«Порядка миллиона долларов»: Григорий Лепс рассказал о самом дорогом подарке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Народный артист России в честь своего дня рождения разоткровенничался с журналистами.

Григорий Лепс в честь своего дня рождения разоткровенничался в беседе с журналистами 5-tv.ru на концерте в Крокус Сити Холле в Москве. На вопрос о том, какой подарок был самым ценным и важным для него за весь 61 год жизни, известный исполнитель ответил честно — икона. Кроме того, Лепс сам признался в том, что самый дорогой подарок, который он когда-либо преподносил — она же.

«Наверное, икона, все-таки. Одна икона была наиболее удачная, сделана она была новой иконой, самодельной, но мастер сумасшедший просто! Один из последних „из могикан“, так скажем, который еще понимает, что он делает и что пишет. Эта икона была подарена очень большому человеку», — поделился народный артист.

Журналисты тут же задали имениннику встречный вопрос, а какой же подарок сильнее остальных запал певцу в душу? Лепс честно ответил, что это тоже икона, и она просто великолепна, висит у него дома до сих пор, а цена ее составляет порядка миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru напомнил, что 16 июля народный артист Григорий Лепс празднует свой 61 день рождения. Поздравить его на концерт пришли многие отечественные знаменитости — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов, а Дарья Мороз даже устроила целое танцевальное представление.