Современные дети это не умеют: в чем сегодняшние школьники проиграли бы советским

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Новомодные гаджеты изменили возможности детей, но сильно отразились на обучаемости подрастающего поколения и его восприимчивости к новой информации.

Гаджеты с ног на голову перевернули жизнь людей. Но как и у любого достижения человечества у них есть свои плюсы и минусы. Родители до сих пор спорят, какое влияние технические девайсы и компьютерные игры оказывают на детей. Из-за страсти к виртуальному миру современные школьники стали хуже усваивать знания по сравнению с советскими.

Разобраться в вопросе, эксклюзивно Пятому каналу помог специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Как гаджеты влияют на процесс обучения детей

Многие родители жалуются, что современные дети все меньше интересуются учебой. В этом взрослые обвиняют гаджеты и компьютерные игры. В связи с новыми реалиями мировосприятие современного школьника существенно изменилось по сравнению с тем, какое оно было у советского ребенка. Например, ухудшилась социализация детей. Современные малыши меньше контактируют со сверстниками и их сложно вовлечь в подвижные игры.

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Новомодные устройства трансформировали способности учеников. Школьникам сложно удерживать внимание и усваивать знания, так как в интернете информация подается частями. Когда ребенок с раннего возраста привык потреблять все новое маленькими порциями, то у него развивается, так называемое, клиповое мышление. Из-за этого малыш не может сконцентрироваться на большом по объему материала.

«Если современного школьника посадить в библиотеку и дать ему книгу, то даже очень умный по современным понятиям ученик будет проигрывать более младшему ребенку в советской школе, который, может, столько и не знает, но он способен свое внимание удерживать час, полтора, два на одной статье, на каком-то тексте. Современные дети этого делать, к сожалению, не умеют, потому что им это <…> не упражняется», — объяснил специалист по развитию мозга и навыков обучения.

Если раньше ребенку приходилось постоянно проявлять усидчивость, самому находить информацию, структурировать ее и анализировать, то сейчас многие родители не обращают должного внимания на воспитание этого качества, поэтому у школьника часто возникают сложности.

Влияние компьютерных игр на детей: плюсы и минусы

Влияние компьютерных игр на психику ребенка, по словам эксперта, индивидуально. Оно зависит от его природных качеств и того, сколько времени он тратит на это занятие.

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Главными плюсами компьютерных игр являются тренировка внимания и получение опыта достижения. Ребенок фокусируется на своем герое и всеми силами старается достичь поставленной цели, стараясь не отвлекаться на внешние раздражители. За положительные результаты школьник открывает новые уровни и получает различные приятные бонусы: монеты, драгоценные камни, оружие. Такая мотивация помогает ему больше погрузиться в игру, поэтому следует ограничивать время, которое малыш проводит перед экраном гаджета.

Но шанс достичь результата всегда довольно шаткий. Герой может и проиграть или по сценарию некоторых игр погибнуть. Неопределенность и обеспокоенность за виртуального персонажа повышает в организме ребенка выработку гормона стресса — кортизола.

«Организм ребенка начинает постоянно вырабатывать кортизол, потому что там опасная ситуация, стресс, и он находится в постоянной собранности, <…> потому что страшновато за себя, за героя, за нарисованных персонажей», - сообщил Ягодкин.

Если школьник находится в таком состоянии постоянно, то это может плохо отразиться на здоровье.

Провоцируют ли гаджеты на агрессию

Существуют родители, которые считают, что компьютерные игры провоцируют ребенка на агрессию. Но многие исследователи сходятся на том, что дети наоборот выплескивают агрессию в виртуальный мир, что позволяет им побороть гнев и успокоиться.

«Вместо того чтобы разбить окно или там (толкнуть другого, — Прим. ред.) ребенка, он стреляет в компьютерной игре, выпускает пар и канализирует свою агрессию», — сообщил эксперт.

Другие специалисты говорят, что жестокость в виртуальном мире может усилить гнев школьника.

«Есть дети, которые, наоборот, разгоняют на этом поле адреналин, и наоборот, агрессия усиливается», — сообщил Ягодкин.

Однако комплексного исследования этого процесса пока нет. Чтобы получить точные данные, надо учитывать многие факторы.

Почему дети уходят в компьютерные игры и меньше интересуются учебой

Яркая сменяющаяся картинка, интересный процесс и постоянное подкрепление затягивают школьника в виртуальное пространство. Оно для него становится более привлекательным, чем реальный класс и учитель, который за время урока не успевает уделить внимание и поощрить всех подопечных.

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«Это (компьютерные игры. — Прим. ред.) сделано умными, хорошими, правильными психологами, которые изучают игровую динамику, дофаминовые связи и, собственно, реализуют это в играх, потому что их задача: вложенные миллионы должны давать новые и новые миллионы», — рассказал эксперт.

Чтобы стимулировать тягу к знаниям у ребенка и отвлечь его от виртуальной реальности, нужно постоянно поощрять его за старания. Вовлечь школьника в образовательный процесс проще во время индивидуальных занятий, на которых учащемуся в доступной игровой форме смогут объяснить весь сложный материал, а также будут поощрять каждый его маленький шаг на пути к успеху.