Передозировка, или? Почему вейп убивает подростков

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Случаи внезапной смерти от электронной сигареты участились не только в России, но и в других странах. В чем же дело?

В России и других странах участились случаи смерти подростков-вейперов. Причиной может быть передозировка никотином или влияние примесей, не указанных в составе. Подробнее об этом рассказал врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян.

«Смертельная доза никотина — около миллиграмма на килограмм массы тела. Чтобы получить передозировку никотина при курении обычных сигарет, подростку придется выкурить несколько пачек, что он вряд ли сделает. С помощью вейпа же этот рубеж преодолеть гораздо проще», — цитирует слова медика Газета.ру.

Она отметила, что количество никотина по закону не должно превышать 20 миллиграммов на миллилитр жидкости. Но производители придумали отдельные никотиновые бустеры, которые курильщик может добавить в жидкость самостоятельно, чтобы повысить концентрацию никотина в ней.

«И тут уже сложно рассчитать безопасный порог, не выйдя за его пределы», — подчеркнула Гамбарян.

Также она рассказала, что зачастую производители не указывают полный состав жидкости и добавляют туда потенциально опасные компоненты. Никакого регламента и контроля за составом жидкости, к сожалению, сейчас нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье школьник умер после затяжки электронной сигареты.