый класс принесет заботы и детям, и их родителям. Множества проблем можно избежать, если вовремя заняться решением ряда ключевых вопросов.

Дети по-разному относятся к необходимости ходить в новое для них место — школу. Одни ждут этого момента с тревогой, опасаясь долгой разлуки с родителями, пока другие с трепетом предвкушают наступление 1 сентября и начало занятий. Но даже если чадо хочет как можно скорее попробовать себя в роли ученика, нельзя забывать, что это все равно станет для него большим стрессом.

Новый этап в жизни займет очень много времени (целых 11 лет), поэтому он требует серьезной и своевременной подготовки. Родителям нужно предусмотреть разные нюансы, чтобы первоклассник легче перенес смену обстановки, привык к новому распорядку дня, усвоил правила и быстро влился в коллектив.

Заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург эксклюзивно Пятому каналу рассказал, как подготовить ребенка к первому классу.

Психологическая подготовка ребенка к школе

Успешное обучение в школе требует прежде всего определенного влияния на психику чада, ее становления в нужное русло.

В первую очередь следует уделить время развитию внимания и способности концентрироваться. Ребенок должен уметь завершать начатые им дела. При этом нужно учитывать его возраст и не ставить перед ним задачи, которые требуют многочасового напряжения. Достаточно выбирать дела, которые реально выполнить примерно за 30 минут. В рамках данной подготовки психолог советует чередовать как любимые занятия, так и не очень.

Следующий шаг на этом поприще — управление эмоциями и позитивное мышление. Эффективный контроль над своими чувствами и переживаниями избавят школьника, а вместе с ним и родителей от постоянных капризов и горьких слез.

Ситуация знакома многим: в конце лета малыш не находит себе места и хочет поскорее пойти в первый класс, но уже через неделю после начала учебы громко плачет и просит родителя, который уже порядком опаздывает на работу, не оставлять его одного. Зная характер и привычки собственного ребенка, можно без труда предсказать, как он поведет себя в школе и помочь с этим справиться.

Наконец, психологически подготовленное к школе чадо обязано обладать достаточной ответственностью и силой воли. У малыша должны быть мечты, цели и способность найти пути к их достижению. При этом важно понимать, что внешнее стимулирование, вроде оценок или любимых конфет, хоть и помогает добиваться поставленных задач, однако наибольшей ценностью является внутренняя мотивация.

Интеллектуальная подготовка ребенка к школе

© РИА Новости / Александр Кряжев

Хорошо читать и писать ребенка могут научить и в школе. Для первоклассника наибольшее значение имеют навыки верного мышления, умение рассуждать и анализировать информацию.

Для получения этих способностей важно, чтобы у детей появлялся познавательный интерес, нужно подталкивать их к изучению нового различными способами.

«Для дошкольников ведущей деятельностью является игровая. Иногда я сталкиваюсь с тем, что родители ни разу не играли с ними в такие игры как „съедобное-несъедобное“. Бывает, что ребенок-москвич ни разу не был ни в одном музее или театре, потому что для него форма отдыха — это барбекю на даче. Упущение родителей тут налицо. Всегда можно включить диск со сказками, песнями или обучающими лекциями про краеведение», — считает педагог.

Таким образом, для будущего первоклассника крайне важно получать познавательный контент с раннего детства. Именно разнообразный досуг позволит ему понять, сколько всего в мире есть интересного и продолжить изучение уже за школьной партой.

Также стоит развивать речь дошкольника и его умение общаться. Значительная часть жизни человека проходит в разговорах, с их помощью можно добиться многого. А иногда «подвешенный язык» помогает даже избежать проблем.

«В первом классе у ребенка должны быть развиты мелкая моторика и монологическая речь. Эти навыки, например, развивают чтение, заучивание наизусть стихотворений и игра на пианино», — рассказал эксперт Ямбург.

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Однако нужно не только уметь говорить, но и слушать, приводить аргументы своей позиции.

Еще в рамках интеллектуальной подготовки можно и нужно развивать способности логического мышления, то есть умение рассуждать и думать нестандартно. Способствуют этому различные задачки на смекалку и загадки.

Физическая подготовка ребенка к школе

Спорт и физические нагрузки имеют большое значение для здоровья человека. Важно с детства прививать любовь к подвижному образу жизни и лучше всего делать это на своем примере. Например, можно вместе с ребенком играть в мяч, догонялки или делать зарядку.

К тому же, сейчас существует немало спортивных секций на любой вкус и цвет. Можно попробовать свои силы в этом деле, при необходимости сменив несколько разных видов спорта. Главное, чтобы малышу новое хобби действительно понравилось.

© РИА Новости / Евгения Новоженина

Подготовительные курсы к школе

Процесс адаптации к школе пройдет значительно проще, если до старта обучения познакомить с ней чадо. Обычно родители заранее знают, куда отдадут своего сына или дочь. Многие учебные заведения проводят подготовительные курсы для будущих первоклассников с целью знакомства с новым местом и учителями. Там ребенку объяснят, куда он пришел и зачем. После этого станет гораздо проще привыкнуть.

Также на подготовительных курсах дети получают свои первые домашние задания. Они, конечно, довольно простые, но постепенно готовят дошкольника к настоящей самостоятельной учебной работе.

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К немаловажным плюсам подобных занятий можно отнести и рассказ учителя о множестве интересных знаний, которые дети получат в стенах школы. Это послужит дополнительным стимулом поскорее начать обучение.

Процесс подготовки детей к школьным годам включает в себя много организационных моментов, многие из которых стоит выполнять вместе. Например, обустроить место для выполнения домашних заданий и других дел. Или отправиться за школьной формой, одеждой для физкультуры, рюкзаком, канцтоварами и другими мелочами. Но также не стоит забывать давать чаду право выбора (там, где это возможно). Любимые вещи, выбранные самостоятельно, помогут ему чувствовать себя комфортно в новом месте и уверенно влиться в коллектив.

Серьезный процесс подготовки с полноценным участием ребенка позволит ему понять, что в его жизни грядут серьезные изменения.