В ЛДПР заявили о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ

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Авторы считают, что принятие инициативы предоставит стране более высококвалифицированных специалистов.

Партия ЛДПР инициировала законопроект об отмене единого государственного экзамена в России. Текст документа в своем Telegram-канале опубликовал заместитель главы ЛДПР Ярослав Нилов.

Фракция предлагает отметить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена с помощью принятия федерального закона. Примечательно, что депутаты от ЛДПР уже не первый раз подготавливают подобный проект. В 2016 и 2018 годах они уже вносили в Госдуму аналогичные законопроекты, однако они были отклонены.

Новый законопроект, как и прошлые, предлагает заменить ЕГЭ на экзамены, которые будут сдаваться по программам основного общего и среднего общего образования. По мнению группы депутатов, введение ЕГЭ не поспособствовало качественным изменениям в сфере образования.

«Подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», — уточняют авторы.

В документе подчеркивается, что принятие закона позволит повысить уровень подготовки учащихся и специалистов. Знания, которые дают учебные учреждения в будущем стоят политику и экономику страны, считают создатели законопроекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в период ЕГЭ резко выросли продажи глицина и успокоительных препаратов.