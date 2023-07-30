Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рост социальных пособий и пенсий в регионах России, новые выплаты для малообеспеченных семей и введение цифрового рубля — какие законодательные инициативы вступают в силу в августе?

Конец лета окажется по-настоящему щедрым на изменения. Россиян в последний летний месяц ожидают нововведения в социальной и экономической сферах, также некоторые законопроекты затронут и область туризма.

Пятый канал собрал главные законы, которые вступают в силу в конце лета.

Кому повысят пенсии с 1 августа 2023

В последний месяц лета в России ожидается ежегодный перерасчет пенсии. В отличие от индексации, эта процедура распространяет на тех, кто пока не вышел на заслуженный отдых и продолжает трудиться. Таким образом граждане копят стаж и пенсионные баллы, а работодатели уплачивают налоги за таких подчиненных.

Читайте также Отдых по улетным ценам: кому в России положены льготные авиабилеты

Чтобы учесть все нюансы и правильно начислять выплаты, каждый август Социальный фонд России (СФР) делает перерасчет с учетом измененных данных. Но при увеличении пособия есть одно важное ограничение: повысить размер пенсии не могут больше, чем на стоимость трех пенсионных баллов.

Право на повышение имеет каждый работающий пенсионер. При этом никаких заявлений не требуется. Процедура проводится автоматически. Рост пособий по старости предполагается и для лиц, которые прекращают трудовую деятельность после 1 августа 2023. Таким пенсионерам проведут перерасчет, и они станут получать чуть большую сумму.

Выплаты в увеличенном размере в августе ожидают и граждан России, отметивших 80-летие. Уже на следующий месяц после юбилея они получат значительную прибавку: фиксированная часть пенсии для них вырастет вдвое.

Новая выплата для нуждающихся семей

Преобразования в социальной сфере ожидаются в некоторых регионах России. Так, в августе проживающие на территории Московской области малоимущее многодетные семьи получат ежегодную денежную выплату на каждого ребенка, пока тот учится в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях. Причем не важно — на начальной, общей или средней ступени находится школьник. Выплату продолжат начислять, пока ребенок не завершит там обучение, но предоставляться она станет раз в год.

Размер, порядок и сроки выплаты этой льготы нуждающимся устанавливаются Правительством Московской области. В текущем году сумма составит семь тысяч рублей. Их будут выплачивать дополнительно к установленной единовременной субсидии в три тысячи рублей, которую выдают на подготовку школьника к 1 сентября.

Получить деньги могут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения. Сейчас эта величина в указанном субъекте составляет 17 277 рублей.

Также в некоторых регионах России малоимущим многодетным семьям начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку ребенка к школе. В каждом субъекте России порядок предоставления льготы отличается, поэтому лучше обратиться в местное отделение СФР, чтобы узнать подробнее о программе.

Вводится курортный сбор при поездке в Санкт-Петербург

С 1 августа 2023 расширяется список регионов России, в которых введен курортный сбор для приезжающих туристов. Теперь всем, кто планирует отдохнуть в Санкт-Петербурге, придется дополнительно платить сто рублей в сутки. Данная программа, как утверждается в законодательной инициативе, продолжит действовать в тестовом режиме до конца 2024 года.

Сбор должны будут выплачивать совершеннолетние туристы, решившие остановиться в гостинице и других помещениях временного проживания в Северной столице больше, чем на сутки. Деньги пойдут в городской бюджет.

Но есть категории граждан России, на которых не распространяется данная мера. К ним относятся:

ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий;

инвалиды I и II групп;

награжденные званием Героя и полные кавалеры ордена Славы;

малоимущие семьи;

дети и студенты до 24 лет, обучающиеся очно в петербургских вузах;

спортсмены;

жители города;

больные туберкулезом и те, кто прибыл на лечение.

Список регионов, в которых введен курортный сбор, также пополнился федеральной территорией «Сириус» в Краснодарском крае. Подобная программа уже несколько лет действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Автомобили подорожают после повышения утилизационного сбора

С 1 августа 2023 в стране повышается утилизационный сбор на легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация коснется как новых видов техники, так и машин с пробегом, ввозимых в Россию для перепродажи.

Юрист или адвокат: кому доверить дело в суде и как выбрать хорошего специалиста

Исключение сделают для тех транспортных средств, у которых объем двигателя не превышает трех литров для личного пользования. Владельцам данных автомобилей предложат льготные условия: 3,4 тысячи рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет.

По новым правилам Минпромторга, в среднем ставка по утилизационному сбору проиндексируют:

в 1,7 — 3,7 раза на легковые авто;

в 2,5 — 3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили;

в 1,7 — на грузовые.

Вступает в силу закон о цифровых рублях

В дополнение к имеющимся наличным и безналичным средствам платежа Государственной Думой утверждена третья форма национальной валюты. В обращение в экспериментальном порядке войдет цифровой рубль. В тестировании данной единицы согласились участвовать 15 банков.

Читайте также Движение вверх: как вырастет МРОТ в России в 2024 году

Предполагается, что эта система будет схожа с обращением безналичных денег. Цифровыми рублями станет возможным оплачивать покупки в магазинах, переводить суммы на другие электронные кошельки. Со временем по заявлению граждан России в такой форме смогут начислять пенсии и пособия.

Единственное, что обладатели цифровых денег не смогут сделать, — это открыть вклад, получать кредиты и проценты на остаток при оплате новой формой денежных средств. Сделать это будет возможно только, переведя их в безналичный вид.

Важно понимать, что цифровые рубли — это не новая криптовалюта. Данная единица обеспечиваются резервами и активами государства и выпускать их может только Центральный банк России.

Появление данной платежной единицы расширит контроль за чистотой финансовых операций.

В российских вузах завершается приемная кампания

В августе заканчивается зачисление в российские высшие учебные заведения. Сдать оригиналы документов (аттестаты, дипломы о среднем специальном образовании) или выставить отметки об их предоставлении на сайте «Госуслуги» можно до 3 августа при поступлении по общему конкурсу.

Уже с 4 по 9 числа последнего летнего месяца выйдут приказы о зачислении. Дополнительный набор по программам бакалавриата и специалитета завершится не позднее 29 августа.