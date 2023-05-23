Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2023 года

С 1 июня 2023 в России вступают новые правила начисления социальных выплат и пенсий

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Новые правила начисления пенсий, запрет на импорт автомобилей, появление особой маркировка на ряде товаров — какие законы вступают в силу в начале лета?

В жизни россиян 1 июня произойдут важные перемены. Государственные нововведения коснутся разных сфер жизни. На первый план выйдут вопросы социальной политики и промышленности.

В своем материале Пятый канал собрал главные нововведения, которые начнут действовать в первые дни лета.

Новые правила начисления социальных выплат с 1 июня 2023

Уже с 1 июня изменится график получения мер социальной поддержки. Некоторые пособия давно начисляются по определенному графику, однако не все выплаты начисляются в определенный срок.

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В Социальном фонде России решили назначить единую по всей стране дату выплаты материнского капитала. Первые выплаты будут теперь совершаться пятого числа каждого месяца. Деньги будут перечисляться не за текущий период, а за прошедший. Так, 5 июня семьям перечислят деньги из материнского капитала за май.

В ведомстве напомнили, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов имеют право на дотацию из материнского капитала. При установлении нуждаемости учитываются не только зарплаты родителей, но и начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и социальные выплаты. Раньше оформить льготу можно было только на второго ребенка. С 2023-го она предоставляется на каждого малыша, не достигшего трехлетнего возраста. Заявление на получение материальной помощи можно подать через портал «Госуслуги».

Некоторые семьи ждут выплаты в увеличенном размере. На повышение суммы могут рассчитывать граждане России, которые не подавали заявлений на такую форму материальной помощи с января 2023 года. Прибавка ожидает и тех, кто ранее получал дотации в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка в случае, если в регионе значение этого показателя подняли, а доход семьи не увеличился. При подобном раскладе размер материальной помощи может увеличиться на 75% или даже 100%.

Повышение пенсий для некоторых категорий граждан с 1 июня 2023

Изменения в данной сфере длятся еще с начала мая. В последний весенний месяц жителям осажденного Сталинграда присвоили статус ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь граждане России начнут получать те же льготы и меры социальной защиты, которыми наделены удостоенные медалей «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Так, они получат право на дополнительные выплаты в размере около четырех тысяч в месяц и полный набор социальных услуг. У новой категории ветеранов появится право на дополнительную материальную помощь в размере 500 рублей в месяц и льготы по пенсионному обеспечению.

Повышение пенсий с 1 июня ждет пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированные выплаты для россиян такого возраста в начале лета увеличат вдвое.

Получат прибавку и те пенсионеры, кому проведут перерасчет за выслугу лет. Например, если человек подтвердит получение дополнительного трудового стажа. В этом случае можно подать заявление через «Госуслуги», чтобы количество отработанных лет пересмотрели и назначили пенсию в большем размере.

Изменение в системе маркировки товаров в России с 1 июня 2023

Минпромторг России с 1 июня 2023 расширяет список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. В начале лета особые QR-коды появятся на спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, верхней одежде и продукции из искусственного меха.

Основная причина обязательной сертификации данных изделий заключается в огромном обороте товаров незарегистрированных в России фирм. Распространенным явлением на рынке также стал ввоз натурального меха под видом заменяющих материалов.

Инициативу введения особой маркировки на данном перечне продукции поддержали многие известные компании, специализирующиеся на реализации одежды и экипировки.

Ужесточение правил выпуска и ввоза автомобилей с 1 июня 2023

С 1 июня вступают в силу дополнительные требования к отечественным и импортируемым автомобилям. В Минпромторге РФ решили поэтапно вернуться к нормам Технического регламента, касающегося безопасности российских машин.

Выпускаемые на территории России авто теперь будут проверять на соответствие экологическому стандарту на уровне не ниже Евро-2. А c ноября 2023 на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.

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Согласно новым правилам, с 1 июня будет запрещен ввоз автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке. Министерство предложило ввести такой запрет до 1 февраля 2024-го. По новым правилам легковой транспорт теперь будут проверять на наличие устройств вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Прекращение работы российских грин-карт с 1 июня 2023

Российские «Зеленые карты» (аналог страхования транспортных средств по ОСАГО, но действующий за рубежом) с 1 июня будут не действительны в странах Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании, причем неважно, когда автовладелец их получил. Чтобы передвигаться по территории указанных стран на личном транспорте, придется приобрести местный полис ОСАГО.

Однако при поездках в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию дополнительных систем автострахования покупать не придется. Грин-карты продолжат действовать на их территориях.