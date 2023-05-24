Юрист или адвокат: кому доверить дело в суде и как выбрать хорошего специалиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Победа в суде и ликование или поражение и разочарование — набор финальных эмоций во многом зависит от выбора специалиста. А определить его можно всего по трем критериям.

Когда дело доходит до судебного разбирательства, самым важным считается найти хорошего представителя и защитника. Именно он поможет без лишнего стресса и паники разрешить проблему и выиграть сложное дело с максимальными преференциями.

Увы, как и в любой сфере, на рынке юридических услуг встречаются как квалифицированные кадры, так и откровенные обманщики. Как не прогадать с выбором юриста и чем он отличается от адвоката, эксклюзивно Пятому каналу рассказал директор юридической фирмы Виктор Потапов.

Кто может выступать представителем в суде

На сегодняшний день по текущему законодательству России представителем в суде имеют право выступать:

Адвокаты;

Граждане с высшим юридическим образованием;

Граждане с ученой степени в области юриспруденции.

Исключение составляют мировые и районные суды.

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Однако в начале мая 2023 министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой разрешить только адвокатам участвовать в судебном процессе. По его мнению, это повысит качество юридических услуг и поможет отфильтровать плохих специалистов.

Если предложение будет поддержано и обычным юристам запретят представлять граждан в суде, по мнению эксперта, следует ожидать двух тенденций.

Во-первых, в краткосрочной перспективе по России вырастет стоимость услуг, поскольку коллегия адвокатов не сможет принять в обычном режиме количество поступающих заявок от клиентов. Кроме того, скорее всего, увеличится безработица среди юристов, которым потребуется в срочном порядке повышать квалификацию и нарабатывать трудовой стаж.

Во-вторых, через два-три года в стране вырастет качество предоставляемых услуг.

www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

Чем юрист отличается от адвоката

Для многих понятия «юрист» и «адвокат» равноценны, однако согласно букве закона, между ними есть существенная разница.

Юристами автоматически становятся при получении высшего или среднего юридического образования — после окончания университета или колледжа. А чтобы называться адвокатом, необходимо быть юристом с особым профессиональным статусом:

иметь диплом о высшем юридическом образовании;

работать по специальности не менее двух лет или не менее года стажироваться в адвокатском образовании;

успешно сдать квалификационный экзамен.

Проще говоря, все адвокаты — юристы, но далеко не все юристы — адвокаты.

«Адвокат — это статус. Единственный плюс у адвоката: он в праве выступать в качестве защитника в уголовном процессе. Юрист не имеет права это делать», — пояснил Потапов.

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То есть, юристы могут вести дела по гражданским, семейным, наследственным и другим категориям, а адвокаты — по всем перечисленным, а также уголовным и административным. Адвокат может получать необходимую клиенту информацию, направляя от своего лица запросы напрямую в соответствующие инстанции. Юристу же придется действовать через суд путем подачи ходатайства как обычному гражданину.

Адвокат связан с клиентом особой адвокатской тайной, а при работе с юристом придется составлять отдельный договор о неразглашении конфиденциальной информации.

При этом на деятельность адвокатов накладывается больше ограничений, чем на юристов. Так, адвокат не имеет права работать по трудовому договору и, кроме непосредственно оказания адвокатских услуг, может заниматься только научной, творческой или преподавательской деятельностью.

Как отличить хорошего юриста от плохого

Попасть в руки плохого специалиста, который окажет некачественные услуги, можно как при выборе юриста, так и адвоката. Чтобы не горевать после суда, нужно присмотреться к человеку. Существуют несколько «звоночков», которые должны насторожить при общении.

Обещает стопроцентный результат

Уверенность — это хорошо, а вот излишняя самоуверенность должна вызвать сомнения.

«Я считаю огромнейшей ошибкой, когда человек обещает 100% выиграть дело. Таких дел не бывает, потому что решение выносит судья, а не адвокат или юрист. Он только сопровождает в соблюдении законодательства РФ. Бегите от такого юриста», — посоветовал Потапов.

Хвалится опытом в другой сфере

Крайне желательно ознакомиться, какие конкретно судебные дела и в каких областях данный специалист действительно выиграл. Если он, например, успешно разрешил спор с наследством, это не дает никакой гарантии, что юрист поможет получить максимум преференций при бракоразводном процессе.

«Обычный пример: адвокаты в основном занимаются уголовными делами. Они далеко не всегда компетентны, например, в сфере разводов и разделе имущества», — объяснил специалист.

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Умалчивает пошаговую стратегию

Опытный юрист всегда распишет, что и в какой последовательности он собирается делать ради ваших интересов.

«Нужно задавать конкретные вопросы, какие действия будут производиться, чтобы достичь результата по защите ваших прав или по восстановлению ваших прав», — добавил эксперт.

Также не лишним будет почитать отзывы о выбранном специалисте и юридической фирме, где он работает.