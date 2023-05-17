Готовимся к экзаменам правильно, или Чем вредна школьная зубрежка

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Школьникам с детства твердят заучивать правила наизусть, однако сегодня есть и другие, более действенные методы обучения.

Подготовка к экзаменам — дело хлопотное. Порой кажется, что освоить огромный объем информации просто невозможно. И тогда чаще всего школьник или студент начинает заучивать материал наизусть.

Но так ли полезна зубрежка? Какие методы наиболее эффективны при обучении? Как морально подготовиться к сдаче экзаменов?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Чем вредна зубрежка при обучении

Дословное повторение информации много раз подряд является чуть ли не самым древним способом обучения. Ведь учебники, как и письменность, появилась не сразу, поэтому ученики слушали своих педагогов, стараясь запомнить урок так, чтобы «от зубов отскакивало». Однако сегодня этот метод вряд ли можно назвать самым эффективным. Даже напротив, как показала практика, большинство учащихся школ и вузов испытывают ряд затруднений.

«Многократное повторение, как известно, мать учения. Но мать — персонаж хороший, а повторение не очень, так как, по сути, мы натираем на нашем мозге мозоль. Поскольку организм у нас молодой-здоровый, эта мозоль быстро рассасывается», — привел пример Ягодкин.

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Прежде всего, минус зазубривания уроков — в неэффективности. Школьник в среднем затрачивает гораздо больше энергии и времени на запоминание материала, зачастую не вникая в его суть. Таким образом, благодаря кратковременной памяти ему удастся сдать экзамен, но уже на следующем занятии он может не ничего вспомнить. Но, как говорил гениальный ученый Альберт Эйнштейн, знание — это то, что остается, когда забывается все выученное.

«Все усилия мы потратили на зубрежку в том возрасте, в котором, как считается, мы запоминаем информацию лучше всего. В итоге за 10 тысяч часов школьной программы знаний у выпускника остается минимум. Приведу пример. Свое второе высшее образование я получил менее, чем за тысячу учебных часов. Сейчас я могу его применять, хотя за то же самое время я мог не выучить английский в школе», — объяснил специалист по нейрофитнесу.

В то же время нельзя сказать, что заучивание наизусть стихов, иностранных слов или математических формул совсем бесполезно. Тем не менее ученик должен понимать сам алгоритм, почему все устроено именно по таким правилам, а не иначе. Но чтобы знания действительно остались в памяти, им необходимо найти практическое применение. Например, считать проценты в магазине.

«Сама по себе зубрежка, как и инструмент запоминания, мало полезна, потому что большую часть того, что мы учили в школе, мы забываем. Редко кто может назвать с ходу 4 класса неорганических соединений из химии, хотя учили мы это два года подряд и каждую неделю делали домашние задания», — аргументировал мнемонист.

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Основная причина нелюбви детей к зубрежке — скука. Из-за монотонного и, по сути, механического повторения одного и того же начинает снижаться концентрация, а в голове появляется ощущение «будто ком». Возрастает утомляемость и капризность, в результате чего формируется стойкое отвращение к знаниям.

«Зубрежка бесполезна как способ получения знаний, потому что очень скучна, долга и неприятна. Это демотивирует детей. Ладно бы, если информация запоминалась надолго, но нет. Практический сразу она забывается. И неважно, сколько раз мы повторяем, например, неправильные глаголы в течение 5 лет, если теперь их не помним», — считает эксперт.

Кроме того, быстрое «стирание из памяти» информации создает ощущение Сизифова труда, когда материал забывается почти сразу же после экзаменов, а значит тот же самый объем предстоит запоминать снова.

Учителя часто преувеличивают значимость каких-то правил, заставляя детей учить наизусть чуть ли не целые параграфы. Подобный подход невротизирует учащихся, поскольку у них формируется страх ошибок, на которых, как известно, учатся. Однако зазубривание как как бы исключает возможность неверного ответа.

Минусы зубрежки:

Нерациональное расходование времени и энергии;

Быстрое забывание пройденного материала;

Неуверенность и страх ошибиться;

Притупление воображения и самостоятельности;

Снижение мотивации;

Невозможность вольно пересказать материал и ответить на вопросы.

Какие методы лучше всего помогут запомнить новую информацию

Чтение и пересказ в вольной форме

Эффективнее всего улучшить навык речи и памяти помогает чтение. Доказано, что люди, которые много читают, также обладают тем, что принято называть природной грамотностью. Даже не зная всех правил языка, они интуитивно чувствуют верное написание и произношение. Кроме того, очень полезно читать вслух и пересказывать прочитанное в вольной форме. Особенно это поможет преодолеть стеснительность на уроках литературы и истории.

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Игровое обучение

Одним из наиболее эффективных подходов в образовании можно назвать эдьютейнмент (Edutainment), поскольку он соединяет обучение и развлечение. Благодаря тому, что процесс получения знаний становится увлекательным, ребенок проводит за ним больше времени. Геймификация широко применяется в странах Европы и США. Например, в 2013 году компьютерная игра Minecraft, визуально представляющая собой кубики лего, стала обязательной на уроках в шведских школах. В Австралии эту игру используют на уроках естествознания, а в США — для изучения истории.

Мнемонические техники

Легко запомнить большой объем информации можно при помощи мнемонических техник. Например, одним из эффективных методов считается «Римская комната Цицерона», названный в честь римского оратора и философа, который отличался феноменальной памятью на даты, имена и цитаты.

Суть техники в том, что для запоминания ключевых элементов их необходимо расставить в определенном порядке в хорошо знакомом помещении, например, собственной квартире. Затем следует во всех деталях воспроизвести в воображении эту комнату, чтобы вспомнить то, что зафиксировано в памяти.

Написание конспектов

Конспекты способны нередко выручить школьников и студентов, однако наиболее эффективно не переписывать дословно информацию, а пересказывать собственными словами (за исключением формул и прочих понятий, не терпящих интерпретации). Писать от руки можно также, озвучивая материал вслух. Таким образом, работает не только зрительная память, но и осязательная и аудиальная.

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Визуализация информации

Полезно не только фиксировать текст, но и снабжать его рисунками или схемами, поскольку любая информация, имеющая эмоциональное подкрепление, надолго остается в памяти. Также можно выделять важные моменты фломастерами, цветными ручками, закладками или наклейками. Это помогает удерживать фокус внимания и отделять главное от второстепенного. К тому же, школьник может по отдельным словам самостоятельно вспомнить материал, благодаря ярким ассоциациям.

Как морально подготовиться к сдаче экзамена

Отдельно следует сказать о здоровом образе жизни и комфортной рабочей обстановке, которые влияют на процесс запоминания. Вместо того, чтобы проводить бессонную ночь за зубрежкой, лучше просто прочитать материал, выделив главные моменты, затем пересказать кому-нибудь и вернуться к книге, отметив про себя неясные или сложные места.

После этого следует вовремя лечь спать. Наутро можно проснуться пораньше и плотно позавтракать, а затем пробежать материал глазами. Желательно также снова воспроизвести текст кому-нибудь из школьных друзей — так будет больше шансов друг друга проверить.

И, наконец, самое главное: перед любым тестом или экзаменом выкинуть из головы мысль о неудаче, поскольку кортизол (гормон стресса) тормозит мыслительную активность. Чтобы психологически настроиться на оптимизм, можно произнести аффирмации и улыбнуться перед зеркалом — это пробудит мышцы лица, автоматически вызвав хорошее настроение.