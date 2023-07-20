«Это меня не волнует»: Лепс категорично высказался о будущем дочери

Певец Григорий Лепс заявил, что его не волнует, чем в будущем будет зарабатывать его дочь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Почему певец больше не беспокоится о том, как будет зарабатывать его наследница?

Народный артист РФ Григорий Лепс появился на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Корреспондент издания dni.ru поинтересовался у звезды о музыкальном коллективе, в котором участвует его дочь Ева Лепс.

Girls-band COSMOS girls образовался несколько нет назад, в его состав входила и наследница музыканта, и дочь предпринимателя Саша Гинер. Впервые девушки выступили на большой сцене в 2017 году.

Юные солистки исполнили хит Mama Ama Rich в традиционном шоу «Рождество с Григорием Лепсом». В 2018 COSMOS girl опубликовали клип, который набрал более одного миллиона просмотров на онлайн-платформе.

Казалось, что всеобщее признание девушек уже не за горами. Ведь продюсером проекта выступил сам Григорий Викторович. Однако все развалилось.

«Проект прекратил свое существование, девочки разъезжаются учиться. Может, для себя еще и будут петь, но уже без выступлений», — с грустью констатировал исполнитель.

Когда у артиста спросили, чем же будет вынуждена зарабатывать наследница. Он коротко ответил: «Это меня не волнует».

При этом музыкант отметил, что все, что он мог дать из материального своей дочери, он уже преподнес. По его словам, это квартиры и машины.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В 2020-м исполнитель хита «Я уеду жить в Лондон» входил в список десять самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes. Его доход оценили в 5,3 миллиона долларов.

Всего у музыканта четверо детей от разных браков — дочери Инга (род. 23 декабря 1984), Ева (род. 23 февраля 2002), Николь (род. 12 мая 2007) и сын Вано (род. 6 мая 2010).

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс признал свою вину в разводе с бывшей женой Анной Шаплыковой.