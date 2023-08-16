Свободные люди: как Лепс лавирует в отношениях с бывшей женой, детьми и новой девушкой

Григорий Лепс заявил о наличии свободы в отношениях с новой возлюбленной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец Григорий Лепс завел роман с молодой девушкой. Что больше всего нравится ему в этих отношениях и о чем он подумывает в перерывах между концертами, выяснила программа Пятого канала «Светская хрони

Григорий Лепс рассказал о новом романе. Какая разница в возрасте у артиста с его возлюбленной? Правда, что у них свободные отношения? Как певец изменился после развода? Хочет ли еще детей? Из-за чего он мечтает поскорее уйти на пенсию? И почему до сих пор называет свою бывшую супругу официальной женой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись полтора года назад. Артист тяжело переживал расставание. По информации СМИ, он ушел в запой и попал в психиатрическую лечебницу. Подтверждал глубокое сожаление Лепса о разводе и ответ исполнителя на вопрос, за какой поступок ему стыдно больше всего:

«Я думаю… за поступок… что я потерял семью».

Но со временем Лепс пришел в себя. Залечил душевные раны и нашел новую любовь.

«У меня есть одна девушка. Я ей предан», — признался он.

Артист признался, что даже не прочь снова стать отцом:

“Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен».

О спутнице певца практически ничего неизвестно. Григорий обозначил только ее примерный возраст.

«Насколько она младше? Вот вопросик-то… Лет на 40», — заявил артист.

Поклонники уверены: именно ради молодой возлюбленной Лепс сильно изменился. Он почти не употребляет алкоголь и следит за своим здоровьем. В этом году собрался даже поставить своеобразный спортивный рекорд.

«Надо пройти минимум 61 километр, в зависимости от возраста. Не знаю, получится или нет. Может, и пройду. Хрен его знает. Может, сдохну посередине дороги. Всякое может случиться. Но меня охраняют, как правило. Едут врачи, реанимация за мной. Мало ли что там», — рассказал Лепс.

Больше всего Григорию нравится, что новая девушка не посягает на его свободу. И не обижается, когда артист не берет ее с собой на светские мероприятия.

«Мне, в принципе, все равно, что она делает. Ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», — подчеркнул певец.

«Прошу прощения, я, конечно, не за ********. Извините за слово. Это ерунда. Это не отношения», — высказался певец Юрий Титов.

Лепс уверяет: он счастлив в нынешней пассией. Но при этом продолжает называть женой Анну Шаплыкову.

«У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей. И мы общаемся ежедневно», — признался артист.

Лепс и Шаплыкова прожили вместе 20 лет и смогли остаться друзьями ради общих детей. Звездный папа регулярно проводит время с наследниками. Недавно они вместе летали в Турцию.

«Я предал!» — Лепс признал свою вину в разводе с бывшей женой Анной Шаплыковой

«Дети со мной были. Прошелся с детьми, полетал даже на воздушном шаре. Никакого удовольствия не получил, честно говоря», — заявил певец.

У артиста и его детей разные представления об идеальном отпуске. Младшее поколение предпочитает активный отдых. Григорий — наоборот.

«Я не люблю неоправданные риски. Сын мой 13-летний говорит: что тебе подарить на день рождения? „Подарите мне прыжок с парашютом“. Пошел, прыгнул с парашютом. Ему это доставляет удовольствие», — рассказал Лепс.

Но певец старается поддерживать дочерей и сына во всем. И не навязывать им свое мнение. Он слишком хорошо помнит, как строго его воспитывал собственный отец.

«Это мне отец вбил практически кулаком по голове. Все пошли играть в футбол, а меня заставляли на пианино играть „Цыганочку“. Отцу очень нравилась эта мелодия. Доигрались», — вспомнил Григорий Лепс.

К счастью, уроки папы не прошли даром. Мальчик, который играл «Цыганочку», стал одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

«За год 36 миллионов? Какая безобразная сумма! Надо бы как-то поднатужиться», — уверен певец.

Однако Лепс признается: в последнее время начал сильно уставать. С радостью бы завязал со сценой и вышел на пенсию. Но слишком много людей зависят от его работы.

«Это единственная профессия, которая меня кормит и кормит мою семью. А также еще человек 80, которые работают на меня. Это ответственность. У них есть дети, у них есть семьи. Они работают, они должны получать зарплату. Я об этом постоянно думаю», — объяснил артист.

Лепс неоднократно пробовал себя в бизнесе: рестораны, доставка блюд быстрого питания, производство элитного алкоголя, оптика, ювелирный дом. Но не всегда его ждал успех. Самый большой доход по-прежнему приносит пение.

«Есть несколько небольших долей в ресторанах, но это я не могу считать каким-то огромным бизнесом, приносящим мне большие деньги. Единственный бизнес, который приносит и кормит меня, — это мои голосовые связки», — уточнил артист.

Григорий Лепс надеется, что когда дети вырастут и найдут свое призвание, они поменяются с ним ролями. Наследники будут зарабатывать деньги, а отец сможет пожить в свое удовольствие.