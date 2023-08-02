«Это неизбежно»: 4 правила семейного этикета, которые спасут брак от развода

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Черная полоса в отношениях рано или поздно настигает большинство пар, и не всем удается ее успешно преодолеть. Пережить кризис и избежать расставания помогут простые правила семейного этикета.

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Многие пары боятся наступления кризиса в отношениях как огня. И с одной стороны это оправдано, сложный этап может выявить серьезные проблемы и привести к горькому расставанию, но это также и отличная проверка на силу и крепость чувств возлюбленных.

Главное, утверждают эксперты, понять, что взлеты и падения — это неизбежная часть взаимоотношений, которую вполне реально преодолеть, если вовремя замечать надвигающиеся проблемы и разрешать их сообща.

В эфире радио «Петербург» психолог и писатель Татьяна Белоусова рассказала, как создание и соблюдение правил семейного этикета может помочь пережить кризисы и укрепить чувства.

Как понять, что пара переживает кризис

Отношения, которые настиг кризис, не перепутать ни с чем. В это время возлюбленные ярко ощущают спад любовной эйфории и раздражаются по самым незначительным мелочам. В диалогах с друзьями все чаще мелькают жалобы на резко изменившегося партнера, холодность и вечное недопонимание.

В этом случае психологи выделяют две линии поведения:

Полное игнорирование проблем и нежелание идти на контакт. Такие люди твердо убеждены, что негативные изменения в паре коснулись только их, поэтому лучшая стратегия — отстраниться на период размолвок и разобраться в себе в одиночку. Громкие ссоры и постоянные упреки. У возлюбленных не получается быстро найти компромисс и договориться, любые разговоры тут же превращаются в конфликт.

Среди общих признаков: появляются навязчивые мысли, что отношения уже никогда не придут в норму и лучшее разрешение ситуации — это расставание.

Три, пять, десять: через какие кризисы проходит большинство

Серьезные проблемы и склоки в паре зачастую происходят уже спустя год отношений. И этому есть вполне объяснимые причины.

«Наши люди не очень любят слово „труд“ в отношениях. Вот не знаю уж почему, но вот любовь [для всех] — это что-то чудесное, волшебное. Поэтому сначала всегда есть иллюзии. Мы себе придумываем партнера, идеализируем. И, собственно, главная задача в отношениях в том, чтобы прорабатывать это, выходить на какой-то „реальный облик“ вашей второй половины (видеть не только положительные, но и отрицательные черты человека)», — комментирует психолог.

Кризис первого года напрямую связан со спадом сильных чувств: ко многим приходит понимание, что возлюбленный не идеальный человек, а в отношениях не все бывает гладко. Только сумев снять «розовые очки» и приняв вторую половинку со всеми особенностями характера и недостатками, пара в силах преодолеть трудности.

Следующий этап известен многим благодаря нашумевшему бестселлеру «Любовь живет три года» Фредерика Бегбедера. Кроме того, кризис трех лет даже имеет научное обоснование. Согласно мнению ученых-эволюционистов, в древние времена именно столько требовалось людям для успешного создания семьи и рождения детей. Все этапы проходили под сильным влиянием гормонов, которые по истечении срока возвращались к нормальным значениям, но люди не расходились, так как теперь их связывали семейные узы.

Современные пары относятся к вопросу рождения детей и взаимным обязательствам намного осторожнее предков и нередко делают выбор в пользу отношений, которые развиваются медленно (и бездетно). Поэтому избежать кризиса трех лет удается немногим. Но не нужно трактовать истоки кризиса однобоко. Не обязательно спешить заводить детей, главное, не забывать о постепенном развитии отношений. Например, особенно остро этот период переживают возлюбленные, которые не обсуждают общие планы на жизнь, совместный переезд, возможную регистрацию брака.

В это время нельзя бездействовать. Не решив назревший конфликт, пара рискует распасться, даже не дойдя до кризиса семи лет, когда возлюбленные оглядываются назад и анализируют совместно прожитые годы.

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Бороться или расставаться: что делать паре, которую настиг кризис

В первую очередь, пара должна изменить свое отношениях к подобным периодам. Кризис — это не препятствие, а отличная возможность увидеть и наконец закрыть неразрешенные вопросы, которые накопились у возлюбленных друг к другу за несколько лет.

«Кому-то дано два года, кому-то пять лет. У всех своя скорость, <…> это неизбежно. Наступает в чем-то прозрение, <…> разочарование. Но если есть сексуальное притяжение, <…> удобное партнерство, [проблемы можно преодолеть]», — поясняет эксперт.

Здесь, как и в любой любовной проблеме, важен разговор. Только в конструктивном диалоге возлюбленные в силах определить корень конфликтов и найти хорошее решение.

Кроме того, кризис зачастую сигнализирует о том, что пара не сумела обустроить вокруг себя атмосферу, которая не даст чувствам угаснуть и смениться перманентным фоновым раздражением. Поэтому так важно внедрять в отношения правила семейного этикета.

Первое правило: равное распределение обязанностей

В современных реалиях четко очерченные мужские и женские социальные роли стерлись. Сегодня представители обоих полов одинаково загружены домашними и рабочими делами, поэтому традиционная дележка обязанностей уже не актуальна.

«Залогом <…> семейной жизни является правило — кто свободен, тот и встал [за работу], либо тот, кто хорошо делает ту или иную часть семейных обязанностей. Я думаю, надо уточнить, что удобное партнерство — это не о том, когда один все делает, а другой просто обалдел и едет на шее. Это — взаимопомощь», — рассказывает психолог.

В равном распределении дел проявляется нечто большее, чем просто справедливость. Таким образом возлюбленные могут проявить уважение и заботу друг к другу. Например, приготовить вкусный ужин второй половинке, которая задержалась на работе допоздна, или прибраться накануне приезда избранника из командировки.

Здесь же вполне возможна другая ситуация, когда возлюбленные распределяют домашние дела по навыкам. Например, у плиты стоит лишь тот, кто лучше готовит. Выбор в пользу подобной стратегии чреват ссорой. В удобном партнерстве возлюбленные не перекладывают обязанности, а помогают и взаимозаменяют друг друга. К тому же, существует немало пар, которые одинаково не любят готовку или уборку. В этом случае эксперт советует подходить к разрешению вопроса в игровой форме и не забывать о равенстве.

«Можно это превратить в какую-то игру совместных <…> открытий. Новых рецептов, даже самых банальных <…>. Я, между прочим, замуж выходила, умела только яичницу пожарить. Я готовила щи и думала, что чего-то не хватает. Выяснилось, что капусты. Поэтому и сейчас я готовлю вкусно, но не очень люблю это делать. У нас в основном шеф-поваром выступает муж», — рассказывает психолог.

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Второе правило: маленькие совместные ритуалы

Налаживание здоровой атмосферы любви и нежности в паре начинается с малого — совместных ритуалов. То же приветствие после пробуждения, благодарность за вкусный обед или приятный сюрприз по возвращении возлюбленного из поездки.

«Например, утром вы выходите на кухню, кто-то уже сидит, пьет кофе. Сказать „Доброе утро“ — это так просто, так естественно. Но, я попала однажды так на конференции научной в номер с барышней. <…> И будучи в номере, она не здоровалась, не прощалась. Мне было так неуютно, я, естественно, все это ей говорила. Она стала здороваться, желать доброго утра и спокойной ночи. <…> Делать вид, что в комнате никого нет, по-моему, глупее не придумаешь», — поясняет эксперт.

Незначительные мелочи в коммуникации позволяют быстро и ненавязчиво проявлять заботу и ежедневно напоминать о своих чувствах. Кроме того, это правило отлично вписывается в любые человеческие взаимоотношения и позволяет выстраивать прочные связи как с возлюбленным, так и с друзьями, детьми.

«И тут недавно совсем у нас были гости, мальчик лет десяти. И его бабушка говорит за столом: „Скажи ‚Спасибо‘, когда встаешь из-за стола“, <…> или, что не принято выбегать из-за стола, пока все не поедят. Вот это тоже пришлось упомянуть этому молодому человеку. То есть, вы понимаете, что в его среде этих правил нет», — комментирует специалист.

Именно поэтому крайне важно для взращивания правильных семейных ценностей вводить в отношения так называемую «ритуальную часть». Она позволяет заранее предугадать зарождающуюся ссору и решить ее. К примеру, кто-то из возлюбленных с утра молчит, хотя до этого всегда был приветлив — явный признак зреющих проблем, о которых следует расспросить и предложить помощь.

Еще одно существенное преимущество — наглядная демонстрация здоровых привычек и ценностей помогает детям сформировать в голове образ благополучной семьи и пронести его в свою взрослую жизнь.

Третье правило: сделать разговоры и обсуждения в паре нормой

Одна из важнейших привычек, которой парам точно не рекомендуется пренебрегать, — это постоянные обсуждения без стеснения и домысливания лишнего. Ведь зачастую причиной конфликтов становится банальное отсутствие диалога. К примеру, девушки любят ждать и надеяться, что их возлюбленный догадается купить цветы или сделает комплимент новой прическе, а после обижаются, не получив нужную реакцию.

«Вообще, язык нам дан для того, чтобы поговорить. <…> Без разговоров, без выяснения отношений, без объяснения позиции и корректировок мы домысливаем все, что не понятно», — объясняет психолог.

Вот почему так важно выстраивать отношения, в которых диалог и обсуждения являются нормой.

Четвертое правило: не выяснять отношения прилюдно

Более понятное и близкое русскоговорящему человеку правило «не выносить сор из избы» работает одинаково во всем мире. Публичные словесные перепалки зачастую приводят к появлению третьих лиц в делах возлюбленных и вредным, однобоким советам со стороны друзей и родственников.

«Вообще, не принято делать замечание другому в публичных местах. <…> Это единственное правило, которое записано во всех культурах. <…> Этикет — это неписаные правила, но <…> [исключение] одно — не делать замечание другому, тем более публично. Не важно, это твой родственник, друг или посторонний человек», — комментирует эксперт.

Кроме того, эмоциональные сцены на людях могут пошатнуть уверенность и чувство собственного достоинства второй половинки, поэтому в моменте важно сдержать себя и постараться обсудить конфликт без лишних глаз и ушей.