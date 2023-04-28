Дыма больше нет: почему вейпы для подростков попали под запрет

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; Пресс-служба МГМСУ; 5-tv.ru

Курение электронных сигарет в разы увеличило в России число школьников с никотиновой зависимостью.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, под запрет попал выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.

Продажа электронных сигарет теперь допускается только в розничных магазинах и без скидок.

В законе также предусмотрено увеличение штрафов для граждан за вовлечение детей в курение. Теперь они составят от двух до пяти тысяч рублей. Если же правонарушение совершил родитель или опекун подростка — от пяти до семи тысяч рублей.

Растущая зависимость от новомодных гаджетов стремительно стала смертельно опасной игрушкой для юных вейперов. Вдыхание большого количества дыма из маленькой коробочки — не так безобидно, как могло бы показаться на первый взгляд. Электронные курильщики, уповая на безопасную имитацию классического курения, все больше погружаются в смертельно опасную зависимость.

Как вдыхаемый пар «убивает» молодой организм и может ли вейпинг безопасно заменить обычные сигареты — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак.

Почему вейп не похож на обычные сигареты

Электронная сигарета, парение или вейп — это портативное устройство небольшого размера, которое продуцирует смесь для вдыхания по принципу ингаляции. Может показаться, что это пар, но на самом деле — это не так.

«Вейп — это не пар, а своеобразная газовая смесь, дым», — пояснил эксперт.

Читайте также Поколение вейперов: как отучить подростка курить электронные сигареты

Его источником являются картриджи со специальной жидкостью. Как правило, они содержат разновидности многоатомных спиртов — глицерин и пропиленгликоль. При нагревании вещества разлагаются на токсичные соединения — формальдегид и акролеин. Во время курения человек вдыхает образовавшийся дым вместе с опасными частицами.

При постоянном курении вейпов в организме копится ядовитая масса, которая становится причиной развития хронической легочной недостаточности.

Главным отличием электронных сигарет от аналоговых «собратьев» остается важный признак.

«Обычные сигареты содержат еще и смолы. В них есть очень опасные канцерогены, в том числе — никотин», — пояснил профессор Бабак.

Как вейп влияет на легкие и мозг человека

Защитники вейпинга утверждают, что электронные сигареты на 95% безопаснее обычных. Однако медики высказывают по этому поводу диаметрально противоположную точку зрения.

«Легкие не приспособлены к вдыханию чего-либо в себя. Они могут вдыхать увлажненный воздух, содержащий 21% кислорода без примесей. Вот эта главная особенность нашего легочного аппарата. Все остальное, что в него попадает, повреждает его», — отметил профессор.

Кроме того, ученые из США выяснили, что курение вейпа разрушает ДНК человека на 260% больше, чем обычные сигареты. У классических курильщиков этот показатель составляет 220%. И, наконец, «вишенка на торте» для любителей сладкого дыма: чем он приторней, тем опасней.

«Нет понятия „больше вреда“ или „меньше вреда“. Есть факт того, что вред существует и от сигарет, и от вейпа. Вопрос в том, когда он себя проявит. Все зависит от концентрации веществ. Если она большая, то проблем со здоровьем можно ждать через пять-шесть лет. Если концентрация не очень высокая, то через 10-12 лет», — подчеркнул эксперт.

Курение электронных сигарет приводит к воспалению легких, пневмонитам и бронхитам, бронхиальной астме, альвеолиту, а также онкологии и патологиям сердца.

От дыма страдает и мозг, так как недостаток кислорода и питательных веществ приводит к гипоксии (кислородному голоданию). У людей, которые регулярно используют электронные сигареты, наблюдается угнетение деятельности головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС).

Взрослый разговор без ремня: как убедить подростка бросить курить вейп

Как вейп влияет на здоровье подростка

По данным Минздрава, после появления вейпов в России число детей с никотиновой зависимостью выросло в десять раз.

Специалисты объясняют этот факт тем, что подростков намеренно вводят в заблуждение, что вейпинг не наносит вреда здоровью. Иллюзию безопасности усиливают визуальные эффекты: разные вкусы, стильная модная упаковка, сладкий обволакивающий дым. Привычка каждый день пользоваться вейпом плавно подводит школьников к мысли, что курение в целом — это допустимо вредная часть взросления.

Хотя главный вред любого вида курения для подростков обусловлен их физиологической незрелостью.

«Легкие растут, и дыхательный аппарат формируется примерно до 30 лет. Любое воздействие сторонних примесей, газов, добавок отрицательно влияет на его функциональность, в первую очередь, способность насыщать кровь кислородом. А это основная задача органа в части газообменной функции», — рассказал пульмонолог.

Вейпы нарушают работу альвеол — основных структурных единиц легких. Ядовитый дым делает их хрупкими и беззащитными перед смертельно опасными болезнями.

Но это лишь верхушка айсберга. Никто достоверно не знает, из чего состоят жидкости для вейпов. Часто этикетки с составом просто нет.

Поэтому производители могут добавлять к стандартному набору абсолютно любые вещества, в том числе и психоактивные. Они могут вызывать химическую зависимость, быстро перерастающую в психологическую. Считается, что чем моложе курильщик, тем стремительней проходит этот процесс.

Еще одна угроза — использование одного устройства целой компанией. Вейп стоит дорого, позволить его себе могут далеко не все подростки.

Часто один и тот же девайс «гуляет» по рукам разных детей. Это создает риск массового заражения инфекционными болезнями, в том числе гепатитом и туберкулезом.

Что вреднее — вейп или сигареты

Американские исследователи Калифорнийского университета сделали неутешительный вывод: шансы вейперов «заработать» себе инфаркт почти вдвое выше, чем у обычных курильщиков. А люди, которые сочетают электронные сигареты с аналоговыми (айкос), увеличивают этот риск в пять раз.

«Вот тут и есть та самая ловушка, в которую каждый раз попадают в рассуждениях. Надо запрещать и сигареты, и вейпы одновременно. Зачем втягивать новое поколение в эту вредную привычку, которая потом вырастет в зависимость и болезнь? И то и другое надо запрещать. Альтернативы нет!», — подчеркнул Бабак.

Разновидность пагубной привычки не меняет ее сути — курение было и остается беспощадным «убийцей» взрослых и детей.