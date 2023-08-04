Взрослых дома нет: как смена ролей в семье влияет на будущее ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Polly Wreford; 5-tv.ru

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Если малыш рано повзрослел или крепко сдружился с собственными родителями, то во взрослом возрасте ему будет сложно выстраивать отношения со сверстниками.

Рождение ребенка кардинально меняет жизнь пары, но не все молодые мамы и папы знают, как правильно выстроить отношения со своим чадом. Одни решают дружить с малышом и оставаться с ним на одной волне. Некоторые женщины пугают непосед приходом грозного отца, который наругает, если те не начнут слушаться. Другие родители напрочь забывают о собственных целях ради, как им кажется, достойного будущего отпрыска. Однако эти общепринятые семейные модели лишают ребенка счастья во взрослом возрасте.

Какие ошибки часто совершают родители, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог и педагог Екатерина Гончарова.

Как правильно выстраивать отношения в семье

Семья — важный аспект жизни. Именно здесь каждый познает, как нужно выстраивать отношения с окружающими, что такое любовь, забота, шаг за шагом учится нести ответственность за собственные поступки. Усвоенный в ранние годы правильный сценарий позволяет стать богатым, успешным и счастливым. В процессе развития личности главную роль играет то, как была выстроена иерархия во взаимоотношениях с мамой и папой.

На первый взгляд слово «иерархия» звучит довольно архаично, как будто сошло со страниц «Домостроя» — памятника древнерусской литературы, повествующего о порядке взаимоотношений в семье. Однако современные психологи тоже вводят данное понятие при консультировании пациентов. По словам эксперта, в нынешнем понимании оно означает особый порядок взаимодействия между родственниками, который определяет степень влияния каждого члена семьи на других.

Иерархия должна выстраиваться по старшинству: родители — большие фигуры, способные брать ответственность за совершенные поступки и оберегать ребенка от негативных проявлений извне, а дети — маленькие, принимающие заботу, любовь со стороны родителей и отвечающие уважением и благодарностью.

«В идеале, родители — это два психологически зрелых человека, берущих ответственность за свою жизнь, не перекладывающие ее ни на детей, ни на кого-то другого, справляющихся самостоятельно с трудностями. В таком случае мамы и папы могут дать полноценную защиту и поддержку», — прокомментировала эксперт.

Вырастая в подобной атмосфере, ребенок ощущает себя полноценной личностью и не имеет внутренних барьеров, что помогает ему достигать успехов во всех начинаниях и позитивно смотреть в будущее. Человеку не приходится постоянно оглядываться назад, чтобы проработать детские травмы и отпустить обиды, наоборот, надежный тыл и объективный взгляд на себя и свои возможности помогают ему двигаться дальше.

Однако даже сейчас гармонично выстроенные отношения в семье до сих пор остаются большой редкостью.

Чем опасно нарушение иерархии в семье

Часто мамы и папы из-за личных проблем и внутренней незрелости возлагают на малыша слишком большую ответственность или наоборот позволяют ему слишком много. Эти признаки сигнализируют, что иерархия в отношениях с близкими была выстроена неправильно.

Несоблюдение ролей в семье приводит к деформации психики ребенка, потому как он еще не в состоянии правильно оценить обстановку и понять, что хорошо, а что плохо.

В душе малыша копятся обиды и претензии, растет чувство вины, что приводит к постоянному внутреннему переживанию событий, происходивших в детстве. В таком случае человек просто не видит возможностей, которые перед ним открываются, и не способен брать ответственность.

В разных семья особенности нарушения иерархии могут немного отличаться, но существуют распространенные механизмы, приводящие к смене ролей в семье.

1. Ребенок и родитель меняются местами

Подобное нарушение иерархии возникает, когда малыш как бы становится родителем для собственных мамы и папы. Он выполняет функции старших членов семьи, а те в свою очередь бегут от ответственности и поступают инфантильно. Важно понимать, что «отсутствие взрослого» в семье серьезно сказывается на ребенке. Он чувствует себя незащищенным, поэтому часто сам жертвует детством и преждевременно взрослеет.

Подобная ситуация часто наблюдается в неблагополучных семьях. Например, если родители страдают алкоголизмом, дети вынуждены тянуть семью на себе: готовить еду, следить, чтобы родители не потратили все деньги на спиртное, а также иногда жестко оберегают границы семьи, скрывая от окружающих, какие ужасы им приходится переживать.

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Еще одна причина указанного нарушения иерархии — ранняя смерть мамы или папы. У детей, переживших горе, часто возникает потребность стать опорой для близких, поэтому они часто берут на себя ведение хозяйства или стремятся финансово участвовать в обеспечении семьи, берут подработки, иногда даже в ущерб учебе.

Столкнувшимся с вышеописанными проблемами сложно доверять свои переживания другим людям, а близких они не хотят расстраивать рассказами о переживаемой боли. Во взрослом возрасте эта проблема часто не дает им реализоваться во всех сферах жизни.

Излишняя осторожность мешает сделать первый шаг к человеку, который им нравится. Но если тот проявляет активность, то в будущих отношениях они чрезмерно опекают партнера, что нравится не каждому. В карьере наблюдается похожая ситуация. Людям трудно попросить о помощи у коллег и делегировать обязанности. Поэтому, даже став руководителями, они будут все выполнять сами, боясь потревожить сослуживцев и спровоцировать конфликт.

И конечно, в будущем человек не сможет перестать быть зависимым от собственных родителей.

«Он берет ответственность за решение проблем мамы или папы, взвалив на себя непосильный груз, потому что ребенок не может <…> заботиться о психическом, физическом и финансовом состоянии родителей. И этот закон действует на протяжении всей жизни», — прокомментировала эксперт.

Из-за постоянного страха за близких человек не может уделить максимум времени собственной семье, так как считает, что должен по первому зову поехать к папе и навести уборку или помочь маме на даче. Конечно, постоянные и внезапные отлучки жены или мужа будут создавать напряжение в паре, что способно спровоцировать скорый разрыв.

2. Родители пытаются дружить с детьми

В современном мире многие родители стремятся стать друзьями собственным детям. Казалось бы, что может быть плохого, если, к примеру, мама и дочь мило могут обсудить различные личные вопросы, делятся секретами и постоянно проводят время вместе? Однако здесь опять прослеживается нарушение иерархии.

«В данном случае фигура взрослого отсутствует, так как родитель спускается на один уровень со своим ребенком. <…> Это тяжело воспринимается психикой малыша, потому что ему данная ситуация видится небезопасной», — поведала психолог.

В этом случае позицию взрослого могут занять бабушка или дедушка, что тоже неправильно, потому как они не могут полностью заменить внукам родителей. Вакантное место «взрослого» способен занять и сам ребенок, решив, что должен взять ситуацию под личный контроль. Часто таким детям потом сложно общаться со сверстниками, так как они привыкли контактировать только со старшими и имеют совершенно противоположные увлечения и взгляды на жизнь. Взрослые также могут подрывать доверие к окружающим, говоря фразы: «Самый лучший друг у тебя — это мама. Случись что, знакомые тебе помогут? Только родители поддержат в сложной ситуации».

Подобный семейный уклад приводит к фатальной ошибке, когда родители начинают делиться с сыном или дочерью деталями своей сексуальной жизни. Эти рассказы оставляют большие травмы в психике ребенка, даже если тому уже исполнилось 18. Некоторые мамы и папы думают, что на личном примере смогут уберечь отпрысков от ошибок или укрепят отношения с ними, но на самом деле эта информация только отталкивает сына или дочь от контакта с близкими.

Какие ошибки родителей чаще всего калечат психику ребенка

Не стоит говорить, какие связи были у папы, делала ли мама аборты. Даже о предыдущих браках рассказывать не следует, можно лишь ограничиться фактом, что родители когда-то состояли в другом союзе. Вышеперечисленные сведения серьезно подрывают авторитет родителя в глазах сына или дочери и перегружают неокрепшую психику. Рано или поздно возникнут обиды и претензии, которые способны перерасти в проблемы в отношениях с противоположным полом и интимной жизни.

«Ребенок не должен ни видеть, ни знать подробности сексуальной жизни родителей. Мамы и папы должны делиться этим со своими друзьями, а не с сыном или дочерью», — предостерегла эксперт.

3. Родители заставляют ребенка принять одну из сторон

Некоторые родители, ссорясь между собой, вовлекают ребенка в собственные распри и заставляют принять ту или иную позицию. Начинаться этот процесс может с невинных вопросов: «Кого ты любишь больше: папу или маму?» Но потом ситуация усугубляется. Родитель, чтобы получить необходимую поддержку, очерняет другого. Это тоже травматично для еще несформировавшейся психики, потому что он любит обоих в равной степени и не осознает отношение к каждому из них.

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Существует и несколько иной вид подобного нарушения иерархии, когда родитель с более мягким характером пугает юного озорника более строгим. Играть в «хорошего и плохого полицейского» тоже не следует, поскольку это тоже деформирует картину мира малыша.

«Вообще, для маленького ребенка мама и папа составляют целый мир, и встать в конфронтацию кому-то из них очень травматично», — прокомментировала психолог.

Самое страшное в этой модели поведения, что таким образом человек отказывается от части себя, что приводит к внутренним конфликтам и как следствие психологическим проблемам.

Случается и так, что родители в оппозицию выставляют не друг друга, а самого ребенка, как-то инфантильно обвиняя его в том, что именно он помешал маме и папе быть вместе или испортил им жизнь.

В будущем выросшие в подобной атмосфере обычно следуют по одному из двух следующих сценариев:

Принимают установку, что они плохие . В подобном случае люди сами притягивают к себе несчастья, словно наказывают себя: быстро тратят зарплату, а потом сидят на одних макаронах, терпят измены партнера, думая, что заслужили подобное отношение.

. В подобном случае люди сами притягивают к себе несчастья, словно наказывают себя: быстро тратят зарплату, а потом сидят на одних макаронах, терпят измены партнера, думая, что заслужили подобное отношение. Пытаются всему миру доказать, что они не такие, как их «плохой» родитель, на которого похожи, или пытаются снова и снова стать лучше, чтобы окружающие увидели их положительные стороны. Подобным образом индивид начинает жить по антисценарию. Во взрослом возрасте он нарочно выбирает профессию отличную от той, которой занимались отец или мать, даже если она ему нравится, ищет кардинально иной круг общения. Однако это требует больших психологических и физических затрат, что отравляет его жизнь и приводит к выгоранию, депрессиям и душевной опустошенности.

«В чем проблема антисценария? Обслуживая эту конструкцию, человек теряет очень много энергии. И это затратно жить не своей жизнью, а доказывая, что ты не такой, как твой родитель», — пояснила эксперт.

4. Первенца назначают на роль родителя младшим братьям и сестрам

Часто родители неосознанно перекладывают ответственность за младших детей на старших, заставляют их готовить на всю семью, убираться, водить малышей на кружки и секции. При этом об интересах первенца мамы и папы нередко забывают, а когда те пытаются сопротивляться требованиям, приводят следующие аргументы: «А кто будет за присматривать за братиками и сестричками? Водить их в школу? Забирать из садика?»

В этом случае надо понимать, что подобное испытание сложно дается детям, потому что они тоже хотят быть детьми, а выполнять функции родителей.

«Ребенок не может брать ответственность за физическую, психическую, эмоциональную составляющие и безопасность младших братьев и сестер. Это пагубно отражается на его дальнейшей взрослой жизни», — прокомментировала эксперт.

Часто выросшие в семьях с нарушением иерархии потом сами не могут стать хорошими мамами и папами или вообще отказывают от того, чтобы завести ребенка.

5. Ребенок — глава семейства

Часто такое случается, когда семья остается без отца. Тяжелый момент сложно пережить всем членам семьи, но ребенок, чтобы поддержать мать, братьев и сестер, решает быть сильным и стать опорой для близких. Он делает все, чтобы родственники не чувствовали нужды ни в чем. Но нередко при этом забывает о себе, ставя крест на карьере и личной жизни.

Еще бывают ситуации, когда мама и сын (иногда такое случается и в отношениях между отцом и дочерью) становятся психологическими партнерами друг другу, поэтому родители не принимают избранников своих детей и пытаются поссорить их с недостойными, по их мнению, избранниками. Эти ситуации тоже негативно отражаются в дальнейшем.

6. Ребенку позволяют все

Появление ребенка — большая радость для каждой семьи. Многие родители даже готовы жизнь положить, лишь бы у их чада было все, что он хочет. Иногда в подобном случае мамы и папы полностью забывают о личных интересах, и весь уклад семьи подстраивают под сына или дочь.

Но данный сценарий приносит больше время, чем пользы, так как на собственном примере родители показывают, что нужно полностью отказаться от собственных интересов в угоду кому-то. Из-за усвоенной в детстве неправильной модели поведения люди могут впоследствии попадать в зависимые отношения и забывать о собственных увлечениях ради второй половинки.

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В некоторых случаях в сознание ребенка в данной ситуации закладывается и другая негативная программа. К примеру, некоторые гиперопекающие мамы не дают малышам сделать даже элементарные вещи: помыть посуду, заправить кровать и самостоятельно принимать решения. Вырастая, такие сыновья и дочери превращаются в бытовых инвалидов, требующих постоянно себя обслуживать. Это негативно отражается на их взаимоотношениях с окружающими.

«Часто бывает, что дети становятся неспособными брать ответственность за себя и свою жизнь. Они привыкли, что мама и папа выполняют каждое их желание моментально, и ждут подобного от других», — прокомментировала психолог.

Кроме того, могут возникать сложности в выстраивании отношений с противоположным полом, так как вряд ли найдутся желающие постоянно угождать избраннику.

Есть еще один важный нюанс при подобном нарушении иерархии. Как правило, родители, если они все кладут на алтарь ребенка, потом требуют или неосознанно ожидают ответа, ставя отпрысков в зависимое положение. Это тоже негативный фактор, потому как человеку приходится разрываться между работой, собственной семьей и родителям, что дается особенно тяжело.

Чтобы избавить сына или дочь от трудностей в будущем, следует правильно выстроить отношения с ним и не требовать больше, чем те могут выполнить в том или ином возрасте. Любые перегибы способны потом сыграть злую шутку и лишить ребенка счастья во взрослом возрасте. Безусловно, мнение детей в семье должно учитываться, функция мам и пап заключается в том, чтобы грамотно контролировать свое чадо и деликатно объяснять, какое поведение приемлемо в том или ином случае.