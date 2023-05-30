«Дает рыбку, а не удочку»: почему ваш ребенок не виноват в плохих оценках

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Во всем мире система образования переживает кризис, считают педагоги из разных стран.

Школы и высшие учебные заведения всегда были магнитом для людей, поскольку только там можно было получить знания. Однако с развитием интернета достать любую информацию стало гораздо проще. Для этого необязательно отправляться пешком в дальние странствия, подобно российскому ученому Михаилу Ломоносову.

Современные технологии позволяют в режиме онлайн слушать лекции из лучших университетов мира, оттачивать разговорные навыки с носителями языка и многое другое. И такой формат кажется многим ученикам намного эффективнее, чем групповые занятия в классе.

В последние десятилетия дискуссии об устаревании системы образования участились. Причем речь не только о России, сколько о мире в целом.

В чем плюсы и минусы современной системы образования? Насколько актуальна современная школьная программа? Дают ли уроки в школе конкурентное преимущество при поступлении в вузы? Какие методики было бы полезно внедрить?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Плюсы и минусы современного образования

Мировые мыслители сходятся во мнении, что современная система образования безнадежно устарела. Так, британский ученый-педагог Уорикского университета Кен Робинсон, обратил внимание, что в большинстве школ обучение детей идет по принципу «командования и контроля». Он отметил, что это было очень эффективно во времена индустриальной эпохи, ориентированной на воспитание рабочих на заводе, однако в век стремительно развивающихся технологий подобный подход — пережиток прошлого.

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Аналогичной позиции придерживается американский экономист Стэнфордского университета Сет Годин, отметивший пагубные эффекты обучения в школе. Например, ученики настолько зациклены на результатах теста, что времени для получения действительно важных практических навыков попросту не остается. Кроме того, формализм учителей и одержимость дисциплиной подавляют молодые таланты, подгоняя их под стандарты в ущерб развитию креативного мышления.

«Основной проблемой современного образования я считаю то, что школа не учит учиться: дает рыбку, а не удочку. С моей точки зрения, важны не сами знания, [а тренировка мозга]. Школа — это тренажер. Большинству учащихся все эти синусы и косинусы в математике не важны, если они не собираются стать инженерами. Важно понимание алгоритмов, способность к абстракции и логическому мышлению, тот же устный счет», — объяснил Ягодкин.

По мнению мнемониста, кризис системы образования связан не с тем, насколько хорошо или плохо тот или иной ученик знает предмет, сколько в подходе к обучению в целом. Детские сады, школы и высшие учебные заведения диктуют, что делать, подавляя волю и инициативу. Ребенка не спрашивают, что ему интересно, а просто по умолчанию дают перечень предметов, заставляя добиваться идеального результата.

«Цель школы — подготовить ребенка к взрослой жизни, научить мозг думать. Для этого важно приучать себя к самостоятельности. Неслучайно в начальных классах такое внимание уделяется домашним заданиям. Желательно, чтобы обучение проходило без принуждения. Ребенок должен уметь работать с информацией, структурировать ее и передавать другим. В идеале — создавать что-то новое, но современная школа уделяет этому мало времени», — пояснил мнемонист.

Таким образом, школьник как бы является заложником ситуации: вместо того, чтобы направить все силы на достижение успехов в какой-либо области, он тратит время на изучение предметов, которые никогда ему не пригодятся.

«У ребенка должна быть свобода выбора предмета. Ему необходимо влиять на свое образование. Например, иметь возможность сдать дисциплину экстерном и больше не ходить на эти уроки. Тогда появляется мотивация и осознание того, что он управляет своей жизнью», — уверен Ягодкин.

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При этом обучение направлено не на раскрытие талантов, а на воспитание средних способностей. Ведь каждая школа стремится соответствовать критериям, а потому будет оказывать давление на учителей и соответственно учеников, от которых будут требовать все большее количество отличных оценок. По этой причине вундеркинды ищут способы перешагнуть классы, чтобы получить доступ к новым знаниям.

«Пример Алисы Тепляковой показывает, что запомнить школьную программу и сдать экзамены в 9 лет вполне реально. Средняя школа на то и „средняя“, что каждый ребенок ее в силах освоить. Это ее и плюс, и минус. Ведь ребенок из любого города может читать, писать, считать — то есть знать то же самое, [что и ребенок из столицы — Прим.ред.]», — аргументировал специалист по нейрофитнесу Ягодкин.

Тем не менее система образования чаще всего оказывает негативное влияние на детей. Главная причина — коллективистский подход, а не индивидуалистский. Так, одаренный в какой-либо области ученик из-за неуспеваемости по остальным предметам будет числиться отстающим. И тогда ему придется пожертвовать своим временем, чтобы «вписаться».

Таким образом, главные проблемы современного образования:

Неаутентичное обучение;

Отсутствие практики;

Невозможность заниматься любимым делом;

Стандартизированная система, исключающая уникальность;

Неквалифицированные педагоги;

Неадекватная нагрузка;

Недостаток мотивации при обучении.

Кроме того, оценки в школе не гарантируют высокий заработков и перспективной должности. Зачастую троечники бывают даже успешнее отличников. Например, британский премьер-министр Уинстон Черчилль показывал низкие результаты, однако это не помешало ему принимать выгодные решения для его страны. Режиссер «Челюстей» Стивен Спилберг вовсе бросил школу, зато его картины трижды удостаивались «Оскара», а создателя теории относительности Альберта Эйнштейна и вовсе считали умственно-отсталым.

Что необходимо внедрить в систему образования

Прежде всего, важно создать комфортные и безопасные условия среды, благоприятствующие обучению. Для этого важно, чтобы учителя не подавляли своим авторитетом, а мотивировали и вдохновляли детей интересоваться окружающим миром.

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Зачастую школьники получают знания, которым не могут найти практическое применение, поэтому педагогам следует использовать в обучении современные технологии. Например, в Швеции ученики решают задачи по химии с помощью напоминающей лего-конструктор видеоигры Minecraft, а в ряде американских и европейских вузов историю искусств изучают с помощью трилогии игр ARTé.

Именно нестандартный подход позволит ребенку самостоятельно погрузиться в предмет. В противном случае уроки превратятся в орудие пытки.

«Ребенка важно научить учиться. Школа — это лифт. Туда достаточно „донести тело“ и за тебя учителя всю информацию „пережуют“. Вуз — это лестница, по ней надо взбираться. Там никто, как в школе, объяснять по двадцать раз предмет не станет. Все знания придется получать самому, а для этого важен навык обучения. Ведь на следующем этапе, работе, их придется применять», — пояснил эксперт.

Чаще школьная система посылает детям сигнал, что они не отвечают за свою жизнь. Все зависит от учителей и родителей. Поэтому вместо того, чтобы брать на себя ответственность, школьники просто плывут по течению. Вырастая, они не понимают, чем им хочется заниматься по жизни. Ведь у них даже не было возможности задуматься о том, что они действительно хотят в погоне за оценками.

«Ни школьных, ни вузовских знаний обычно не хватает для работы. Задача высшего образования — не воспроизводить информацию, а продемонстрировать навык. Увы, с практикой в российских вузах не очень. У меня два высших педагогических образования, и за каждые пять лет обучения мы с одногруппниками провели всего от двух до шестнадцати уроков. На самом деле, я провел тысячи занятий, но уже как репетитор», — уточнил мнемонист.

Когда приходит время определиться с вузом, чаша весов зачастую склоняется в сторону профессии родителей. Благодаря их протекциям и связям выпускник попадает в порочный круг, связывая себя с нелюбимым делом. Последний фактор играет большую роль в построении карьеры. Заслуги родителей могут помочь устроиться на работу, однако отсутствие компетенций и навыков коммуникации будет препятствовать карьерному росту.

«Сегодня же дети после окончания школы выходят без навыка самообучения, глубоких знаний, но зато с аттестатом ЕГЭ и диким стрессом, а потом поступают в вуз, который чаще всего даже не сами выбрали», — пояснил эксперт.

Еще одной важной проблемой современного образования является организация рабочего пространства. Младшее поколение с трудом может целый день слушать монолог учителя, при этом не взаимодействуя с одноклассниками. Поэтому важно сделать урок таким, чтобы ученики могли свободно обмениваться своими идеями и мыслями, не рискуя оказаться осмеянными.

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Вместо зазубривания также необходимо ввести методы обучения, а именно мнемонические техники. Они позволят надолго запоминать информацию даже после сдачи очередных тестов.

«В школьную программу важно внедрять навыки обучения. Прежде всего, мнемотехнику, скорочтение, методы аналогий и быстрого поиска информации, тренировку логики, mind-карты и так далее», — предложил специалист по нейрофитенсу Ягодкин.

И, конечно, главное, для чего нужна школа — возможность определиться с выбором будущей профессии. В современной системе образования между школой, вузом и работой есть большая брешь. В идеале каждая ступень должна готовить человека к следующему этапу, однако отсутствие практических навыков сводит все усилия школьников и студентов на нет.

«Согласно недавнему опросу, 20% выпускников называют свою подготовку удовлетворительной. Такой же процент работодателей считает, что современные, без опыта работы выпускники вуза имеют достаточный уровень квалификации, то есть удовлетворительный. При этом 80% педагогов высшей школы считает, что они дают прекрасную подготовку, полностью соответствующую современным реалиям», — привел пример мнемонист Ягодкин.

Таким образом, возможность во время учебы набраться реального опыта на производстве позволит создать сильные кадры.